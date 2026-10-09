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Бенчев: Горивата могат да поскъпнат с около 1,40 евро на литър заради мерки на ЕК

Акцизът у нас е на минимума и не може да бъде свален, но намаляване на ДДС е възможно

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

9 октомври 2026, 11:54
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Мерки, предлагани от Европейската комисия, могат да доведат до поскъпване на горивата в България с 80 цента на литър, а в най-лошия сценарий – с 1,41 евро на литър след 2028 г. Това заяви председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев в ефира на NOVA NEWS.

По думите му данните са от изследване, което той е представил в УНСС. Повишението ще се дължи на схемата за търговия с емисии в транспорта и сградите. „Чистите загуби за българската икономика се изчисляват между 7 и 43 милиарда за следващите 6 години“, заяви Бенчев.

Регионален фронт срещу схемата за емисии

Бенчев съобщи, че в София са се събрали шест индустриални асоциации от България, Румъния, Чехия, Полша и Гърция, както и представители на правителствата на тези държави.

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„Под егидата на Министерството на енергетиката подписахме декларация, с която всички се ангажирахме да подемем инициатива в рамките на ЕС да бъдат преразгледани, да бъдат отложени схемата за търговия с емисии и други нормативни актове, които ще оскъпят горивата през следващите. Това наистина ще е огромна загуба за икономиката, и то не само на България, а на целия регион на Централна и Източна Европа“, каза той.

Акцизът – без място за намаление, ДДС – възможно

На въпроса дали акцизът и ДДС върху горивата могат да бъдат намалени, Бенчев посочи, че акцизът в България е най-ниският възможен според европейската директива, която определя минималните ставки. Единствената опция е била за акциза на пропан-бутана и природния газ, което правителството е направило.

„Няма процедура, по която акцизът да бъде намален под минималните нива. Не виждам правно и юридически как може да стане това“, коментира той.

По отношение на ДДС Бенчев смята, че намаление е възможно, като припомни, че някои държави в ЕС са го направили. Той обаче предупреди, че подобна мярка ще доведе до по-ниски приходи в бюджета. „Имайте предвид, че България е една от държавите, които много разчита на ДДС и акциза, за да попълва бюджета си“, каза Бенчев.

Цените на колонките вече падат

Според председателя на асоциацията цените на горивата намаляват през последните седмици, като същевременно не се забелязва спад в потреблението.

„Дизеловите горива, например, са поевтинели с около 6 евроцента, бензинът – с около 3, а пропан-бутанът – с около 10 цента, но това е заради премахването на акциза. Така че намаление на цените има“, посочи той.

Бенчев смята, че потреблението няма как да отбележи спад. „Къде да намалим потреблението? В природния газ ли? Основният потребител на природен газ е „Топлофикация София“. Това какво означава – по-ниски температури на подаване на водата и една по-студена зима за хората ли? Къде другаде да намалим потреблението на природен газ – в индустрията? Тя и без това е достатъчно притисната от всички мерки, които ѝ се налагат, и от цялата икономическа ситуация“, коментира той.

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По думите му европейската индустрия като цяло е неконкурентоспособна, а намалението на потреблението на горива би означавало по-малко превоз на стоки и по-нисък ръст на икономиката. „А в крайна сметка ние се опитваме да догоним средноевропейските стойности“, каза Бенчев.

Черно море и запасите

Бенчев коментира и ситуацията с корабоплаването в Черно море. Според него рискът не е от последните дни – той вече е довел до по-високи цени на застраховките и е включен в цената на превозите.

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„От тук на сетне не знам какво повече може да стане, освен ако няма сериозна ескалация, която да доведе до прекъсване на доставките. Но за момента такава ситуация няма“, заяви той.

Бенчев припомни, че рафинерията в Бургас се снабдява със суров нефт само през Черно море. При прекъсване това би означавало внос на готови нефтопродукти от други държави. „Освен чисто логистичните затруднения, ще има проблеми и с намиране на продукти“, посочи той.

По думите му със запасите в рафинерията и в Държавния резерв страната разполага с горива за около 4 месеца при извънредни ситуации.

Бенчев отбеляза още, че в момента през Ормузкия проток минават количества суров петрол почти колкото преди конфликта, докато в Черно море ескалацията изглежда по-сериозна.

„В момента нямаме проблеми при доставките в рафинерията“, заяви председателят на Българската петролна и газова асоциация.

Редактор: Маргарита Костадинова
горива ЕК цени Черно море резерви Ормузкия проток рафинерия
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