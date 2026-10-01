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Арнолд Шварценегер става Дядо Коледа в новата празнична комедия „Човекът с чувала“

Първият трейлър на комедията „Човекът с чувала“ вече е онлайн. В лентата екшън легендата Арнолд Шварценегер обединява сили с Алън Ричсън, за да си върне откраднатата вълшебна чанта и да спаси празника. Премиерата на комедията е на 2 декември

1 октомври 2026, 16:24
Арнолд Шварценегер става Дядо Коледа в новата празнична комедия „Човекът с чувала“
Източник: Getty Images

А рнолд Шварценегер се завръща в коледна комедия, но този път влиза в ролята на самия Дядо Коледа. Първият трейлър на „Човекът с чувала“ вече бе разпространен онлайн, като в него виждаме как героят му тръгва на мисия, за да си върне вълшебната торба и да спаси празничния сезон.

  • Какво се знае за „Човекът с чувала“

Във филма героят на Шварценегер се оказва в безизходица точно преди Коледа, след като един от елфите му – в ролята Аквафина – открадва вълшебната му чанта.

За да си върне най-важния празничен атрибут и да спаси празника, Дядо Коледа потърсва съдействие от Винс – бивш крадец, изигран от Алън Ричсън.

„Човекът с чувала“: Арнолд Шварценегер ще е Дядо Коледа в нов филм (СНИМКИ)

Любопитен детайл е, че „Човекът с чувала“ отбелязва първия съвместен проект между Шварценегер и Ричсън. Въпреки че и двамата имат солиден опит в екшън жанра, този път те се впускат в една лека и забавна празнична история.

  • Актьорски състав и премиера

В лентата участват още Лиза Коши, Кайл Мууни, Кен Джонг, Джейн Краковски, Майкъл Сирил Крайтън, Адриан Мартинес, Роджър Барт и други.

Премиерата на комедията е насрочена за 2 декември 2026 г. в стрийминг платформата Prime Video.

Това не е първата коледна комедия за Шварценегер. През 1996 г. той участва в класиката „Истински играчки“ (Jingle All the Way), а сега, 30 години по-късно, отново се завръща към празничния жанр – този път в ролята на самия Дядо Коледа.

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