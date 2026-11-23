15 972 пенсионери получават основна пенсия от точно 1738,40 евро през ноември 2026 г., показва динамичната статистическа справка на НОИ. В края на юни на тази сума са били 9195 души. За пет месеца броят им нараства с 6777 души, или близо 74%, при непроменен таван на пенсиите.

Ако предложеният таван от 1875 евро влезе в сила на 1 юли 2027 г., пълните 136,60 евро повече на месец ще получат хората, които дотогава са на сегашния максимум и чиято изчислена пенсия след юлското осъвременяване достигне поне 1875 евро. Промяната е заложена в проекта за бюджета на държавното обществено осигуряване, подкрепен на първо четене в бюджетната и социалната комисия. Предстои първото гласуване в пленарната зала.

Как пенсията расте, а плащането остава същото

При юлското осъвременяване НОИ първо увеличава размера на пенсията, определен преди ограничението, и след това прилага тавана. През юли 2026 г. трудовите пенсии, отпуснати до края на 2025 г., бяха осъвременени със 7,8%. За хората, които и преди това са получавали максимума, сумата за изплащане остана ограничена до 1738,40 евро. Други пенсионери стигнаха тавана след увеличението.

Средният осигурителен доход достигна 1069 евро през септември

Ако след осъвременяването през юли 2027 г. изчислената ви пенсия е 1950 евро, при предложения таван ще получите 1875 евро преди добавките. Ако дотогава сте получавали сегашния максимум, това са 136,60 евро повече, а 75 евро от изчислената пенсия остават над новия таван.

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При изчислена пенсия от 1800 евро новият таван би позволил да получите цялата сума. Това са 61,60 евро повече, отколкото НОИ би изплатил за същата пенсия при сегашния таван. При 1700 евро плащането е еднакво и при двата тавана.

Кой действително получава над тавана

Справката на НОИ за ноември показва, че 21 души получават основна пенсия над 1738,40 евро. Кодексът за социално осигуряване предвижда изключение за хората, които са заемали длъжността президент, вицепрезидент, председател на Народното събрание, министър-председател или съдия в Конституционния съд. Ако изчислената им пенсия надхвърля тавана, тя може да се изплаща в пълен размер.

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Защо максималните осигуровки не гарантират максимална пенсия

Таванът на осигуровките определя върху каква част от дохода се дължат вноски. За размера на пенсията НОИ взема предвид осигурителния доход на човека спрямо средния за страната, както и продължителността на стажа му. Затова двама души, осигурявали се на максимума през едни и същи години, могат да получат различни пенсии, ако имат различен осигурителен стаж.

През 2020 г. двата тавана са свързани. При максимален осигурителен доход от 3000 лева таванът на пенсиите е 1200 лева, или 40% от него. От 2021 г. годишните бюджети на ДОО определят максималната пенсия като отделна сума, посочва Сметната палата в одит от октомври 2026 г. Затова и в проекта за 2027 г. има две отделни числа: 2400 евро максимален осигурителен доход и 1875 евро максимална пенсия.

Ако получавате пенсия на тавана, можете да проверите какъв размер е определил НОИ в „Електронно осигурително досие за пенсия“, в рубриката „Постановени разпореждания“. В портала има и отделна справка за сумата, която ви е изплатена.