Любопитно

Любов с краен срок: Защо младите преживяват раздялата още преди първата целувка

Страхът от изоставяне, миналият опит и несигурността при срещите могат да променят начина, по който се привързваме

4 октомври 2026, 07:05
Любов с краен срок: Защо младите преживяват раздялата още преди първата целувка
Източник: iStock
  • Предварителната скръб е състояние, при което човек преживява бъдеща загуба още преди тя да се е случила. Психолозите го свързват с тревожност, минали травми и страх от изоставяне, а при някои хора то вече се проявява и в началото на романтични отношения.
  • Съвременната култура на срещите може да засилва усещането за несигурност - приложенията за запознанства, непоследователното поведение, ghosting-ът и неясните „ситуационни връзки“ могат да карат хората да очакват разочарование и раздяла още преди да е изградена истинска близост.
  • Терапевтите препоръчват фокус върху настоящето: човек да различава реалните сигнали в момента от страховете за бъдещето, вместо предварително да се подготвя за края. При силна тревожност могат да помогнат разговор с близък или специалист, водене на дневник, дихателни и заземяващи практики.

Когато 31-годишната Алекса В. усети първата искра на романтична връзка, тя започва да скърби за това, което би могло да бъде, още преди отношенията да са получили шанс да започнат.

„Вече не се вълнувам, когато се запознавам с мъже, защото в крайна сметка знам, че това ще приключи, или поне така ми казва мозъкът ми“, разказва пред Newsweek жителката на Илинойс, която е пожелала фамилията ѝ да не бъде разкривана. „Това е усещането, че предварително скърбиш за загуба, която още не се е случила. Мога да се привържа към възможността да бъда с някого и едновременно с това да очаквам, че в крайна сметка ще го загубя“, посочва жителката на Илиной.

Източник: IStock
  • Още за отношенията

Алекса е млада, привлекателна и има над 100 000 последователи в TikTok, но за нея не е лесно да повярва, че е достойна за партньор и че една бъдеща връзка ще продължи. Съдейки по коментарите, които получава онлайн, когато говори за чувствата си, тя далеч не е единствената.

Алекса е сред все по-големия брой хора, които назовават явление, за което терапевти казват, че тихо променя начина, по който едно поколение обича, среща се и се привързва. То се нарича предварителна скръб. Това е емоционално състояние, което традиционно се свързва с терминални заболявания или бавната загуба на близък човек, но сега се проявява и във връзки, които още не са приключили и може никога да не приключат.

„Предварителната скръб се появява, когато предварително си представяме болката или загубата“, казва пред Newsweek Джеф Уилямс, базиран в Калифорния терапевт, специализиран в областта на скръбта, загубата и тревожността. „Това е защитен механизъм, който ни предупреждава за бъдеща болка, която може да се случи или със сигурност ще се случи, макар и без надеждна времева рамка. Реагираме, като приемаме болката за неизбежна, очакваме я, дори се подготвяме за нея, или губим настоящия момент, докато сме обзети от мисълта за възможната трагедия“, обяснява Уилямс.

Източник: iStock
  • Какво представлява предварителната скръб и как влияе на връзките?

Традиционно предварителната скръб описва процеса на траур, който започва още преди смъртта, например когато семейство се подготвя за загубата на близък с неизлечимо заболяване. Според специалисти обаче същият механизъм вече се проявява и в романтичните отношения, подхранван от културата на срещите през XXI век, която се характеризира с неяснота и несигурност.

Д-р Каролина Естевес, психолог от Ню Джърси, казва пред Newsweek, че срещите „предоставят възможности да загубим онова, което сме си представяли, че ще направим заедно в бъдеще, като например загубата на усещането за сигурно или стабилно място“.

Тя допълва: „Вярвам, че съвременната среда за срещи води до предварителна скръб, защото създава толкова много неяснота във всеки разговор с хората, които срещате.“

По думите на Уилямс резултатът е предварително преживяване на скръбта, което завладява отношенията, още преди да е успяла да се изгради истинска близост. Той обаче подчертава, че състоянието може да бъде овладяно и лекувано.

„Във връзките това може да означава да скърбиш за раздяла, от която се страхуваш, че предстои. Това прави срещите по-трудни, защото може вече да се подготвяте за края, още преди връзката да е започнала, което пречи на свързването и на естествения ход на отношенията в настоящия момент“, казва той.

По думите му рискът е по-голям при хора, които носят със себе си „минали травми като изоставяне във връзки“ и затова още в началото започват да търсят признаци, че новият партньор губи интерес.

Естевес посочва, че приложенията за запознанства допълнително засилват този процес. В подобна среда човек може в един момент да е „изключително заинтересован“, а в следващия да изглежда „напълно незаинтересован“, без никакво обяснение.

„С времето някои хора започват да очакват, че ще бъдат разочаровани“, казва тя.

Уилямс обаче предупреждава да не се обвинява изцяло културата на прекарването на пръст по екрана.

„Прекъсването на комуникацията без обяснение, непоследователното поведение и безкрайният избор могат да създадат условия, при които хората научават, че връзките са мимолетни. Но вместо да обвиняваме единствено бързо развиващия се свят на срещите, трябва да признаем, че предварителната скръб е свързана и с предишния ни опит във връзките, стиловете на привързване и семейната история, казва той. 

Алекса също смята, че съвременната култура на срещите има роля.

„Мисля, че „ситуационните връзки“ и отношенията без ясни граници може да допринасят за това явление да става все по-разпространено сред младите хора. Когато връзките често са неясни или краткотрайни, може да е по-трудно да се чувствате сигурни в това какво е мястото ви в живота на някого“, казва тя. 

Източник: iStock
  • Как да разберете дали изпитвате предварителна скръб и как да се справите

По думите на Уилямс признаците често са трудно забележими.

„Може да си представяте края отново и отново или да изпитвате тревожност, дори когато нищо не се е случило, или да се отдръпвате, за да се предпазите от болка. Проблемът с предварителната скръб е, че подготовката за загубата често ни отнема възможността да живеем в настоящето“, казва той. 

Алекса описва същия модел във видео в TikTok, публикувано в профила ѝ @lifewithlex444, което е събрало 41 000 харесвания и множество коментари от хора, които казват, че са се почувствали разбрани.

„Това, което ме изненада най-много, беше колко много хора разбраха какво описвам. Това ме накара да осъзная колко много хора тихо носят тези чувства“, казва тя. 

За да се справи с това, Уилямс препоръчва човек да започне с прост въпрос към себе си.

„Едно от най-важните неща е да разграничите това, което се случва в настоящето, от това, от което се страхувате, че може да се случи в бъдеще. Реагирате ли на настоящето или на въображаем край?“, казва той.

Ако тревожността стане неуправляема, той препоръчва професионална помощ или дихателни упражнения, както и практики за заземяване като водене на дневник, почивка и физическа активност. Важно е и да се говори за преживяното.

„Говорете за тази скръб с човек, на когото имате доверие. Можете да признаете тревогата, без да приемате скръбта като доказателство, че краят наближава. Това е нещо обичайно, човешко е и не сте сами“, казва Уилямс. 

Източник: Newsweek     
предварителна скръб романтични връзки тревожност съвременни срещи страх от загуба защитен механизъм несигурност психично здраве приложения за запознанства механизми за справяне
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Цените през 2021 и 2026 г.: Колко по-скъпа е една и съща потребителска кошница

Цените през 2021 и 2026 г.: Колко по-скъпа е една и съща потребителска кошница

Откриха отломки от самолета, изчезнал по пътя от Бермудите към Бостън - какво се знае до момента

Откриха отломки от самолета, изчезнал по пътя от Бермудите към Бостън - какво се знае до момента

Германия и Украйна с план за съвместно производство на дронове и ракети

Германия и Украйна с план за съвместно производство на дронове и ракети

Учени пренаписаха историята на Земята с нов

Учени пренаписаха историята на Земята с нов "часовник", скрит в Помпей

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Waze вече ще предупреждава и за внезапни промени в трафика

Waze вече ще предупреждава и за внезапни промени в трафика

carmarket.bg
Защо Симеон Сакскобургготски не присъства на церемонията за цар Самуил
Ексклузивно

Защо Симеон Сакскобургготски не присъства на церемонията за цар Самуил

Преди 15 часа
Нетаняху покани в Израел пилота, спасил полет от Дубай след екшън във въздуха
Ексклузивно

Нетаняху покани в Израел пилота, спасил полет от Дубай след екшън във въздуха

Преди 12 часа
Ексклузивно

"Символ на българската идентичност“: Политически реакции за връщането на тленните останки на цар Самуил

Преди 14 часа
Убийства на войници и война между извънземни: Шок с разкрития за НЛО от бивш разузнавач
Ексклузивно

Убийства на войници и война между извънземни: Шок с разкрития за НЛО от бивш разузнавач

Преди 13 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>ПСС с важно предупреждение</p>

Слънце, но студ в планината: Туристи се изгубиха край връх Ботев

България Преди 28 минути

ПСС определя условията за туризъм като добри и съветва туристите да бъдат добре облечени

Кой е свети Йеротей, Атински епископ, и защо го почитаме днес

Кой е свети Йеротей, Атински епископ, и защо го почитаме днес

Свят Преди 2 часа

Светецът бил ученик на апостол Павел и според преданието присъствал на успението на Пресвета Богородица

Илюстративна снимка: Хеликоптер на бреговата охрана на САЩ

Медицински самолет с шестима души изчезна по пътя от Бермудите към Бостън

Свят Преди 2 часа

Американските власти са загубили връзка със самолета „Гълфстрийм Джи 100“, а бреговата охрана издирва машината край остров Нантъкет

Министерство на отбраната (МО)

Турска военна техника преминава през България към учение в Румъния

България Преди 2 часа

Личен състав и техника на турските въоръжени сили ще се движат по републиканската пътна мрежа, съобщиха от Министерството на отбраната

<p>Всеки 8-и случай на рак е свързан с инфекция: Какви са причините?</p>

Всеки 8-и случай на рак е свързан с инфекция: Какви са причините?

Свят Преди 3 часа

Проучване на IARC оценява, че 2,3 милиона нови случая на рак през 2024 г. са били свързани с инфекции

Златна есен: Слънце и до 25° в неделя

Златна есен: Слънце и до 25° в неделя

България Преди 3 часа

В София се очакват около 22°, а по Черноморието – между 19° и 22°

Сладка атракция в Китай: Пингвини излязоха на ежегоден парад

Сладка атракция в Китай: Пингвини излязоха на ежегоден парад

Любопитно Преди 11 часа

Традиционното събитие по повод Националния празник на Китай даде възможност на хиляди гости да се докоснат отблизо до екзотичните птици

Напрежение в Запорожката АЕЦ: Русия обвини Киев за обстрел, повредил външното захранване

Напрежение в Запорожката АЕЦ: Русия обвини Киев за обстрел, повредил външното захранване

Свят Преди 12 часа

Въпреки че реакторите в момента не произвеждат ток, съоръжението се нуждае от постоянно външно захранване за жизненоважните системи за охлаждане на ядреното гориво

Черно море

Русия атакува кораб под либерийски флаг в Черно море, един е загинал и трима са ранени

Свят Преди 12 часа

При атаката срещу плавателния съд под либерийски флаг е загинал един човек, трима са ранени, а 13 членове на екипажа са евакуирани спешно

.

Учени: Животът на Земята може да е започнал 200 млн. години по-рано

Любопитно Преди 13 часа

Най-старите известни животни, установени чрез фосилния летопис, датират отпреди около 574 милиона години

Пети провал: Шефът на затворите в Тенеси подаде оставка след провалената екзекуция на Криста Пайк

Пети провал: Шефът на затворите в Тенеси подаде оставка след провалената екзекуция на Криста Пайк

Свят Преди 13 часа

Франк Страда се оттегля след скандал, разтърсил САЩ, при който осъдена на смърт преживя смъртоносната инжекция и бе приета в болница в критично състояние

„Боинг“ връща капсулата „Старлайнър“ в Космоса през декември, но без астронавти

„Боинг“ връща капсулата „Старлайнър“ в Космоса през декември, но без астронавти

Любопитно Преди 14 часа

Космическата агенция отпуска нови 359 милиона долара за отстраняване на дефектите след инцидента през 2024 г., като през декември предстои карго полет без екипаж

„Разчистване на терен за нов играч?“: Наталия Киселова проговори за убийството в Пловдив и Пеевски

„Разчистване на терен за нов играч?“: Наталия Киселова проговори за убийството в Пловдив и Пеевски

България Преди 15 часа

Бившият председател на НС коментира, че зад разстрела на бизнеса в Пловдив вероятно стои борба в строителния или транспортния сектор, и анализира политическите условия на Делян Пеевски

,

Масови протести срещу жилищната криза в Испания: Над 70 000 души излязоха в Мадрид

Свят Преди 15 часа

Над 50 протеста заляха страната с искания за 50% съкращаване на наемите, а отхвърлянето на правителствените мерки в парламента подхрани спекулациите за предсрочни избори

а

Мощни експлозии разтърсиха столицата на Йемен след саудитски въздушни удари

Свят Преди 16 часа

Саудитски изтребители са изстреляли ракети срещу няколко района в столицата Сана и телекомуникационната мрежа в Саада, съобщиха световните агенции

„Двойнственост в политиката“: Къде стои България между дипломацията и военната помощ

„Двойнственост в политиката“: Къде стои България между дипломацията и военната помощ

България Преди 16 часа

Бившият вътрешен министър Валентин Радев коментира призивите за мир, изоставането с новите изтребители F-16 и въпросите около ескорта на самолета с останките на цар Самуил

Всичко от днес

От мрежата

Разбират ли се Доберманите с други кучета?

dogsandcats.bg

14 любопитни факта за Белгийската овчарка Малиноа

dogsandcats.bg
1

По стъпките на древните карийци

sinoptik.bg
1

Учени и природозащитници спасяват Чаирските езера

sinoptik.bg

Ръкавици, кърпички и обувки CHANEL: Наоми Кембъл обикаля Париж на колело

Edna.bg

Дневен хороскоп за 4 октомври, неделя

Edna.bg

Кирил Вътев: Повишението на цените не идва от производителите, а от търговците

Nova.bg

2021 срещу 2026: Как за 5 години цените се удвоиха?

Nova.bg