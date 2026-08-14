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НСИ ще публикува и медианната заплата: Какво ще показва тя

Новият показател ще дава по-различна картина на възнагражденията и ще се изчислява по сектори и области

Маргарита Костадинова

14 август 2026, 10:50
НСИ ще публикува и медианната заплата: Какво ще показва тя
Източник: istock

Н ационалният статистически институт се очаква от следващата година редовно да изчислява и публикува не само средната, но и медианната работна заплата по сектори и области. Това съобщи председателят на НСИ доц. д-р Атанас Атанасов.

Данните ще дадат още един поглед към разпределението на възнагражденията, защото двата показателя измерват различни неща.

Средната заплата се изчислява от общия размер на възнагражденията, разделен на броя на наетите.

Медианната заплата показва друго – ако подредим всички работещи от най-ниската към най-високата заплата, тя е възнаграждението на човека точно по средата. Половината получават по-малко, а другата половина – повече.

Защо медианната заплата е важна

Много високите възнаграждения могат да повишат средната заплата, дори когато голяма част от работещите получават значително по-малко.

При медианата влиянието на крайно високите или ниските заплати е много по-слабо. Затова този показател позволява по-ясно да се види къде се намира средата на разпределението на възнагражденията.

Средната заплата в България достигна 1444 евро

Така средната и медианната заплата няма да се заместват взаимно, а ще дават различна информация за пазара на труда.

Досега изчислението се прави веднъж на четири години

За редовното изчисляване на медианната заплата НСИ трябва да разполага с информация за индивидуалното възнаграждение на всеки служител и работник в страната.

По думите на Атанас Атанасов досега такова изчисление се прави веднъж на четири години чрез мащабно проучване сред фирмите.

Промяната се очаква да стане възможна с внедряването и надграждането на електронния регистър на НАП „Електронна трудова книжка“.

В него вече се въвеждат и данните за служителите по служебно правоотношение. Според председателя на НСИ това ще позволи на института да разполага с необходимата пълна база данни за изчисляването на медианните възнаграждения.

Данните ще се използват и при минималната заплата

Медианната заплата ще има значение и при обсъжданията за механизма за определяне и проверка на адекватността на минималната работна заплата.

Данните ще се използват от работната група, в която участват експерти от Министерството на финансите, социалното ведомство и социалните партньори.

По думите на Атанас Атанасов се очаква работата по този механизъм да приключи през следващите седмици.

Фирмите ще подават финансовите си отчети само веднъж

Председателят на НСИ съобщи и за друга очаквана промяна от 1 януари следващата година.

Тогава трябва да заработи т.нар. единна входна точка между Агенцията по вписванията – Търговския регистър, НСИ и НАП.

Чрез нея фирмите ще могат да подават годишните си финансови отчети само веднъж, вместо една и съща информация да се предоставя отделно на различни институции.

Според председателя на НСИ това ще спести повторното подаване на документи за близо половин милион фирми в България.

Ако промените бъдат реализирани по план, от следващата година официалната статистика за възнагражденията ще включва редовно и медианната заплата по сектори и области.

Редактор: Маргарита Костадинова
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