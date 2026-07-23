4-часовият трудов договор разпали спор за стажа и отпуската

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30 години работа могат да се окажат 15 години трудов стаж

Предложението работата на четири часа дневно вече да не се признава за пълен трудов стаж противопостави синдикати и работодатели. Едните предупреждават, че промяната ще намали трудовите права на родители, хора, които се грижат за близки, и други работещи на непълно време. Бизнесът защитава идеята с аргумента, че половин работен ден не трябва да носи същия стаж като осем часа труд.

Темата коментираха в ефира на NOVA Кремена Атанасова, председател на Синдиката на административните служители към КТ „Подкрепа“, и председателят на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев.

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Два работни дни за един ден трудов стаж

Обсъжданото предложение предвижда при работа по четири часа дневно служителят да натрупва половин ден трудов стаж. Така два дни на половин работно време ще се признават за един ден стаж.

При сегашния ред човек, който работи поне половината от нормалното дневно работно време, може да натрупва пълен трудов стаж. Ако промяната бъде приета окончателно, две години работа на четири часа ще се признават приблизително за една година трудов стаж.

Предложението не променя пряко осигурителния стаж за пенсия, който и сега се отчита според действително отработеното време и внесените осигуровки. Спорът е за трудовия стаж и свързаните с него права.

Синдикатите: Това е отнемане на права

Кремена Атанасова определи за неприемлив начина, по който се предлага промяната – чрез преходните и заключителните разпоредби на бюджетния закон, вместо след отделно обществено обсъждане.

Според нея новото изчисление ще засегне не само натрупването на трудов стаж, но и допълнителното възнаграждение за стаж и професионален опит, платения годишен отпуск и определени обезщетения.

30 години работа могат да се окажат 15 години трудов стаж

По думите ѝ най-често на непълно работно време са родители на малки деца и хора, които полагат грижи за свои близки. Ако работещите на четири часа получават пропорционално по-малък отпуск, те могат да останат с 10 вместо с 20 дни годишно, предупреди синдикалният представител.

Атанасова отхвърли и аргумента, че промяната ще изсветли заетостта. Според нея ефектът може да бъде обратен и да насърчи още повече работодатели да използват непълни договори.

Бизнесът: Четири часа не са пълен работен ден

Васил Велев защити предложението като по-справедливо. Аргументът му е, че когато човек работи четири часа, това обективно не е пълен работен ден и не би трябвало да се отчита по същия начин.

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Той свърза разпространението на формалните договори на четири часа с високите разходи за труд, минималната работна заплата и минималните осигурителни прагове. Според него за част от предприятията подобни договори са алтернатива на съкращенията или прекратяването на дейността.

Велев призна, че и сегашният режим съдържа несправедливости. Той даде пример с хората, които работят по 12 часа дневно, но не получават ден и половина трудов стаж за това.

Спорът стигна и до минималната заплата

Дебатът за трудовия стаж прерасна и в спор за минималната работна заплата.

Кремена Атанасова обвини работодателските организации, че настояват за замразяването ѝ, въпреки че остава най-ниската в Европейския съюз.

Васил Велев отговори, че бизнесът настоява не за трайно замразяване, а за нов механизъм за определяне на минималното възнаграждение. Според него той трябва да отчита не само средната заплата, но и производителността на труда, инфлацията, медианното възнаграждение и други икономически показатели.

Защо темата се обсъжда сега

Промяната е предложена през разпоредбите на Закона за държавния бюджет и трябва да започне да се прилага от 1 януари 2027 г., ако бъде окончателно приета.

Срещу този подход възрази и омбудсманът Велислава Делчева. Според нея става дума за мащабна промяна в режима на трудовия стаж, която трябва да мине през самостоятелно обсъждане и оценка на ефекта върху работещите на непълно време. В официалната си позиция тя посочва, че при новия модел една календарна година работа на четири часа би носила приблизително шест месеца трудов стаж.