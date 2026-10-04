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Даниел Пеев - Дънди: Винаги съм имал чувството, че съм подценяван

Актьорът разказва за паник атаките, връзката си с Емилия, срещата със Стефан Данаилов и желанието си да стане баща

4 октомври 2026, 10:28
Даниел Пеев - Дънди: Винаги съм имал чувството, че съм подценяван
Източник: NOVA

А ктьорът Даниел Пеев - Дънди разказва за годините, в които е използвал чувството си за хумор, за да прикрива притеснителността и несигурността си, за трудностите с теглото, паник атаките и пътя си към актьорската професия. В разговора с Мариян Станков - Мон Дьо той говори и за връзката си с Емилия, за срещата със Стефан Данаилов и за желанието си един ден да стане баща.

  • Хуморът като защита

„Аз съм един безкрайно наивен човек. Безкрайно притеснителен човек, който крие тая своя притеснителност с чувство си за хумор. Тоест прикривам я. Може би затова съм станал и актьор“, казва Пеев.

По думите му чрез образа на Дънди успява да изразява това, което мисли и чувства. Зад хумора обаче стоят периоди, в които реалността е била трудна за него.

Той разказва за студентските си години, когато е живял в мизерия, както и за паник атаките, които е преживял. Притесненията му били свързани с въпроси за посоката, в която се движи, и за това дали е на правилния път.

„Аз съм правил много лошо на себе си. Това са редовни недоспивания, консумация на алкохол, цигари. Храната ми беше най-важното нещо“, споделя актьорът.

Източник: NOVA
  • 130 килограма и отношенията с жените

Пеев откровено говори и за времето, когато е тежал около 130 килограма, и за отражението на теглото върху личния му живот.

„Много е трудно. Много показвах чувството за хумор. Има много случаи, в които съм имал несподелена любов, като съм бил по-пълен“, разказва той.

По думите му самочувствието му никога не е зависело изцяло от външния му вид. Той смята, че именно чувството му за хумор многократно е променяло отношението на жени, които първоначално не са искали да бъдат във връзка с него.

Днес, след като е свалил килограмите, хуморът продължава да бъде част от характера му.

„Аз винаги съм го имал това. И като малък си бях такъв. Винаги съм бил този, който забавлява учителките в училище“, казва Дънди.

Източник: NOVA
  • Връзката с Емилия

Пеев разказва и за връзката си с Емилия. Според него тя е видяла в него не само човека, който забавлява околните, но и неговата първичност, наивност и доброта.

„Тя видя моята първичност и наивност. И тя видя в мен един добър човек“, казва той.

Двамата понякога се карат за незначителни неща, но конфликтите им бързо отминават. Пеев определя Емилия като сериозна и пряма и признава, че му е било необходимо време, за да приеме, че тя е с него именно заради самия него.

„На мен ми трябваше много време да приема факта, че тя е с мен за това, че е с мен“, споделя актьорът.

Източник: NOVA
  • „Когато съм си мислил, че съм нещо повече“

Дънди определя пътя си като труден и казва, че нещата в живота му никога не са се случвали лесно.

„В момента, в който съм си мислил, че аз съм нещо малко повече от другите или че нещо имам в повече от другите, Господ или съдбата винаги така ми е отрязвала краката. Ръцете, краката, всичко“, казва той.

Според него развитието му е било постепенно и последователно.

„Постепенно, постепенно и сигурно и все по-градивно“, допълва Пеев.

  • Срещата със Стефан Данаилов

Актьорът си спомня и първата си среща със Стефан Данаилов. Тогава Пеев все още се е колебаел между медицината и актьорската професия и е бил над 115-120 килограма.

„Коленцата ми се разтрепериха и тръгнах да излизам“, разказва той за изпита си в Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“.

По думите му изглеждал напълно различно от останалите кандидати в Академията, с кръгло лице, подстриган на паничка и без брада.

„Тотално нестандартно изглеждаш от абсолютно всички. Те там бяха исполини. Свирят на китари и свалят девойки. Супер захлупен отивам“, спомня си Пеев.

Той разказва, че се спънал при влизането си. Стефан Данаилов се засмял и го поздравил с „Здравей, моето момче“

Пеев си спомня и за шамар, който получил от Данаилов по време на заниманията.

„Много често през годините съм си мислил, че съм бил подценяван. А и съм бил подценяван“, казва актьорът.

За него Данаилов е човек, който е виждал и сериозното, и тъжното в живота, но никога не е спирал идеите му.

„Той е виждал и сериозното, и тъжното. И никога не ми е спрял безумната идея, която съм имал. Винаги ми е помагал“, споделя Пеев.

  • „Харесваш ли живота си?“

На въпроса дали харесва живота си, Даниел Пеев отговаря категорично:

„Да, много. Не бих го живял по друг начин.“

Той обаче признава, че има нещо, което все още му липсва - човек, на когото да предаде наученото от собствения си път.

„Много искам да общувам с още един като мен. Или поне да го науча на тези неща, на които аз съм се научил от живота. И да му дам смелост на този човек“, казва Дънди.

В края на разговора актьорът споделя и че все по-често мисли за бащинството.

„Може би и съм готов да стана баща. Прокрадват се вече такива мисли“, признава Даниел Пеев.

Източник: „Мон Дьо: Храмът на Историите“    
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