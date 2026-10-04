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Германия и Украйна с план за съвместно производство на дронове и ракети

Фридрих Мерц пристигна в Киев, където се очаква да бъде финализирано споразумение за отбранително производство

4 октомври 2026, 08:22
Германският канцлер Фридрих Мерц (вляво) и украинският президент Володимир Зеленски в Париж, 13 юли 2026 година
Германският канцлер Фридрих Мерц (вляво) и украинският президент Володимир Зеленски в Париж, 13 юли 2026 година   
Източник: БТА
  • Фридрих Мерц пристигна в Киев с представители на германската отбранителна индустрия, за да потвърди подкрепата на Германия за Украйна на фона на руските атаки.
  • Германия ще предостави 1 млрд. евро военна помощ и още 350 млн. евро за възстановяване на енергетиката, като се очаква споразумение за съвместно производство на дронове и ракети.
  • Берлин и Киев планират и производство на оръжия с обсег над 1000 км, както и дронове прехващачи срещу руските реактивни безпилотни апарати.

Германското оръжие, което Украйна настоява да получи

Германският канцлер Фридрих Мерц пристигна в Киев, придружаван от ръководители на германски компании от отбранителната промишленост, предаде Ройтерс.

Посещението е израз на подкрепа за украинския президент Володимир Зеленски на фона на засилващите се руски атаки срещу украински градове.

"Днес пристигнах в Киев, защото през следващите седмици Украйна се нуждае от цялата ни подкрепа", заяви Мерц. По думите му руските сили атакуват населени места, жилищни сгради и отоплителна инфраструктура.

"Ако Русия не бъде спряна, рано или късно нейната военна машина ще се обърне срещу нас", каза германският канцлер.

Мерц добави, че ще увери Зеленски в продължаващата подкрепа на Германия. "Днес ще кажа на президента Зеленски, че той и украинският народ могат да продължат да разчитат на нашата помощ", допълни канцлерът. 

Мерц ще обяви пакет от мерки в подкрепа на Украйна, който предвижда отпускането на 1 милиарда евро военна помощ и още 350 милиона евро за възстановяване на енергийния сектор, съобщиха представители на германското правителство. Очаква се по време на посещението да бъде финализирано и споразумение за съвместно производство на различни видове дронове.

Германският канцлер е придружаван от министъра на икономиката Катерина Райхе и бизнес делегация, в която участват ръководители на "Сименс енерджи" (Siemens Energy), "Хензолт" (Hensoldt), "Дил Дифенс" (Diehl Defence), "Куантум Системс" (Quantum Systems) и други компании.

Очаква се Мерц да настоява пред украинското правителство и за напредък по реформите, за които настояват партньорите на Киев от ЕС, включително в борбата с корупцията.

След телефонен разговор с Мерц в сряда украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Киев и Берлин скоро ще финализират споразумението за производство на дронове, ракети и свързан с тях софтуер.

Сред основните теми се очаква да бъде бързото производство на дронове прехващачи, предназначени за борба с реактивни безпилотни летателни апарати. Германската компания за отбранителни технологии "Куантум" вече е провела успешни изпитания на такива системи. От лятото насам Русия ежедневно използва десетки високоскоростни реактивни дронове за удари по гражданска и военна инфраструктура.

През април "Куантум" и украински производител на дронове "УАЙ Дроунс" (WIY Drones) обявиха създаването на съвместното предприятие. То ще произвежда дрона прехващач "Стрила" (Strila) и свързани с него технологии за противовъздушна отбрана.

Споразумението предвижда също съвместна разработка и производство на оръжия с обсег над 1000 километра, които Украйна ще може да използва за нанасяне на удари дълбоко на руска територия.

Източник: БТА, Габриела Иванова    
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