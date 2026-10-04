Израел удари лидер на „Хамас“ в Газа, целта е била дясната ръка на Синуар

Израелската армия потвърди, че ударът в град Газа е бил насочен срещу Али ал Амуди, високопоставен член на „Хамас“, но не уточни дали е убит.

При атаката срещу жилищна сграда са загинали петима души, според палестинската гражданска отбрана, като четири от жертвите са жени.

Според израелската армия Амуди е бил заместник-председател на политическото бюро на „Хамас“ в Газа и бивш близък помощник на Яхия Синуар.

Високопоставен служител по сигурността от „Хамас“ е убит при израелски удар в Газа

Израелската армия потвърди, че в събота е нанесла удар, с който е целяла да ликвидира високопоставения член на „Хамас“ Али ал Амуди, след като по-рано палестинската гражданска отбрана съобщи за петима убити при атака срещу жилищна сграда в град Газа, предаде Франс прес.

Израелската армия разпространи изявление, в което потвърди разпространяваната от някои медии информация, че атаката е била насочена срещу Амуди.

„Ударът беше нанесен, докато терористът се намираше в апартамент, използван от терористичната организация „Хамас“ за терористични дейности“, пише в изявление на израелската армия, без да се уточнява дали Амуди е бил убит.

LIVE | Israël bombardeert appartement in Gaza: Hamasleider doelwit van dodelijke aanval https://t.co/gET3u9ZKW1 — De Telegraaf (@telegraaf) October 4, 2026

Палестинската гражданска отбрана заяви, че четири от жертвите на израелския удар по жилищната сграда са жени.

Амуди е заместник-председател на политическото бюро на „Хамас“ в Газа и според израелската армия е бил „дясната ръка и личен помощник“ на бившия лидер на палестинското ислямистко движение Яхия Синуар, отбелязва в. „Таймс ъв Израел“. Синуар бе убит от израелските сили в ивицата Газа през октомври 2024 г. Според израелската армия Амуди „е участвал във вземането на решенията за клането на 7 октомври“.

„Днес Амуди е най-високопоставената фигура в „Хамас“ в Газа. Той е пряко замесен в терористичната дейност и във възстановяването на групировката“, отбелязва още армията, като добавя, че целта на операцията е била да се „премахне заплахата“.