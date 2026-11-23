Годишната квота за ваучери за храна е изчерпана. Всички 100 индивидуални квоти, всяка за около 8,18 млн. евро, вече са разпределени, съобщава Асоциацията на операторите на ваучери за храна в България (АОВХ). Общият лимит за 2026 г. е 818 млн. евро и е определен със Закона за държавния бюджет.

Според асоциацията стотици хиляди работещи ще останат без нови ваучери до края на годината. Ограничението важи за целия пазар, независимо кой оператор обслужва работодателя. По данни на АОВХ над 850 000 служители получават тази придобивка. Това е общият брой на ползвателите, а асоциацията посочва броя на засегнатите от паузата само приблизително.

Бум на ваучерите за храна: Близо 1 милион българи ще ги ползват през 2026 г.

Може ли още да се плаща с картата

Да. Картите, сметките и договорите остават активни, а вече заредените суми могат да се използват до изтичане на срока им на валидност. Този срок може да се провери при оператора. Ако по картата има ваучери с различни срокове, при плащане първо се използват тези, които изтичат най-скоро.

Още през юни АОВХ предупреди, че квотата може да се изчерпи през есента. Според асоциацията годишният лимит остава на равнището от 2025 г., докато повече работодатели предоставят ваучери. „Операторите не са избрали да спрат издаването на ваучери за храна“, заяви председателят на АОВХ Меди Бенбугера.

Кога се очакват нови зареждания

Операторите очакват да възобновят издаването през първата седмица на януари 2027 г., след като бъде отпусната квотата за новата година. В проектобюджета е предложено тя да нарасне до 1,5 млрд. евро. Асоциацията призовава Народното събрание да запази този размер при приемането на бюджета.

Ваучерите за храна: От „дъното“ до нивата на Белгия и Португалия

Отделно от общата квота, депутатите одобриха на първо четене по-висок месечен таван за един служител. Предложението е работодателите да могат да предоставят до 200 евро месечно, като върху частта над сегашния праг от 102,26 евро се начислява 7% данък.