Агенцията за социално подпомагане свика координационен механизъм за подкрепа на момичето, пострадало от сексуално посегателство в София.

Детето и родителите му ще получат психологическа помощ и социални услуги.

Социалните служби събират информация за останалите участници и координират действията си с разследващите органи.

Арестуваха момчетата от видеата със сексуално насилие над непълнолетно момиче в София

Агенцията за социално подпомагане (АСП) свика Координационния механизъм за насилие над деца по случая с пострадалото от блудствени действия момиче, съобщиха от ведомството.

В заседанието са участвали представители на дирекция "Социално подпомагане" – Сердика, Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – София град, Държавната агенция за закрила на детето, местната Комисията за борба с противоообществените прояви и Института за социални дейности и практики.

Взето е решение момичето и родителите му да бъдат насочени към работа с психолог и ползване на социални услуги, се казва в информацията. За останалите деца, участвали в насилствените действия, е изискана информация от Столичната дирекция на вътрешните работи.

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"Детето и неговите родители са информирани и консултирани за всички възможни мерки за подкрепа. По време на социалното проучване ще бъде събрана информация от всички възможни източници, които включват училището, личния лекар и разширения семеен кръг на детето, за да се преценят най-адекватните действия за закрила и подкрепа на момичето и неговото семейство. Всички действия на социалните служители са в координация с разследващите органи", посочват от АСП.

На 20 ноември МВР съобщи, че са задържани извършители на сексуално посегателство над непълнолетно момиче в София, съобщиха от Министерството на вътрешните работи (МВР). Столичната дирекция на вътрешните работи се е самосезирала след разпространени в социалните мрежи видеоклипове, съдържащи данни за сексуално посегателство над непълнолетно момиче в София. Незабавно е образувано досъдебно производство, преобразувано в следствено дело.

От социалното министерство информираха, че предстои за бъде свикан координационният механизъм.