България

Военният риск в Черно море вече има цена: Кой ще плати сметката за атаките с дронове

Корабоплаването поскъпва, българските производители ще поемат удара, а потенциална опасност има и за рафинерията на „Лукойл“, предупреждават експерти

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

9 октомври 2026, 10:37
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Атаките с дронове срещу кораби в Черно море вече се отразяват върху цената на морския транспорт и носят рискове за българския внос и износ. Това показват оценките на икономиста Преслав Райков и на Никола Христов, член на Управителния съвет на Българската асоциация на корабните брокери и агенти, които коментираха темата в ефира на NOVA.

По-скъпи навла и застраховки

„До момента виждаме оскъпяване на корабоплаването, защото България и Черно море вече влизат във т.нар. „военната зона“. При корабоплаването няма съществен спад, но условията вече са различни – по-скъпи навла (цени на превоз), застраховки“, каза Райков.

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Той допълни, че икономиката ни е силно зависима от вноса и износа, тъй като страната разчита на износа благодарение на силния си земеделски сектор.

Производителите – най-потърпевши

Според Никола Христов ситуацията в Черно море няма как да не се отрази върху цялата икономическа ситуация.

„Най-потърпевши ще бъдат нашите производители, защото този военен риск ще бъде изцяло компенсиран от нашите производители, които ще продават на по-ниски цени“, заяви той.

Христов прогнозира, че цената на превоза на 1 тон стока може да се увеличи с между 5 и 10 долара.

Атаката в Черно море: Експерти предупреждават за нов риск за България

„Цените са различни при различните превози, както и дестинации. Не е голямо увеличение, но увеличеният военен риск кара собствениците да не насочват корабите си в тази посока“, обясни експертът.

Рискове и за „Лукойл“

Преслав Райков предупреди, че съществува потенциална опасност и за рафинерията на „Лукойл“.

„Ние внасяме петрола по море, на фона на военния риск, който ескалира, може да има затруднения. Най-големите зърнени терминали в Русия също са затворени. Можем да очакваме още ескалации“, каза икономистът.

По думите му до момента в Черно море има около 200 ударени или потопени кораба. „Това е сравнимо с пълномащабна военна операция“, посочи Райков.

Редактор: Маргарита Костадинова
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