Бум на краста в Европа: Кои са първите симптоми и защо инфекцията се разпространява

С лучаите на краста бележат рязък скок в Обединеното кралство и цяла Европа. Микроскопичните акари, които я причиняват, се разпространяват лесно при кожен контакт, което прави децата, младежите и възрастните хора особено уязвими. Налице са ефективни методи за лечение, но митовете и стигмата пречат на правилния контрол над заболяването, пише The Independent.

Какво представлява крастата и как хората се заразяват с нея?

Крастата е кожна инфестация с микроскопични акари, наречени Sarcoptes scabiei. Паразитите се предават от човек на човек чрез контакт „кожа в кожа“ – когато родители гушкат децата си, социални работници помагат на възрастни хора, при споделяне на едно легло или по време на секс. Понякога заразените дрехи или спално бельо също могат да пренесат акарите.

Увеличават ли се случаите на краста в Обединеното кралство и ако да, защо?

В институциите в Англия и Уелс, като домове за стари хора и училища, нашият екип установи 241 избухнали огнища само за една година. При останалата част от населението картината е по-малко ясна, тъй като за крастата не се изисква официално съобщаване до здравните власти, а много хора се лекуват сами с лекарства без рецепта. Данните от личните лекари и клиниките за сексуално здраве обаче показват, че случаите са се увеличили драстично през последните няколко години.

Все още не знаем всички причини за този ръст. Основен фактор обаче е, че през 2023 г. и 2024 г. проблеми във веригата на доставки затрудниха търговците на едро на фармация при осигуряването на вносни кремове срещу краста. Забавеното лечение доведе до заразяването на повече хора.

Кой е изложен на най-голям риск от заразяване?

Всеки може да се зарази, но три групи са изложени на най-висок риск: децата, сексуално активните млади хора и възрастните. Това е така, защото при тях се наблюдава по-близък физически контакт и се събират на едно място в среди като детски градини, университети и домове за стари хора. Хората в други пренаселени места, като бежански центрове или затвори, също са подложени на риск.

Причинява ли се крастата от лоша лична хигиена?

Категорично не. Навиците за къпане не оказват никакво влияние върху честотата на заразяване. За разлика от много бактерии и вируси, тези акари понасят отлично сапуна и дезинфектантите за ръце на алкохолна основа.

Какви са симптомите?

Крастата обикновено причинява интензивен сърбеж, особено през нощта. При първо заразяване обаче симптомите обикновено се появяват след около четири до шест седмици.

Понякога по кожата могат да се забележат S-образни ходове, изкопани от акарите, особено между пръстите или в областта на гениталиите. При възрастни пациенти установихме, че крастата може да изглежда съвсем различно – те дори може да не се оплакват от сърбеж.

Колко е заразна крастата и колко време акарите оцеляват извън тялото?

Крастата е изключително заразна. Дори няколко минути контакт „кожа в кожа“ – като държане за ръце – могат да са достатъчни акарът да препълзи от един човек на друг. Така се заразяват повечето хора. В зависимост от стайната температура и влажността, акарите могат да оцелеят извън тялото до една седмица, но човешката кожа е тяхното естествено местообитание.

Защо лечението на краста понякога се проваля или изглежда, че не работи?

Традиционните кремове за лечение работят добре при идеални обстоятелства, но правилното им приложение може да бъде трудно. Кремът трябва да се нанесе върху цялото тяло и да се остави да действа часове наред. В същото време дрехите и спалното бельо трябва да се изперат, а близките контакти, като членове на семейството, трябва да преминат през лечение, дори да нямат никакви симптоми.

Целият този процес трябва да се повтори седем дни по-късно. Това се налага, защото кремовете унищожават отлично възрастните акари, но проникват по-трудно през обвивката на яйцата. Второто третиране убива новоизлюпените акари, преди да са успели да се чифтосат. Пропускането на някоя от тези стъпки крие риск паразитите да не бъдат напълно премахнати.

Дори след успешно лечение сърбежът може да продължи седмици наред, което грешно кара хората да мислят, че все още са заразени.

Защо наскоро беше въведено орално лекарство?

В редица страни пероралното лекарство ивермектин се използва за лечение на краста от много години, което прави терапията значително по-лесна. За справяне със скока на случаите моите колеги и аз* от NIHR Applied Research Collaboration Kent, Surrey, Sussex участвахме в лицензирането и осигуряването на медикамента с рецепта в Обединеното кралство. Но подобно на кремовете, приемът му обикновено трябва да се повтори след седем дни, за да бъде напълно ефективен.

*За автора: Джо Мидълтън е научен сътрудник по обществено здраве в Brighton and Sussex Medical School.

Става ли акарът резистентен към лечебните кремове?

Има данни, че акарите в други страни са развили известна резистентност към перметрин – медикаментозният крем, използван за унищожаването им. Повечето неуспехи в лечението в Обединеното кралство обаче най-вероятно произтичат от практичните трудности при правилното прилагане на терапията, а не от това, че самото лекарство е спряло да действа.

Какви са емоционалните и психическите последици от крастата върху пациентите и техните семейства?

Видимите белези по кожата, съчетани с упорития мит за лошата хигиена, създават сериозни проблеми. Когато разговаряхме с пациенти и техните близки, те споделяха, че се чувстват засрамени, изолират се от обществото и усещат осъждането на околните. Като се добави и нарушеният сън поради постоянния сърбеж, въздействието върху психичното здраве може да бъде наистина тежко.

Защо срамът и притеснението затрудняват контрола над заболяването?

Ранната диагноза и лечение намаляват броя на хората, които могат да се заразят от инфектиран човек. Срамът обаче води до забавяне – хората отлагат търсенето на помощ за себе си, за членовете на семейството си или дори за хората, за които се грижат. Това дава на акарите повече време да се разпространят.

Какво трябва да направят хората, ако се съмняват, че имат краста?

Ако имате притеснения, трябва да се консултирате с личния си лекар. Той може да прегледа кожата ви, да установи дали наистина става въпрос за краста и при необходимост да изготви план за лечение.