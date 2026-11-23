Н е само световните лидери привлякоха вниманието на дипломатическата среща на върха в Китай. Видео, показващо бодигардовете на руския президент Владимир Путин, се превърна в гореща тема в социалните мрежи, след като зрителите забелязаха необичайното поведение на служителите по сигурността около него.

Според материал, публикуван в неделя от Times of India, кадрите, за които се твърди, че са заснети по време на срещата на върха на АТИС (APEC) миналата седмица в Шънджън, Китай, показват членове на президентската охрана на Путин, демонстриращи изключително ниво на бдителност.

Докато Путин участваше в дипломатически разговори с участието на американския президент Доналд Тръмп и китайския президент Си Дзинпин, именно служителите по сигурността около него успяха да приковат вниманието.

На видеото се вижда как бодигардовете поддържат сковани пози, държат очите си приковани в заобикалящата ги среда и почти не мигат. Зрителите бяха особено впечатлени от тяхната изострена бдителност и дисциплина, но един детайл привлече специално внимание: позицията на ръцете им.

Някои потребители в социалните мрежи започнаха да спекулират относно техниките, използвани от руските служители по сигурността, за да си гарантират, че могат да реагират незабавно при всеки опит за нападение срещу президента.

Една широко разпространена публикация твърдеше, че член на охраната на Путин използва протеза, докато крие истинската си ръка под сакото, стискайки пистолет, за да може да го извади бързо в случай на заплаха.

Няма обаче доказателства в подкрепа на това твърдение и материалът на Times of India не установява, че бодигардовете използват протезни ръце или крият оръжия по този начин.

Видеото предизвика множество реакции, като някои изразиха възхищение от дисциплината и концентрацията на бодигардовете, докато други се опитаха да разгадаят движенията им и начина, по който позиционират ръцете си.