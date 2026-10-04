КНДР тества балистична ракета със среден обсег, Ким Чен-ун наблюдава учението

Южнокорейска телевизия излъчва архивни кадри от изстрелване на севернокорейска ракета по време на новинарска емисия, Сеул, 3 октомври 2026 г.

Северна Корея изстреля балистична ракета със среден обсег по време на учение, наблюдавано от Ким Чен-ун; Пхенян твърди, че тя е поразила цел на около 1000 км в морето.

Учението е било насочено към развитие на уменията за използване на хиперзвукови оръжия, а Северна Корея е провела над 10 ракетни изпитания от началото на годината.

Изстрелването идва на фона на ново напрежение със Южна Корея след взрив на мина, ранил петима южнокорейски войници, за който Сеул обвинява Пхенян.

Северна Корея отговори с ракети на Сеул и САЩ

Северна Корея изстреля ракета със среден обсег в рамките на военно учение, което бе наблюдавано от лидера на страната Ким Чен-ун, предаде Ройтерс.

Според властите в Пхенян ракетата е била изстреляна в събота и е поразила цел, намираща се на 1000 км в морето край севернокорейското източно крайбрежие.

Севернокорейската държавна новинарска агенция КЦТА посочи, че военното учение е имало за цел да се развият уменията на въоръжените сили за използване на хиперзвукови оръжия и да се оцени ефективността за възпиращи действия.

North Korea's Kim Yo Jong says intermediate-range missile test was conducted https://t.co/o5YOb0ivaD https://t.co/o5YOb0ivaD — Reuters (@Reuters) October 3, 2026

От началото на годината Северна Корея проведе над 10 ракетни изпитания.

Напрежението между Пхенян и Сеул ескалира, откакто миналия месец южнокорейски войници бяха ранени при взрив на противопехотна мина в демилитаризираната зона.

Сестрата на севернокорейския лидер Ким Йо-чен заяви, че Южна Корея и Япония не са успели да проследят полета на ракетата, която се е движила по вълнообразна траектория. По думите на Ким Йо-чен това е разкрило ограничените технически възможности на двете страни.

От южнокорейската армия съобщиха, че са засекли изстрелване на балистична ракета от територията на Северна Корея към източното крайбрежие на полуострова и че тя е прелетяла над 700 км.

North Korea on Sunday released images of leader Kim Jong-un and his daughter Ju-ae watching an intermediate-range strategic missile launch drill the previous day, as Kim vowed to keep advancing the country's “nuclear war deterrent.”https://t.co/WQIq5ln79Q — The Korea JoongAng Daily (@JoongAngDaily) October 4, 2026

Ким Чен-ун заяви, цитиран от КЦТА, че Пхенян трябва да продължи усилията си да накара враговете си да признаят „надеждността и смъртоносността“ на севернокорейските стратегически оръжия. Севернокорейският лидер повтори позицията си, че развитието на ядрения възпиращ арсенал остава от жизненоважно значение за националната сигурност.

Ким Йо-чен в петък направи остро изявление, с което отхвърли исканото от Сеул извинение за взривилата се мина в демилитаризираната зона.

Сеул обвини Пхенян за инцидента, при който петима южнокорейски войници получиха тежки наранявания. Сестрата на Ким Чен-ун нарече обвиненията на Сеул „безпочвени“ и добави, че Северна Корея не е поставяла умишлено мини, с които да застрашава живота на южнокорейските военнослужещи.