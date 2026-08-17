Продължават преговорите за новата формула за минималната заплата

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П реговорите за нов механизъм за определяне на минималната работна заплата продължават днес в Министерството на финансите. Бизнесът, синдикатите и правителството вече проведоха две заседания, като до момента са се договорили кои показатели да участват във формулата, но не и каква тежест да има всеки от тях.

Именно това се очаква да бъде основната тема на днешния кръг от разговори.

Как ще се определя минималната заплата от 2027 г.

В обсъждания механизъм влизат четири показателя - инфлацията при т.нар. малка потребителска кошница, общото равнище на заплатите в страната и тяхното разпределение, ръстът на средната годишна работна заплата и дългосрочният ръст на производителността на труда.

Ако социалните партньори не успеят да постигнат съгласие, минималната заплата за 2027 г. ще бъде определена от държавата при старта на бюджетната процедура.

Кога трябва да стане ясен размерът

Припомняме, че финансовият министър Гълъб Донев вече обяви сроковете, по които работи правителството. Целта е новият механизъм да бъде готов до края на август, а конкретният размер на минималната работна заплата за 2027 г. да бъде определен до края на септември.

На по-ранния етап от разговорите конкретна сума все още не беше обсъждана. Социалните партньори се бяха договорили основно за критериите, върху които да стъпи бъдещата формула.

КНСБ очаква минимална заплата до 680 евро

КНСБ очаква между 670 и 680 евро

От КНСБ вече дадоха своя прогноза за размера на минималната заплата през 2027 г. Президентът на синдиката Пламен Димитров очаква тя да бъде между 670 и 680 евро и смята, че няма да остане на сегашното си ниво дори ако работната група не постигне окончателно съгласие за механизма.

КНСБ обаче не приема вариант минималната заплата да се определя като 50% от основната средна заплата. Според синдиката все още има въпроси около надеждността на данните от новия регистър на заетостта и начина, по който в него се отразяват основните възнаграждения.

Бизнесът и синдикатите остават на различни позиции

Различията между работодатели и синдикати се виждат и в коментарите им пред NOVA.

Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България смята, че темата за минималната заплата е силно преекспонирана. Според него прекалено високото минимално възнаграждение свива разликите между отделните нива на заплащане и може да намали стимулите за повишаване на квалификацията. Той защити и тезата, че минималната заплата трябва да бъде по-скоро входно възнаграждение за хора с по-ниска квалификация и малък опит.

От КТ „Подкрепа“ отговориха, че подобно представяне на хората на минимална заплата е обидно за работещите. Синдикатът настоява при определянето на минималното възнаграждение да бъдат отчетени покупателната способност и издръжката на живот, така че новият размер да бъде едновременно икономически обоснован и социално приемлив.

Така днешните разговори трябва да дадат отговор не само как ще изглежда формулата, но и доколко социалните партньори могат да се договорят каква тежест да има всеки от показателите. Конкретният размер за 2027 г. ще стане ясен след приключването на преговорите.