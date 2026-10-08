ГЕРБ предлага по-нисък акциз и ДДС за горивата

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ГЕРБ предлага временно намаляване на акциза и ДДС върху горивата заради високите цени на бензина и дизела. От партията посочват, че мярката има за цел да ограничи инфлационния натиск и да облекчи домакинствата и бизнеса.

„През тази година европейските пазари за нефтопродукти са изложени на изключително сериозен натиск заради конфликта в близост до Европа, както и заради нарушенията по веригата на доставки“, заяви депутатът от ГЕРБ Жечо Станков.

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По думите му цените на горивата през август и септември са достигнали едни от най-високите си нива, което се отразява пряко върху потребителите.

„Именно затова проучихме всички европейски практики и предложихме решение, което да даде възможност на правителството да предприеме мерки, подобни на тези в държави като Испания, Хърватия и Полша“, посочи Станков.

Какво предлага ГЕРБ

От партията посочват като пример модела в Хърватия, който според тях позволява допълнително намаляване на акциза върху дизела и бензина с до 22%.

Предложението на ГЕРБ включва две временни мерки:

намаляване на акциза с 22 евроцента на литър чрез нотификация;

намаляване на ставката на ДДС върху горивата до 9%.

„Смятаме, че подобна комбинация би дала възможност за бързо облекчаване на натиска върху потребителите и би ограничила допълнителното поскъпване на стоките и услугите“, обясни депутатът Александър Иванов.

По думите му предложението би могло да доведе до понижение на цената с около 40 евроцента при най-масовия бензин А95 и с около 43 евроцента при дизеловото гориво.

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Ефектът върху цените

От ГЕРБ аргументират предложението не само с отражението върху домакинствата, но и с ефекта върху бизнеса и цялата икономика.

„Цената на дизела и бензина не се отразява само на домакинствата и не бърка единствено в джоба на хората. Тя влиза и в земеделието, в производството на храни, в цените на стоките и услугите, както и в логистиката“, каза Жечо Станков.

Според ГЕРБ по-ниските цени на горивата биха помогнали и за ограничаване на инфлационния натиск.

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„Прогресивна България“ не подкрепи предложението

От ГЕРБ посочиха, че към момента нямат подкрепата на „Прогресивна България“.

„Вчера предложението беше разгледано в Икономическата комисия, но беше отхвърлено с гласовете на „Прогресивна България“, заяви Александър Иванов.

Той уточни, че решението е препоръчително, а не задължително, но според него би било „адекватно и навременно“ на фона на мерките, предприети в други европейски държави.