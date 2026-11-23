К акво се случва, когато изкуственият интелект стане способен да върши толкова голяма част от работата ни, че милиони хора останат без работни места? Това е един от най-значимите въпроси, свързани с бързото развитие на изкуствения интелект, а изпълнителният директор на Anthropic Дарио Амодей е предложил един доста необичаен отговор: потапящи видеоигри.

Според материал в Wall Street Journal, посветен на Амодей и сестра му Даниела, които са съоснователи на Anthropic, Дарио е повдигнал тази идея по време на разговори с колеги, докато е работил в OpenAI. Той е предложил, че видеоигрите, предлагащи потапящо преживяване, биха могли да помогнат за справяне с политическите вълнения, породени от безработицата, която може да бъде породена от изкуствения интелект. В публикацията се споменават широко разпространени вътрешни съобщения в платформата Slack, макар да не се пояснява точно как според Амодей би функционирало подобно решение.

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На пръв поглед това предложение звучи по-скоро като научнофантастична антиутопия, отколкото като сериозен отговор на технологичните сътресения. Ако машините отнемат работните места на хората, трябва да им се предоставят все по-усъвършенствани виртуални светове, в които да прекарват новопоявилото се свободно време? В това провокативно предложение обаче се крие една интересна идея.

Работата осигурява нещо повече от заплата. Тя дава на хората структура, ежедневни цели, социални контакти, а за мнозина и чувство за идентичност. Затова загубата на работа може да бъде психологически и социално пагубна, дори когато е налична финансова подкрепа. Ако в бъдеще изкуственият интелект направи големи части от работната сила икономически излишни, правителствата и бизнесът може да се наложи да помислят как хората да откриват смисъл в общество, в което заетостта вече не е основният организиращ принцип на ежедневието.

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Игрите, предлагащи пълно потапяне, биха могли донякъде да запълнят тази празнина. За разлика от традиционните форми на забавление, виртуалните светове могат да предложат постоянна среда, социални общности, съвместни проекти и усещане за развитие. Играчите могат да създават обекти, да решават задачи, да се състезават, да си сътрудничат и да изграждат взаимоотношения с други хора. На теория, достатъчно усъвършенстваните виртуални среди биха могли да осигурят смислени занимания и социални връзки за хора, които вече не прекарват по-голямата част от деня си в работа.

Ако изкуственият интелект значително повиши производителността и намали необходимостта от човешки труд, обществото теоретично би могло да разполага с повече свободно време. По-качествените виртуални развлечения биха могли да бъдат един от начините това време да се прекара приятно. Проблемът обаче е, че това предполага, че хората първо ще разполагат с финансовата сигурност, за да могат изобщо да се възползват от него.

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Видеоигрите не могат да заместят заплатите, да покрият наема или да гарантират достъп до здравеопазване. Те също така не могат да осигурят признанието, независимостта и връзките в реалния свят, които заетостта може да предложи. Дори най-убедителният виртуален свят не е в състояние да реши фундаменталните икономически проблеми, породени от масовото изместване на работната сила.

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Предложението на Амодей, е било направено в рамките на вътрешни дискусии в OpenAI, а не е било представено като официална политика на Anthropic. Въпреки това, то поставя въпрос, който разработчиците на изкуствен интелект няма как да избегнат. Ако в крайна сметка технологията им промени връзката между хората и труда, създаването на повече възможности за развлечение може да бъде част от отговора, но не и цялостното решение. Едно общество трябва да даде на хората причина да живеят пълноценно и смислено, а не просто да им осигури място, където да прекарват времето си.