Турска военна техника преминава през България към учение в Румъния

П рез днешния ден предстои по републиканската пътна мрежа да премине личен състав и техника на въоръжените сили на Турция.

Придвижването е във връзка с участието им в учението Eastern Shield 2026 Exercise на територията на Румъния, съобщиха от пресцентъра на Министерството на отбраната.

Автоколоните ще бъдат ескортирани от Служба „Военна полиция".

През септември Министерството на отбраната отново информира за транспортиране на личен състав и военна техника от въоръжените сили на Турция, като причината и тогава беше учение в Румъния.

Заради планирани учения: Военна техника ще се движи по републиканската пътна мрежа

Какво представлява „Eastern Shield 2026 Exercise“?

„Eastern Shield 2026 Exercise“ е военно учение, което се провежда на територията на Румъния.

То е част от поредицата учения на румънските въоръжени сили, планирани за съвместна подготовка в национален и съюзен контекст на НАТО.