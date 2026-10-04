Германия и Украйна с план за съвместно производство на дронове и ракети

Фридрих Мерц пристигна в Киев с представители на германската отбранителна индустрия, за да потвърди подкрепата на Германия за Украйна на фона на руските атаки.

Германия ще предостави 1 млрд. евро военна помощ и още 350 млн. евро за възстановяване на енергетиката, като се очаква споразумение за съвместно производство на дронове и ракети.

Берлин и Киев планират и производство на оръжия с обсег над 1000 км, както и дронове прехващачи срещу руските реактивни безпилотни апарати.

Германското оръжие, което Украйна настоява да получи

Германският канцлер Фридрих Мерц пристигна в Киев, придружаван от ръководители на германски компании от отбранителната промишленост, предаде Ройтерс.

Посещението е израз на подкрепа за украинския президент Володимир Зеленски на фона на засилващите се руски атаки срещу украински градове.

"Днес пристигнах в Киев, защото през следващите седмици Украйна се нуждае от цялата ни подкрепа", заяви Мерц. По думите му руските сили атакуват населени места, жилищни сгради и отоплителна инфраструктура.

"Ако Русия не бъде спряна, рано или късно нейната военна машина ще се обърне срещу нас", каза германският канцлер.

Germany's Merz arrives in Kyiv to finalize drone deal, release aid https://t.co/desFwLPddk — The Straits Times (@straits_times) October 4, 2026

Мерц добави, че ще увери Зеленски в продължаващата подкрепа на Германия. "Днес ще кажа на президента Зеленски, че той и украинският народ могат да продължат да разчитат на нашата помощ", допълни канцлерът.

Мерц ще обяви пакет от мерки в подкрепа на Украйна, който предвижда отпускането на 1 милиарда евро военна помощ и още 350 милиона евро за възстановяване на енергийния сектор, съобщиха представители на германското правителство. Очаква се по време на посещението да бъде финализирано и споразумение за съвместно производство на различни видове дронове.

Германският канцлер е придружаван от министъра на икономиката Катерина Райхе и бизнес делегация, в която участват ръководители на "Сименс енерджи" (Siemens Energy), "Хензолт" (Hensoldt), "Дил Дифенс" (Diehl Defence), "Куантум Системс" (Quantum Systems) и други компании.

Очаква се Мерц да настоява пред украинското правителство и за напредък по реформите, за които настояват партньорите на Киев от ЕС, включително в борбата с корупцията.

Almanya Başbakanı Merz Kiev'de. 1 milyar € askeri yardım ve 350 milyon € enerji onarımı açıklanacak. Drone anlaşması da netleşecek. (Reuters) pic.twitter.com/wvRaDwRHhN — World Vibe (@world_vibe_) October 4, 2026

След телефонен разговор с Мерц в сряда украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев и Берлин скоро ще финализират споразумението за производство на дронове, ракети и свързан с тях софтуер.

Сред основните теми се очаква да бъде бързото производство на дронове прехващачи, предназначени за борба с реактивни безпилотни летателни апарати. Германската компания за отбранителни технологии "Куантум" вече е провела успешни изпитания на такива системи. От лятото насам Русия ежедневно използва десетки високоскоростни реактивни дронове за удари по гражданска и военна инфраструктура.

През април "Куантум" и украински производител на дронове "УАЙ Дроунс" (WIY Drones) обявиха създаването на съвместното предприятие. То ще произвежда дрона прехващач "Стрила" (Strila) и свързани с него технологии за противовъздушна отбрана.

Споразумението предвижда също съвместна разработка и производство на оръжия с обсег над 1000 километра, които Украйна ще може да използва за нанасяне на удари дълбоко на руска територия.