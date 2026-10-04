Вучич обеща правителство с 12 министри при победа на изборите в Сърбия

Александър Вучич заяви, че при победа на СПП ще състави правителство с 12 министри вместо досегашните 31, а според него резултат под 50% би бил провал.

Той обеща големи инвестиции в здравеопазването, инфраструктурата и южните райони, включително 1,3 - 1,4 млрд. евро годишно за 60 болници в следващите четири години.

Предсрочните избори на 25 октомври идват след месеци на студентски протести, като студентското движение за първи път участва със собствена листа; Вучич заяви и че Сърбия няма да налага санкции на Русия.

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Da li ovo Građanin Žvalega priprema teren da sjaše i sa druge pozicije. — Jaguar besmrtnih plamenova (@jaggie) October 3, 2026

Бившият сръбски президент Александър Вучич, който е водач на листата на доскоро управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП) обяви, че ако спечели изборите, новото правителство ще е само от 12 министри, вместо досегашните 31.

В реч по време на предизборен митинг, който се проведе тази вечер в Белградската арена Вучич каза, че провал за СПП ще бъде всеки резултат под 50 процента на 25 октомври, когато в Сърбия ще се проведат предсрочни парламентарни избори.

До насрочването на нови избори се стигна след многомесечни масови антиправителствени протести, оглавени от студенти след трагичния инцидент в Нови Сад, където на 1 ноември 2024 г. загинаха 16 души, а един бе тежко ранен при срутване на козирката на жп гарата.

Студентското движение, възникнало спонтанно по време на протестите, за първи път ще се яви на избори, след като регистрира своя предизборна листа с граждански кандидати.

В речта си тази вечер Вучич подчерта, че при победа на изборите бъдещите министри трябва да бъдат напълно отдадени на работата си, да проявяват активност и да пътуват често по места.

Той обяви нова политика за общините, според която чрез събиранията в държавния бюджет ще бъдат подпомагани най-бедните общини, особено в пет области в Южна Сърбия.

Проевропейската СПП спечели изборите в Сърбия

„Ще създадем специален закон за южната част на Сърбия, където допълнително ще стимулираме инвеститорите и фермерите, защото югът трябва да достигне нивото на развитие на останалата част от Сърбия“, каза Вучич. Той добави, че инвестиционните политики трябва да бъдат променени в образованието и в здравеопазването, както и в инфраструктурата.

Той заяви, че няма да позволи университетите и училищата в Сърбия да бъдат политизирани, че ще увеличи заплатите на преподавателите, но че няма да позволи те да индоктринират децата.

Вучич, който е издигнат и за кандидат за министър-председател от СПП, възнамерява правителството му да отделя 1,3 или 1,4 милиарда евро годишно за изграждане на 60 болници в 60 местни самоуправления през следващите четири години.

Той обяви въвеждането на нови лекарства за редки заболявания и иновативни лечения, добавяйки, че не е доволен от състоянието на енергийния сектор.

Вучич обеща предсрочни избори в Сърбия

„Сърбия ще се нуждае от много повече електроенергия, ще трябва да мислим за малки и големи атомни електроцентрали, възобновяеми енергийни източници... Важно е да сме първи в Европа в изкуствения интелект, софтуерната индустрия, привличането на инвестиции“, каза той.

Той заяви, че следващото правителство ще има приемственост в международната политика, подчертавайки, че няма да налага санкции на Русия.

Говорейки за бившата сръбска област Косово, Вучич заяви, че ще увеличи заплатите на сърбите там и че ще се застъпва за техните права на всеки международен форум, оценявайки, че премиерът на Косово Албин Курти директно се е включил в кампанията на страната на студентите, които за първи път участват в избори в Сърбия.

Той заяви, че листата на СПП „Единна Сърбия“ ще спечели на предстоящите избори, „ако някои служби не направят нещо“, но не уточни какво.

Бившият сръбски президент се поклони дълбоко пред събралото се множество в Белградската арена в знак на благодарност за подкрепата.

По-рано през деня министерството на вътрешните работи на Сърбия публикува първоначални данни, според които в митинга на СПП тази вечер участват 71 500 души, а проправителствения в."Информер" обяви, че бройката на присъстващите е рекордна.

Поради здравословни причини словашкият премиер Роберт Фицо не присъства, независимо че бе предварително обявен като специален гост от Европа, който ще говори на сръбски.

В речта си, препратена до медиите, Фицо заяви, че като „приятел на Александър Вучич“ дълбоко уважава силата, която Сърбия е натрупала през петнадесетте години, през които Вучич е заемал постовете на министър-председател и президент.