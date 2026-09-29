Парите ни

Поскъпването на жилищата ще се ограничи до 10% през 2026 г.

Имотът е най-устойчивият и безрисков актив, счита председателят на контролния съвет на Националното сдружение за недвижими имоти Александър Бочев

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

29 септември 2026, 14:00
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П оскъпването на жилищата през 2026 г. вероятно ще се ограничи до около 10% на годишна база, след като през 2025 г. цените отчетоха пиков ръст от 18,3% за страната. Това прогнозира председателят на контролния съвет на Националното сдружение за недвижими имоти Александър Бочев в ефира на NOVA NEWS.

По думите му през тази година вече се вижда успокояване на имотния пазар и постепенно затихване на силния ръст от 2025 г.

Сделките в София се връщат към нивата от 2023 и 2024 г.

Бочев посочи като пример данните за София. През първото тримесечие на 2026 г. вписаните в Агенцията по вписванията сделки са малко над 16 000, докато година по-рано са били над 19 000.

Сделките с имоти падат, но цените още не отстъпват

Това обаче не означава рязко свиване на пазара, смята той. През 2024 г. сделките също са били малко над 16 000, а през 2023 г. - малко над 13 000.

„Ние всъщност се върнахме към нивата от 2024 и 2023 г., отчитайки, че миналата година просто беше пикова. Няма абсолютно нищо тревожно“, каза Бочев.

Според него в момента няма кардинална промяна на пазара, а по-скоро връщане към стойностите отпреди пика през 2025 г.

България остава в догонваща позиция

Според Бочев цените на жилищата в България все още са сравнително ниски спрямо голяма част от страните в ЕС и еврозоната.

Като пример той даде София, която по думите му е на 25-о място сред 27 държави по отношение на цените на имотите.

„Има да гоним редица европейски държави по отношение на цените на имотите“, заяви той.

Повечето сделки се правят с ипотечен кредит

Кредитният консултант Иво Димитров обърна внимание на друга тенденция - въпреки намаляването на броя на сделките, ипотечното кредитиране расте.

По думите му по-голямата част от сделките в момента се осъществяват с ипотечни кредити.

Димитров отбеляза още, че лихвите по ипотечните кредити у нас са на най-ниските си нива в най-новата история на България. По думите му това е и абсолютен рекорд в Европа.

Продавачите трябва да имат план за парите след сделката

Димитров коментира и позицията на собствениците, които обмислят продажба на имот. Според него продавачът може да се окаже в по-неизгодна позиция, ако няма ясна визия какво ще направи със средствата след продажбата.

Причината е очакваното развитие на покупателната стойност на парите.

„Имотът към днешна дата може би ще се окаже възможно най-устойчивият и безрисков актив“, заключи Димитров.

Редактор: Маргарита Костадинова
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