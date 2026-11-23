А ртист, изпълняващ номер с огън, падна от сцената в плашещ момент по време на концерта на Ъшър и Крис Браун в Ню Орлиънс на 21 ноември.

По време на втория от двата концерта на музикантите от съвместното им турне Raymond & Brown „R&B“ в Ню Орлиънс в събота, 21 ноември, в няколко фенски видеа се вижда как огнен артист пада от сцената на „Сийзърс Супердоум“. Изданието TMZ първо съобщи за плашещия инцидент.

В клиповете, които се разпространяват в социалните мрежи, се вижда как изпълнител, въртящ две горящи палки, пада от сцената и се търкулва надолу по стълбите. За няколко секунди той изглежда обграден от пламъци и дим, преди да се появи отново на сцената, видимо невредим, за да продължи изпълнението си.

Друг ъгъл на инцидента показва как артистът пада на земята и почти веднага се изправя на крака, преди да се качи обратно на сцената.

Не е ясно в кой точно момент от изпълненията на звездите е паднал артистът. По време на концертите от турнето има няколко момента, които включват пироефекти.

В едно от фенските видеа от спирката в Луизиана се вижда как изнасят човек на носилка от залата, въпреки че този случай изглежда не е свързан с падането.

Представителите на Браун, Ъшър и Live Nation, които продуцират и менажират турнето R&B, не отговориха веднага на запитването за коментар в неделя, 22 ноември.

Инцидентът дойде, след като първият концерт в Ню Орлиънс изправи някои фенове на 37-годишния Браун и 48-годишния Ъшър пред сериозни затруднения, според репортаж на местния телевизионен канал WGNO, филиал на ABC. Медията съобщи, че по време на първото шоу в Ню Орлиънс в петък, 20 ноември, срив в системата на Ticketmaster е затруднил влизането на публиката в „Сийзърс Супердоум“.

Няколко други момента по време на стадионното турне също попаднаха в заглавията на медиите, включително вирусно видео, в което фенка изглеждаше видимо притеснена, когато 48-годишният Ъшър я качи на сцената.

Chris Brown and Usher’s tour: Fire performer alarmingly falls off the stage engulfed in flames https://t.co/X0r4T6cwln https://t.co/qZcOfcu07W — New York Post (@nypost) November 23, 2026

Друг широко обсъждан момент настъпи, когато Ъшър опроверга слуховете, че е наел свой двойник или клонинг, който да пее вместо него по време на турнето. „Много сте забавни... клонинг? Това не може да се клонира“, написа изпълнителят на хита „OMG“ в социалните мрежи през август, слагайки край на спекулациите в интернет.

Музикантите привлякоха вниманието и когато конгресменът от Тексас Джазмин Крокет почете и двамата на ниво Конгрес по средата на концерта им в Далас през септември.

Турнето R&B стартира през юни и продължава с дати на стадиони в Северна Америка до декември. Остават пет шоута от съвместната обиколка, като Браун и Ъшър ще излязат заедно на сцената за финалния концерт в Тампа, Флорида, на 12 декември.

Новината за общото турне на дуото дойде три години след като Браун и Ъшър се сбиха преди планираното им участие на музикалния фестивал Lovers & Friends в Лас Вегас.