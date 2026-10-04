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КНДР тества балистична ракета със среден обсег, Ким Чен-ун наблюдава учението

Севернокорейският лидер определи ядрения възпиращ арсенал като жизненоважен за националната сигурност

4 октомври 2026, 07:58
КНДР тества балистична ракета със среден обсег, Ким Чен-ун наблюдава учението
Южнокорейска телевизия излъчва архивни кадри от изстрелване на севернокорейска ракета по време на новинарска емисия, Сеул, 3 октомври 2026 г.   
Източник: БТА
  • Северна Корея изстреля балистична ракета със среден обсег по време на учение, наблюдавано от Ким Чен-ун; Пхенян твърди, че тя е поразила цел на около 1000 км в морето.
  • Учението е било насочено към развитие на уменията за използване на хиперзвукови оръжия, а Северна Корея е провела над 10 ракетни изпитания от началото на годината.
  • Изстрелването идва на фона на ново напрежение със Южна Корея след взрив на мина, ранил петима южнокорейски войници, за който Сеул обвинява Пхенян.

Северна Корея отговори с ракети на Сеул и САЩ

Северна Корея изстреля ракета със среден обсег в рамките на военно учение, което бе наблюдавано от лидера на страната Ким Чен-ун, предаде Ройтерс.

Според властите в Пхенян ракетата е била изстреляна в събота и е поразила цел, намираща се на 1000 км в морето край севернокорейското източно крайбрежие.

Севернокорейската държавна новинарска агенция КЦТА посочи, че военното учение е имало за цел да се развият уменията на въоръжените сили за използване на хиперзвукови оръжия и да се оцени ефективността за възпиращи действия.

От началото на годината Северна Корея проведе над 10 ракетни изпитания.

Напрежението между Пхенян и Сеул ескалира, откакто миналия месец южнокорейски войници бяха ранени при взрив на противопехотна мина в демилитаризираната зона.

Сестрата на севернокорейския лидер Ким Йо-чен заяви, че Южна Корея и Япония не са успели да проследят полета на ракетата, която се е движила по вълнообразна траектория. По думите на Ким Йо-чен това е разкрило ограничените технически възможности на двете страни.

От южнокорейската армия съобщиха, че са засекли изстрелване на балистична ракета от територията на Северна Корея към източното крайбрежие на полуострова и че тя е прелетяла над 700 км.

Ким Чен-ун заяви, цитиран от КЦТА, че Пхенян трябва да продължи усилията си да накара враговете си да признаят „надеждността и смъртоносността“ на севернокорейските стратегически оръжия. Севернокорейският лидер повтори позицията си, че развитието на ядрения възпиращ арсенал остава от жизненоважно значение за националната сигурност.

Ким Йо-чен в петък направи остро изявление, с което отхвърли исканото от Сеул извинение за взривилата се мина в демилитаризираната зона.

Сеул обвини Пхенян за инцидента, при който петима южнокорейски войници получиха тежки наранявания. Сестрата на Ким Чен-ун нарече обвиненията на Сеул „безпочвени“ и добави, че Северна Корея не е поставяла умишлено мини, с които да застрашава живота на южнокорейските военнослужещи.

Източник: БТА, Николай Велев    
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