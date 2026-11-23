Разследване на The New York Times разкрива, че бившият изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг десетилетия наред е използвал публично унижение, обиди и заплахи с физическо насилие, за да мотивира служителите си.

Токсичната работна среда в компанията е довела до паник атаки сред ръководни кадри, съдебни искове и поверително извънсъдебно споразумение за над 1 милион долара с бивш шеф по човешките ресурси.

Въпреки оставката на Хуанг след разкрития за извънбрачни връзки, противоречивият му стил на управление остава дълбоко вкоренен в културата на технологичния гигант, разделяйки служителите между страха и сляпото обожание.

С нарастването на богатството на Nvidia през последните години Дженсън Хуанг ставал все по-разочарован от своя персонал.

Той казвал на групи от подчинени, че са станали толкова богати, че вече не може да ги мотивира просто с пари, твърдят трима души, говорили при условие на анонимност, за да обсъдят поверителни разговори. Единственият начин да изстиска повече работа от тях, добавял той, бил чрез унижение, пише The New York Times.

Това било продължение на философия, датираща от десетилетия. Документи и интервюта показват, че Хуанг от години се нахвърлял словесно върху служителите си. Бичуванията с думи били жестоки и изобретателни. Според един свидетел той казал на свой мениджър, че майка му е трябвало да го абортира. Заявил на свой подчинен, че ще му откъсне и двете ръце и ще го пребие до смърт с тях по главата. А на друг служител казал, че ще откъсне горната част на главата му и „ще уринирам върху мозъка ти“.

Тирадите били централен елемент от културата в Nvidia по време на стремителния ѝ възход до компания за 5 трилиона долара и крайъгълен камък в революцията на изкуствения интелект. Те били и в основата на управленския стил на Хуанг.

„Предпочитам да ви измъчвам, докато стигнете до величието, защото вярвам във вас“, казал той веднъж.

Той отдавна използвал унижението като инструмент, разгромявайки служителите пред колегите им с обиди, лични нападки и коментари, изпълнени с насилие, като същевременно им казвал, че това е за тяхно добро или за доброто на бизнеса, според повече от дузина настоящи и бивши служители, пожелали анонимност от страх от репресии, както и според преглед на стотици страници съдебни протоколи и други документи, обхващащи над 20 години. Това поведение държало отдела за човешки ресурси на Nvidia зает с разглеждането на жалби на работното място, но някои служители твърдят, че отделът не ги е приемал на сериозно.

Дженсън Хуанг също така вдъхвал любов и преклонение у много от своите служители. Хиляди са подписали писмо с искане за завръщането му. Някои имат татуировки с логото на Nvidia. Както тези, които харесвали Хуанг, така и онези, които не го харесвали, описват Nvidia като подобна на култ. Той култивирал лоялност не само чрез техническото си майсторство, но и чрез прояви на лично състрадание и похвали. Но управлявал чрез страх.

Поведението на Хуанг започнало много преди Nvidia да стане една от най-скъпите компании в света. В поне два случая, датиращи от средата на 2000-те години, компанията е сключила извънсъдебни споразумения с бивши висши ръководители, като и двамата са изразили загриженост относно поведението на Хуанг, заявявайки, че то е незаконно и излага Nvidia на съдебна отговорност.

Майкъл Уинстън, бивш старши вицепрезидент по човешките ресурси, заплашил да съди Nvidia през 2005 г., заявявайки, че е бил уволнен, след като се е противопоставил на поведението му, което той описал като „най-словесно оскърбителното, заплашително и сплашващо поведение“, на което е бил свидетел в кариерата си. Хуанг „си мисли, че може да му се размине всичко“, написал Уинстън в свои бележки от онова време, които са били прегледани от The New York Times.

Nvidia постигнала поверително споразумение с Уинстън за над 1 милион долара, за което не е съобщавано досега.

Хуанг подаде оставка от Nvidia миналата седмица след разкрития за множество извънбрачни връзки, включително една с подчинена и друга с жена, за която американското разузнаване смята, че е агент на китайското разузнаване. Но неговият отпечатък остава върху културата на компанията, която той съоснова през 1993 г.

Някои мениджъри последвали примера на Хуанг, твърдят шестима настоящи и бивши служители – включително собствената му дъщеря, Мадисън, която като негов фактически началник на кабинета често викала на хората, включително на мениджъри, по-високопоставени от нея. (Тя продължава да работи в Nvidia.)

Хуанг отрече твърденията на Уинстън в изявление чрез своя говорител Джон Фишър, в което се казва, че те идват от служител, който е бил уволнен. Те са „измислици, които сега е невъзможно да бъдат опровергани конкретно, а хилядите служители на Nvidia, които продължават да се застъпват за Дженсън, показват, че са неверни“, заяви Фишър. Той отказа да отговори на други въпроси относно поведението на Хуанг.

От Nvidia отказаха коментар. Бордът на директорите и Колет Крес, временният главен изпълнителен директор, сега трябва да решат дали компанията ще продължи по модела на Хуанг, или ще прокара нов път напред. Тя ще направи това в условията на натиск от страна на Хуанг и неговите поддръжници, които агитират за завръщането му в компанията. Веднъж Хуанг омаловажил г-жа Крес по време на среща с висши ръководители, съобщи The Wall Street Journal.

Харви К. Джоунс, председател на борда на Nvidia, заяви във вторник, че бордът „няма намерение да възстановява Дженсън като главен изпълнителен директор“. По-рано този месец бордът започна разследване срещу г-н Хуанг.

„Болеше ме“

Силициевата долина има дълга история на основатели и главни изпълнителни директори с язвителен стил на управление. Стив Джобс, съосновател и главен изпълнителен директор на Apple, беше печално известен с това, че крещеше и обиждаше служители, които не отговаряха на високите му стандарти. Той също така беше обожаван. Служителите приписваха на неговия подход заслугата за създаването на продукти, променили културата, като iPod и iPhone.

Дженсън Хуанг имал подобен ефект върху своя персонал. Той създал плоска организационна структура, в която общувал със служители на почти всяко ниво в бизнеса. Впечатлявал ги с визията си за бъдещето на технологиите, владеенето на бизнес стратегията и скоростта, с която се захващал и привидно завладявал нови важни области, извеждайки компанията в челните редици на бума на изкуствения интелект.

Много от висшите ръководители на компанията са работили за Хуанг повече от десетилетие. Някои споделяли убеждението на Хуанг, че посредствеността трябва да бъде изкоренена и да се преследва съвършенство, казват четирима настоящи и бивши служители. Ако на служителите не им харесва, можели да напуснат.

Но в очите на някои поведението на Хуанг било крайно, дори по стандартите на Силициевата долина.

През септември 2004 г. Уинстън се присъединил към Nvidia, за да ръководи човешките ресурси. Дългогодишен мениджър по човешки ресурси, работил преди това в Merrill Lynch и Motorola, Уинстън скоро бил стъписан от хаоса в отдела и от културните норми в Nvidia. Този разказ за престоя му в компанията се основава на интервюта, бележки и имейли на Уинстън, както и на чернови на съдебен иск и други правни документи, прегледани от The Times.

Още в първите си дни в Nvidia той научил, че двама ключови ръководители в отдела по човешки ресурси току-що са напуснали, а други са на ръба да подадат оставка.

През октомври същата година, по време на двудневна изнесена среща, на която присъствали около 50 служители, Уинстън твърди, че Хуанг отприщил нагледни заплахи с насилие. „Трябва да направите това, или ще изтръгна шибаното ви сърце и ще го стъпча“, казал Хуанг в един момент.

„Гледах ги безпомощно как са публично унижавани, всъщност измъчвани, в продължение на дълги периоди от време от този лунатик! Болеше ме физически, интелектуално и емоционално да бъда в стаята“, пише г-н Уинстън в бележките си.

Уинстън разказва, че други присъстващи били „тероризирани“ и го умолявали да се намеси. Дни по-късно той изразил опасенията си по време на среща с висши ръководители. Един от тях му казал, че това поведение е типично, но може да създаде правни проблеми за компанията. Друг го посъветвал да „загрубее“.

Уинстън казва, че след това се изправил срещу Хуанг, предупреждавайки го, че е „преминал границата“ и че малтретирането на служители може да изложи Nvidia на съдебни дела. По думите му Хуанг отхвърлил притесненията и защитил публичното унижение като „ритуал за посвещаване“. Уинстън споделя, че Хуанг му се похвалил, че подлага новите служители на това през първите им шест месеца в компанията, за да провери дали ще издържат.

Уинстън твърди, че Хуанг му казал, че няма да спре. „Има добра развлекателна стойност“, заявил му Хуанг.

През ноември същата година Уинстън бил извикан на среща с Хуанг и друг ръководител, които след това го уволнили. Хуанг казал на Уинстън, че „не пасва добре“. Ако Уинстън съди Nvidia, Хуанг заявил, че ще се погрижи Уинстън никога повече да не работи в Силициевата долина.

„Да се каже, че Nvidia ме уволни, защото просто не съм „пасвал“, не е нищо повече от димна завеса“, пише г-н Уинстън в бележките си. „Истинският проблем“, написал той, е „безсъвестното поведение“ на Дженсън Хуанг.

В следващите месеци Уинстън подал официална жалба срещу Nvidia в Калифорнийския департамент за справедлива заетост и жилищно настаняване, твърдейки, че е бил уволнен заради противопоставянето си на отношението на Хуанг към служителите, включително на действия, които според него представляват сексуален тормоз. След това Уинстън изготвил съдебен иск срещу Nvidia и Хуанг.

Но преди жалбата да бъде разгледана в съда, двете страни постигнали споразумение. Нито една от страните не признала отговорност или вина.

Уинстън се върнал в банковия сектор и по-късно подал сигнал за нередности срещу Countrywide Financial Corporation за поведението ѝ в навечерието на финансовата криза. Той почина по-рано тази година.

През 2007 г. Стивън Петигрю, бивш адвокат на компанията, съди Nvidia по обвинения, включващи възрастова дискриминация и отмъщение за докладване на твърденията на Уинстън за сексуален тормоз. Петигрю съобщава в жалба, подадена до Калифорнийския департамент за справедлива заетост и жилищно настаняване, че е потърсил „спешна медицинска помощ заради тежко нервно напрежение и тревожност, като пряк резултат от действията на Nvidia“.

Петигрю обсъдил жалбата на Уинстън по време на разпити под клетва по собственото си дело, посочвайки твърденията на Уинстън като доказателство за неправомерно поведение, което излага Nvidia на правен риск. Главният юрисконсулт на Nvidia по онова време, Дейвид Шанън, потвърдил по време на друг разпит по делото, че спорът с Уинстън е бил уреден чрез досъдебно финансово споразумение.

Nvidia отрече всички обвинения и заяви, че Петигрю е бил уволнен заради лошо представяне. Компанията заведе насрещен иск, твърдейки, че той е нарушил договора си и е злоупотребил с фирмени документи. В крайна сметка делото беше уредено извънсъдебно през 2009 г.

„Благодаря ти, Дженсън“

След като чиповете на Nvidia бяха използвани през 2012 г. за обучение на ранна система за изкуствен интелект, Хуанг стигнал до заключението, че бъдещето на компютърните технологии ще бъде изкуственият интелект (ИИ). Служители си спомнят, че в един петък получили негов имейл, в който се казвало, че компанията пренасочва бизнеса си от графика към дълбоко обучение – предшественик на ИИ. Той замразил наемането на кадри за всички позиции, освен за експерти в тази област, и Nvidia се превърнала в производител на ИИ чипове за една нощ.

Десетилетие по-късно залогът на Хуанг се отплатил, когато се появи ChatGPT, давайки старт на неистов интерес и инвестиции в ИИ. Търсенето на чиповете на Nvidia скочи до небето, а стойността на компанията рязко нарасна. Много от 42-те хиляди служители на компанията станаха баснословно богати и бяха въодушевени, че са в челните редици на технология, която Хуанг наричаше следващата Индустриална революция.

След оставката на Хуанг някои служители споделиха истории за шеф, който е правил всичко възможно, за да ги подкрепи. Миналата седмица Вартика Сингх, която работи по стратегията в Nvidia, си припомни подкрепата на Хуанг, когато сестра ѝ е била болна от рак на мозъка.

„Благодаря ти, Дженсън. За твоите напътствия, за това, че вярваше в хората и идеите много преди останалите да ги разберем, и преди всичко за твоята изключителна човечност“, написа г-жа Сингх в публикация в социалните мрежи.

Смесицата от омаловажаване и мотивация на Хуанг създала нещо подобно на Стокхолмски синдром, твърдят шестима настоящи и бивши служители. Феноменът, при който държан в плен човек развива емоционална връзка със своя насилник, отразявал отношенията им с Хуанг, казват те.

Вместо да уволнява хора, Хуанг понякога предпочитал да ги унижава допълнително. Когато Нед Финкъл, бившият му вицепрезидент по стратегически маркетинг, се поколебал по време на среща с голям клиент, Хуанг го нахокал жестоко пред ръководителите от другата компания, разказват двама души, говорили анонимно за частния разговор.

След това Хуанг назначил Финкъл за вицепрезидент по външните работи или връзките с правителството. По онова време Хуанг смятал това за една от най-маловажните длъжности в Nvidia, твърдят двамата източници. Г-н Финкъл не отговори на исканията за коментар.

Игри на власт

Тирадите на Хуанг продължили до самия край.

Той обикновено не провеждал срещи на четири очи с подчинени, защото, както публично е заявявал, подобни срещи намаляват прозрачността в Nvidia. Но висшите ръководители смятали този ход за игра на власт, която давала на Хуанг повече контрол. Ако някой не бил съгласен с Хуанг, трябвало да го заяви пред група от хора. Тогава Хуанг можел да отвърне на удара, осмивайки този човек пред всички останали.

Хуанг също така нападал словесно дългогодишни ръководители пред собствените им екипи, казвайки им, че шефът им е некомпетентен и неквалифициран, твърдят двама души.

В един случай Хуанг обиколил стаята, казвайки на мениджърите, че ще ги убие, според човек, запознат с инцидента. Когато стигнал до човек на около 70 години, Хуанг казал, че този човек е наистина стар и всички се надяват да падне мъртъв.

Дженсън Хуанг отправял и лични нападки. Веднъж се подиграл на ръководител, който завел децата си на къмпинг, и казал, че трябва да намери по-отдаден служител за тази работа, твърди един източник. Той често осмивал друг ръководител заради хобито му да се занимава с авиация, казват двама души.

През 2019 г., след като Nvidia загубила търг за участие в изграждането на суперкомпютър за правителството на САЩ, Хуанг разкритикувал остро търговски директор пред държавни служители за това, че е изпуснал част от договор на стойност стотици милиони долари. Тогава директорът хвърлил служебния си бадж по Хуанг, който заявил, че приема оставката му на място, разказват двама души, запознати с инцидента.

Поведението на Хуанг се предало и на други висши ръководители в компанията, включително на дъщеря му Мадисън. По време на конферентна връзка миналата година с маркетинг екипа на Nvidia, Хуанг многократно нахокала вицепрезидент, който след това напуснал разговора, според запис на срещата, прегледан от The Times.

„Получавам паник атака. Ще изляза от разговора. Съжалявам“, казал вицепрезидентът.

Г-жа Хуанг не отговори на исканията за коментар.

Тъй като Nvidia се превърна в основен стълб на бума на ИИ, поведението на Хуанг започнало да излиза извън рамките на компанията. На конференцията за разработчици на Nvidia по-рано тази година Хуанг модерирал панел с бизнес партньори, включително Артюр Менш, главен изпълнителен директор на френския стартъп за ИИ Mistral.

По време на панела Хуанг прекъснал Менш, заяждайки се с френския акцент на главния изпълнителен директор на Mistral, според видеозапис от разговора.„Искам да го кажа с човешки думи“, казал Хуанг, след като Менш се опитал да обясни концепция за ИИ. Говорител на Mistral отказа коментар.

Даниел Гутиерес, изследовател в областта на ИИ и дългогодишен „фен на Дженсън“, който гледал панела, споделил, че тази случка е променила гледната му точка за Хуанг.

„В този момент си помислих: какво се случва точно сега, та те кара да нападаш този беден човек? Когато се случиха всички тези нови неща през последната седмица, си казах: чакай малко сега. Може би Дженсън не е човекът, когото си мислех, че боготворя“, каза г-н Гутиерес.