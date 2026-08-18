Парите ни

Минималната заплата за 2027 г. ще е до 667 евро

Точният размер ще се договори между социалните партньори, а при липса на съгласие ще го определи правителството

Маргарита Костадинова

18 август 2026, 09:57
Минималната заплата вече ще се решава по календар

Минималната заплата вече ще се решава по календар
Ще продължат ли да поскъпват ресторантите и хотелите

Ще продължат ли да поскъпват ресторантите и хотелите
Минималната заплата за 2027 г.: Предлагат диапазон между 692 и 750 евро

Минималната заплата за 2027 г.: Предлагат диапазон между 692 и 750 евро
Продължават преговорите за новата формула за минималната заплата

Продължават преговорите за новата формула за минималната заплата
Над 8 млн. души вече участват в избора на бъдещите евробанкноти

Над 8 млн. души вече участват в избора на бъдещите евробанкноти
По-евтино е да изхвърлят реколтата: защо производители се отказват да продават

По-евтино е да изхвърлят реколтата: защо производители се отказват да продават
Ще спре ли „справедливата цена“ поскъпването

Ще спре ли „справедливата цена“ поскъпването
Ще има ли ново поскъпване след отпадането на цените в левове

Ще има ли ново поскъпване след отпадането на цените в левове

М инималната работна заплата за 2027 г. ще бъде в диапазона между 620,20 и 667 евро. Това е договорено между социалните партньори и правителството, заяви пред NOVA изпълнителният директор на Асоциацията на индустриалния капитал в България Добрин Иванов.

Точната сума все още не е определена. Тя трябва да бъде договорена между работодателските и синдикалните организации, а ако не бъде постигнато споразумение, размерът ще бъде определен от правителството.

Как ще се определя минималната заплата от 2027 г.

Как ще се определя диапазонът

Работна група към Министерството на финансите разработва новия механизъм за определяне на минималната работна заплата. Идеята е всяка година работодатели и синдикати да преговарят в предварително определени граници.

Долната граница ще бъде действащата минимална заплата, което означава, че тя няма да може да бъде намалявана. Горната ще се изчислява чрез индексиране на настоящия размер по четири показателя. Целта е още преди началото на преговорите да е ясно в какви граници може да се движи увеличението.

Социалните партньори постигнаха съгласие по основните принципи на новия механизъм след продължили над пет часа разговори в Министерството на финансите. Сред показателите са инфлацията при малката потребителска кошница, средната и медианната работна заплата и производителността на труда.

Нова формула за минималната заплата: Как ще се изчислява от 2027 г.

От КНСБ посочват, че се очакват данните на НСИ за изменението на медианната работна заплата, които са необходими за конкретното прилагане на формулата.

Оценка на всеки три години

Друг договорен елемент е адекватността на минималната заплата да се оценява на всеки три години, а не на четири, както е било обсъждано първоначално, съобщават от КНСБ.

Според Добрин Иванов идеята е механизмът да остане стабилен поне три години, за да има повече предвидимост за бизнеса и работещите.

Бившият икономически съветник на КТ „Подкрепа“ Ваня Григорова настоява сред показателите да бъде включена и издръжката за живот. По думите ѝ този индикатор показва доколко минималната заплата позволява на работещия и семейството му да покриват необходимите разходи. Тя посочва, че КНСБ също подкрепя включването му.

Само ден по-рано КТ „Подкрепа“ предложи значително по-висок диапазон за минималната заплата през 2027 г. - между 692 и 750 евро.

Синдикатът представи два разчета. Единият води до минимална заплата от 750 евро, ако сегашният размер бъде актуализиран с прогнозната инфлация. Вторият дава около 692,50 евро при формула, включваща средната заплата, БВП и брутната добавена стойност на един зает, както и прогнозната инфлация.

Това обаче беше предложение на КТ „Подкрепа“, а не договорен диапазон между всички участници в преговорите.

Редактор: Маргарита Костадинова
минимална работна заплата социални партньори преговори работодатели синдикати АИКБ КНСБ НСИ медианна заплата нов механизъм
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Дим и мирис на изгоряло от Сърбия обгазиха Софийско и Пернишко

Дим и мирис на изгоряло от Сърбия обгазиха Софийско и Пернишко

„Не мога да го обичам повече“: Салма Хайек показа новороденото си внуче

„Не мога да го обичам повече“: Салма Хайек показа новороденото си внуче

Откъде се появи димът над София? Столична община с извънредно обяснение

Откъде се появи димът над София? Столична община с извънредно обяснение

Защо всички говорят за асистентката на Тръмп Натали? Сътрудничката, наричана „човешкият принтер“, е в центъра на нов скандал

Защо всички говорят за асистентката на Тръмп Натали? Сътрудничката, наричана „човешкият принтер“, е в центъра на нов скандал

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Mansory докопа Bugatti Mistral, сложи му покрив и му отне елегантността

Mansory докопа Bugatti Mistral, сложи му покрив и му отне елегантността

carmarket.bg
Диво прасе предизвика катастрофи и затвори път край Бургас
Ексклузивно

Диво прасе предизвика катастрофи и затвори път край Бургас

Преди 1 ден
Иран обяви награда за главата на всеки американски войник
Ексклузивно

Иран обяви награда за главата на всеки американски войник

Преди 1 ден
Засилено полицейско присъствие на
Ексклузивно

Засилено полицейско присъствие на "Тракия" и "Струма" в края на почивните дни

Преди 1 ден
Трагедия в Испания: Военен загина при гасенето на голям горски пожар
Ексклузивно

Трагедия в Испания: Военен загина при гасенето на голям горски пожар

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Джак Спароу се завръща? Джони Деп преговаря за нов филм от „Карибски пирати“

Джак Спароу се завръща? Джони Деп преговаря за нов филм от „Карибски пирати“

Любопитно Преди 1 минута

Продуцентът Джери Брукхаймър потвърди, че водим разговори с Джони Деп за участие в шестата част на „Карибски пирати“. Очаква се актьорът отново да влезе в ролята на Джак Спароу, а главната женска роля във филма да бъде поета от Маргот Роби

Снимката е илюстративна

Кръв от раждане пази 2000-годишни мистериозни рисунки в Китай

Свят Преди 14 минути

Учени разкриха как древен матриархален култ е направил вечни скалните си стенописи с помощта на шокираща ритуална смес

Древен град на брега на океан? Мистериозните образувания на Марс, които разпалиха мрежата

Древен град на брега на океан? Мистериозните образувания на Марс, които разпалиха мрежата

Любопитно Преди 21 минути

Необичайни образувания на Марс отново разпалиха теориите за извънредно развита древна цивилизация. Според ентусиасти, известното „Лице на Марс“ и съседните структури са били част от крайбрежен град, разположен край изчезнал марсиански океан

Новата лунна надпревара: Защо САЩ се притесняват от космическите планове на Китай

Новата лунна надпревара: Защо САЩ се притесняват от космическите планове на Китай

Свят Преди 25 минути

Стремителният напредък на китайската космическа програма и амбицията на Пекин за изграждане на постоянна лунна база до 2040 г. поставят началото на нова космическа надпревара, в която залогът е контролът върху ключови ресурси и бъдещите правила в космоса

Тараторът е най-новото предложение за талисман на „Евровизия“: Шега или перфектен символ?

Тараторът е най-новото предложение за талисман на „Евровизия“: Шега или перфектен символ?

България Преди 28 минути

Розово фламинго, гларус с артистични гласови данни и интернет мемета превземат надпреварата за официален символ на песенния конкурс

Солун

Куриоз в Солун: Задържаха българин, докато краде... уличен стълб

България Преди 38 минути

Полицията била извикана след сигнал от жители на района. Смята се, че преди това мъжът е отстранил още четири улични стълба

,

Танцуващите роботи, които превзеха света, поставиха рекорд на борсата в Шанхай

Любопитно Преди 39 минути

Китайският лидер в роботиката Unitree, станал известен с танцуващите си и кунг-фу андроиди, записа рекорд на борсата в Шанхай. Публичното предлагане бе презаписано 8000 пъти и набра над $900 млн., въпреки натиска от страна на САЩ

Новият здравен хит в социалните мрежи: Лицето ви „говори“ за дефицит на желязо

Новият здравен хит в социалните мрежи: Лицето ви „говори“ за дефицит на желязо

Любопитно Преди 52 минути

Косопадът, сухата кожа и тъмните кръгове могат да имат много причини, а експертите предупреждават да не се поставя диагноза по социалните мрежи

.

Заради виц за комунистическа песен: Разследват най-известния комедиант в Китай

Свят Преди 1 час

Най-известният стендъп комик в Китай, Го Дъган, бе подложен на разследване, а участия му бяха отменени. Причината – импровизиран текст към известна революционна песен. Случаят показа затягащата се цензура върху артистите в страната

Почина музикантът Боян Христов

Почина музикантът Боян Христов

България Преди 1 час

Проучването отчита едновременно по-оптимистични очаквания за личните финанси и по-предпазливо отношение към нови разходи и заеми.

7 от 10 българи очакват финансите им да се подобрят

Парите ни Преди 1 час

Повечето обаче не планират да увеличават разходите си, а интересът към потребителските кредити намалява

Зрелищен комедиен сблъсък в тринадесетата седмица на „Великият понеделник“

Зрелищен комедиен сблъсък в тринадесетата седмица на „Великият понеделник“

Любопитно Преди 1 час

Гласуването в кампанията на KINO NOVA е активно и всички участници в него могат да спечелят награди

Чудо: Брутално пребитото 5-годишно дете от Новачене вече е вън от реанимация

Чудо: Брутално пребитото 5-годишно дете от Новачене вече е вън от реанимация

България Преди 1 час

Момченцето е в съзнание, контактно и адекватно, съобщиха от болницата

„Изядохме го!“: Зловещият план за бягство на трима руски затворници, завършил с канибализъм

„Изядохме го!“: Зловещият план за бягство на трима руски затворници, завършил с канибализъм

Любопитно Преди 1 час

През 1994 г. трима затворници в руска колония измислят брутален план: да извършат канибализъм, за да бъдат обявени за невменяеми и преместени в Москва. Заговорът обаче взема кървав обрат, когато двама от тях се обръщат срещу третия

<p>Най-големият електрически самолет в света направи първия си полет</p>

Технологична революция в небето: Най-големият електрически самолет в света направи първия си полет

Любопитно Преди 1 час

Най-големият изцяло електрически самолет в света осъществи първия си успешен полет. Изразходваното електричество за теста струваше едва 5 долара, отваряйки вратата за по-евтини и зелени пътувания

Голям пожар в „Драгалевци“: Строителна техника подпали къща, три екипа гасиха пламъците

Голям пожар в „Драгалевци“: Строителна техника подпали къща, три екипа гасиха пламъците

България Преди 1 час

Пламъците са тръгнали от строителна техника на столичната ул. „Отец Генадий“ и бързо са обхванали съседна къща. На място са три пожарни екипа и полиция, няма данни за пострадали

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките облизват собствените си дупета

dogsandcats.bg

Как да предотвратим слънчево изгаряне при котките

dogsandcats.bg
1

Преди първите студове: кой отоплител харчи най-малко

sinoptik.bg
1

Жега с риск от пожари до края на август

sinoptik.bg

Сърцераздирателно сбогом: Владимир Кличко с емоционално послание след кончината на Хейдън Панетиер

Edna.bg

Мариус Куркински влиза в ролята на небесен пратеник в нова фентъзи драма

Edna.bg

Обявиха групата на Левски за мача с АЕК Атина

Gong.bg

Бивш играч на ЦСКА блесна с асистенция в дебюта си в Турция

Gong.bg

Софийско и Пернишко са задимени заради огромен пожар на границата ни със Сърбия

Nova.bg

Жестоко пребитото дете от Новачене излезе от реанимация

Nova.bg