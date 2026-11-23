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Наемател във Варна остава в апартамента, който обитава, въпреки че договорът му е изтекъл и наемодателката иска да си върне жилището. Мъжът не плаща от около половин година. Семейството твърди, че при опитите да го убеди да напусне получава заплахи, разказва Ивомира Пехливанова в репортаж на NOVA.

Апартаментът в комплекс „Слънчев ден“ е отдаден под наем от майката на Мария Бурова, която е пенсионерка. По думите на Мария мъжът спира да плаща с обяснението, че няма пари. Междувременно изтича и договорът, подписан от двете страни.

„Не пуска никой вътре, заплашва с побой“, разказва Мария. Тя казва, че с майка ѝ искат единствено да си върнат апартамента. „Ние дори не искаме парите, които дължи за предходните месеци, искаме само да освободи помещението.“

Какво казва наемателят

Мария разполага с онлайн кореспонденция, в която мъжът я заплашва, че ще я пребие и ще я удави в басейна на комплекса. Екипът на NOVA отива на адреса, но не го намира. Съседи казват, че го познават, но отказват да коментират. Една от жените в района обяснява, че се страхува, тъй като живее до него.

По телефона наемателят се съгласява да разговаря с репортера, но поставя условие да няма камера. „Иначе ще я счупя пред вас“, казва той.

Мъжът потвърждава, че живее в апартамента, без да плаща, и че е отправял заплахи. „Да, да, казал съм такива работи, защото тя ми се обажда денонощно от 10 телефона. Блокирал съм всички номера“, казва той. Твърди, че ще започне да плаща, но не посочва кога. „Законът е на моя страна. Имам адвокати, имам си фирми и съм много напред с материала. Пуснал съм кредити в банки“, допълва мъжът.

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Кога договорът продължава след изтичането му

Според чл. 236 от Закона за задълженията и договорите наемът продължава за неопределен срок, ако наемателят остане в имота след изтичането на договора, наемодателят знае за това и не възразява. Когато наемодателят се противопостави, а наемателят продължи да ползва жилището, законът предвижда обезщетение за ползването.

Кой може да изведе наемателя

„Гражданският спор се разрешава от гражданския съд, не от полицията. Не могат да го изгонят на момента, нямат такива правомощия“, обяснява пред NOVA адвокатът по имотни дела Васил Гошев. Той посочва, че наемателят може да има възражения, включително за направени подобрения в имота. Затова и опитът на собственика сам да смени ключалката или да изнесе вещите може да доведе до допълнителен спор.

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Наемодателят може да поиска от съда жилището да бъде освободено. Гражданският процесуален кодекс предвижда бързо производство по такива искове. Ако се стигне до принудително извеждане, то се извършва от съдебен изпълнител.

В репортажа експерти по недвижими имоти препоръчват договорът за наем да е с нотариална заверка на подписите. Тодор Пастармаджиев, инвеститор и експерт по имоти, дава примери и за проверки на кандидат-наематели в други държави. Сред тях са препоръки от работодатели и предишни наемодатели, както и включването на трето лице, което поема солидарна отговорност.

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За Мария въпросът остава как семейството да си върне жилището. „Трябва да има някакъв друг вариант или по-бърза процедура, която да помага на хората, изпаднали в такъв случай“, казва тя.