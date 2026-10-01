Тялото на Маги, натикано в бидон, търкалян по улицата от обвиняемия

О кръжният съд в Хасково прие днес заключенията от четири експертизи от общо изготвени 11 мнения на вещи лица по делото за убийството на 18-годишната Магдалена Русева на поредно заседание днес.

Процесът по случая от нощта срещу 26 април 2025 г., който предизвика обществен отзвук, започна на 30 април тази година. На подсъдимата скамейка е Иван Костов, който по време на деянието е бил 17-годишен.

Обвиняемият призна за убийството 18-годишната Магдалена Русева от Хасково

Двамата младежи били съученици в една от гимназиите в областния град. Те са били и близки приятели. Вечерта преди убийството Магдалена, Иван и друго момче, част от приятелското им обкръжение, били заедно в къщата на дядото на извършителя на ул. „Тимок“. Едното от момчетата си е тръгнало по-рано и жертвата и предполагаемият извършител останали сами.

Тялото на момичето, което беше обявено за издирване във вечерта на престъплението, бе открито на 30 април в необитаем имот на близката ул. „Амур“ в Хасково. Убийството обаче е станало именно в къщата на дядото на Костов. Магдалена е била удушена с примка – ластик от долнище на анцуг. За да заличи следите си, авторът на престъплението изхвърлил дрехите на жертвата в контейнер за боклук, а тялото ѝ поставил в бидон, според държавното обвинение.

Излезе експертиза за убийството на Магдалена в Хасково

На една от представените днес експертизи – видео-техническата, бяха показани кадри от охранителни камери, които са запечатали движението на групата младежи и как обвиняемият търкаля по улицата бидона, в който впоследствие е открито тялото на жертвата. Утре делото продължава.