- Най-малко 15 души са загинали при руските удари в Киевска област през последното денонощие, като 11 от жертвите са в село Димер, където е частично разрушена жилищна сграда.
- Украински дронове са поразили петролни хранилища в руската Република Татарстан и промишлен обект в Пермския край, без съобщения за жертви.
- В Брюксел се провежда среща на НАТО, посветена на войната в Украйна и последиците от нея за Европа.
🔴 WORLD CONFLICT LIVE 24/7 | FULL DAILY NEWS ROUNDUP Sunday, November 22, 2026 Reports received through 9:45 p.m. Eastern U.S.–Iran warnings, attacks on shipping, deadly Russian strikes in Ukraine, drone-boat attacks off Libya, and major incidents in the United States and Britain led today’s coverage. Here is the full roundup from our morning, midday and nightly reports, including the late updates. Background from Saturday is identified below. 🇺🇸 🇮🇷 TRUMP’S WARNINGS TO IRAN President Trump told Fox News that the United States will resume military action against Iran after the New Year unless an agreement is reached. He also said the U.S. will sink Iranian ships if they attempt to break tуnation time or revised flight restriction was supplied. Delta Air Lines: CNN reported this evening that Delta fixed the aircraft weight-and-balance system issue behind nationwide delays ahead of Thanksgiving. The latest delay figure collected earlier was 1,300 nationwide. The initial Atlanta figure was 364 delays. Those totals cover different geographic areas and have not been added together. The reported repair does not establish that every delayed flight had recovered. The system, ALIS, calculates the distribution of passengers, luggage, cargo and fuel before takeoff. Alabama: Richard Scott of WVUA 23 reported a major pipeline explosion and fire near County Road 9 in Ward, southern Sumter County. The blast was reported visible more than 60 miles away. The account listed an 11:20 p.m. explosion and crews still containing the fire at a 1 a.m. update. People were asked to avoid the area. A separate statement attributed to Jay Clayton warned of further service interruptions while companies and the administration upgraded systems. It did not identify particular systems or establish a connection to the Delta disruption. 🇬🇧 MANCHESTER CONCERT EVACUATION Greater Manchester Police said a substance believed to be tear gas was released in the crowd at the end of a concert at Co-op Live. Police and emergency services were helping attendees leave safely. No serious injuries had been reported in the police update. People were asked to avoid the area. 🇮🇩 INDONESIA FACTORY FIRE Police were reported to have removed 24 body bags from a fire-hit candy factory. At least 50 workers remained unaccounted for while firefighters tackled remaining hotspots. The body-bag count and missing-worker figure have not been combined into a death toll. 📍 Check the comments for today’s incident maps. Follow @WCLNews247 for continuing coverage from World Conflict Live 24/7. #Iran #Ukraine #Russia #MiddleEast #WorldNews— World Conflict Live 24/7 (@WCLNews247) November 23, 2026
Руските удари срещу Украйна продължават да отнемат живота на цивилни и да нанасят сериозни щети на жилищна и гражданска инфраструктура. Най-малко 15 души са загинали при атаките в Киевска област през последното денонощие, като най-тежко е засегнато село Димер, където частичното срутване на жилищна сграда отне живота на 11 души. Междувременно украински дронове атакуваха петролни хранилища в руската Република Татарстан и промишлен обект в Пермския край. На този фон в Брюксел се провежда среща на НАТО, посветена на войната в Украйна и последиците от нея за Европа.
"Апокалиптични сцени" в Украйна: Масирана руска атака взе жертви
Най-малко 12 души са загинали при руски удари в района на Киев, от които девет при частичното срутване на жилищна сграда, предаде Франс прес, позовавайки се на най-новите данни на властите.
Днес в Брюксел ще бъде проведена среща на НАТО, посветена на конфликта в Украйна и последиците от него в Европа. Русия засили ударите си срещу украинската столица през последните шест месеца и мнозина се опасяват, че идващата зима ще бъде най-тежката от началото на войната, отбелязва АФП.
През нощта срещу неделя руски удари срещу село Димер, на около 45 километра от Киев, поразиха пететажна жилищна сграда, като вследствие на атаката загинаха най-малко девет души.
Кадри на АФП показваха спасителите, които претърсваха купчината димящи отломки след частичното срутване на сградата. Броят на жертвите продължаваше да нараства с течение на часовете, достигайки девет загинали в ранните часове днес, според ръководителя на киевската областна военна администрация Тимур Ткаченко, който уточни в "Телеграм", че операциите по намирането на още евентуални жертви продължават.
Спасителите са успели да извадят живи изпод развалините едно дете и една 79-годишна жена, съобщи той.
При друг случай, двама души загинаха, а осем са ранени в Бучански район, след като руски удар порази супермаркет, съобщи Ткаченко.
По-късно един мъж загина при атака срещу жилищна сграда в района на Била Церква, югозападно от Киев, съобщи още той. Четирима други жители на сградата са ранени.
"Светът трябва да спре да си затваря очите. Осъдете този тероризъм, дръжте Русия отговорна и действайте веднага, за да сложите край на избиването на невинни украинци“, заяви омбудсмана Дмитро Лубинец в "Екс".
Руски атаки убиха 26 цивилни в Украйна
Междувременно стана ясно, че дронове са атакували петролни складове в руската Република Татарстан. Няколко от хранилищата са пострадали, съобщи агенция Интерфакс, като се позова на местните власти, цитирана от Ройтерс.
Засега няма данни за жертви и ранени.
Губернаторът на Пермския край съобщи, че промишлен обект в уралския регион е пострадал при украинска атака с дронове.
В публикацията си в Телеграм Дмитрий Махонин не назова ударения обект.
Руското Министерство на отбраната съобщи, че през изминалата нощ силите му са атакували енергийни обекти и пристанищна инфраструктура в украинския град Измаил.
Русия удари и кораб край Одеса, превозващ военен товар, допълни ведомството.
Изнесените от Москва данни засега не могат да бъдат проверени чрез независим източник.
Нова размяна на удари между Русия и Украйна, загина дете
На този фон броят на жертвите при руското нападение в Димер, Киевска област, нарасна на 11, съобщи в Телеграм ръководителят на Киевската областна военна администрация Тимур Ткаченко, цитиран от Франс прес.
"За съжаление, броят на загиналите в Димер се увеличи. Спасителите извадиха тялото на още една жена от развалините. Така жертвите стават десет", се казва в публикация на Ткаченко, която по-късно той коригира и посочи, че жертвите са не с една, а с две повече в сравнение с по-рано обявените 9 загинали.
Спасително-издирвателните действия продължават.
Както Укринформ съобщи по-рано, в нощта срещу неделя руските сили атакуваха с дрон пететажна жилищна сграда в Димер, Киевска област. Първата информация бе за четирима убити. Дете бе открито живо по време на спасителната операция.
Димер се намира на 45 км северно от украинската столица Киев.
Общо жертвите на руските удари в Киевска област за последното денонощие са 15.