Поредица от мащабни кибератаки, технически сривове и временно спиране на полетите в САЩ на фона на войната с Иран предизвикаха рязък скок в търсенето на автономни имоти и жилища с бункери.

Въпреки опитите на вицепрезидента Джей Ди Ванс да успокои обществото, брокери и строители на убежища отчитат засилен интерес от купувачи, притеснени от уязвимостта на електропреносната мрежа и интернет инфраструктурата.

Предлаганите на пазара имоти за оцеляване варират от подземни бомбоубежища и бивши ракетни силози за стотици хиляди долари до луксозни крайбрежни имения с паник стаи и генератори за десетки милиони.

Поредица от мащабни кибератаки, засегнали популярни уебсайтове, широко разпространени технически сривове и приземени полети на фона на продължаващата война между САЩ и Иран предизвикаха скок на интереса сред американците, търсещи да закупят автономни имоти (извън електропреносната мрежа), пише Newsweek.

През последните две седмици вълна от смущения извади от строя услугите на Microsoft, 178 уебсайта станаха мишена на хакери, които внедриха зловреден код, а Федералната авиационна администрация (FAA) наложи спиране на полетите в цялата страна, което продължи повече от четири часа – най-дългото от терористичните атаки на 11 септември 2001 г. насам.

Администрацията на Тръмп се опита да омаловажи страховете от катастрофален срив на мрежата. В интервю за Fox News с водещата Лора Инграм миналата седмица вицепрезидентът Джей Ди Ванс отхвърли опасенията за предстоящо прекъсване на електрозахранването или апокалиптичен сценарий.

„Много от приятелите ми се свързаха с мен с въпроса дали трябва да се подготвят да строят бункер или да се запасяват с храна и вода. Моят отговор на това е „не“. Не виждаме да задава криза. Но човек трябва да бъде подготвен за всичко, каза Ванс.

Въпреки тези уверения, нарастващата тревога относно уязвимостта на инфраструктурата тласка някои потребители към самоиздържащи се, отдалечени недвижими имоти, проектирани да издържат на продължителни бедствия или системни сривове.

„Наблюдаваме скок в интереса заради опасенията около уязвимата киберинфраструктура“, заяви пред Newsweek Джонатан Роулс, съосновател на уебсайта Survival Realty – платформа, специализирана в продажбата на селски и отдалечени имоти с подобни характеристики. Роулс изтъкна, че скорошните сривове показват колко силно съвременните вериги за доставки и платежни системи зависят от непрекъснатата свързаност.

„Кибератаките, както и умишлените и случайните прекъсвания, показват колко крехка е нашата цивилизация. Без интернет нищо не работи. Хранителните магазини, бензиностанциите и терминалите за кредитни карти нямат резервен вариант. Катастрофална кибератака или спиране на интернета е много реална възможност в момента и като общество сме напълно неподготвени да се справим с това. В рамките на няколко дни може да се окажете напълно неспособни да си набавите стоки от първа необходимост, защото те не могат да бъдат доставени и не можете да платите за тях“, каза той.

Бомбоубежища и бункери

Survival Realty предлага редица имоти в цялата страна, като някои от тях са описани като „рай за подготвящите се за бедствия (препъри)“, „решение за оцеляване“, а един дом дори разполага със собствена писта за излитане и кацане, в случай че се наложи бързо бягство.

Цените варират от няколкостотин хиляди долара до милиони. В по-ниския ценови клас можете да закупите ядрено бомбоубежище за 289 000 долара в Силвър Клиф, Колорадо, с площ от около 58 кв. метра (630 кв. фута), една спалня и парцел от 35 акра.

Или за нещо малко по-различно – предлага се ракетна база за 1,245 милиона долара, рекламирана като „шанс веднъж в живота да притежавате частица от историята на Студената война!“. Бившата подземна ракетна шахта „Атлас Е“ с площ от около 1200 кв. метра в Спрейг, щата Вашингтон, е разположена предимно под земята и предлага жилищна площ от около 177 кв. метра (1906 кв. Фута). „Уникалният имот е празно платно с безкрайни възможности, което чака да го превърнете в свой дом“, гласи обявата.

Също в щата Вашингтон, имот за оцеляване на стойност 995 000 долара в югозападната част на щата е описан като „проектиран за дългосрочна независимост, сигурност и устойчивост – без компромис с комфорта“.

Имението от пет акра е специално построено за живот извън мрежата и разполага със собствена зеленчукова градина, скрито подземно убежище за оцеляване, както и основна резиденция. Неговата печка на дърва Kitchen Queen е уникална характеристика, която може да отоплява дома и да осигурява топла вода при спиране на тока.

„Светът може да се промени за миг“

„Всеки американец трябва да има план как да задоволи основните си нужди самостоятелно за кратък или продължителен период от време. Сигурен имот, в който самоиздръжката е възможна, е един от най-добрите активи, които можете да притежавате“, каза Роулс пред Newsweek.

Брокерите на недвижими имоти са съгласни, че сред купувачите има глад за автономни имоти.

„Голяма част от това е свързано с периода след COVID-19 и съвпада със случилото се през последната седмица, когато неизвестното е напълно възможно и всеки трябва да разчита на себе си и да е подготвен за каквото и да се случи. Всичко това върви ръка за ръка с реалността, че светът може да се промени за миг и трябва да се запитаме дали сме подготвени“, заяви базираната във Флорида Лорън Варни, главен маркетинг директор на Ocean Sotheby’s.

Варни, която продава имоти във Флорида Кийс, посочи, че районът се е превърнал в популярно място за купувачи, търсещи устойчиви домове. „Във Флорида има голяма активност на купувачи поради множество причини. Мисля, че Кийс се превърна в гореща точка за онзи висш ешелон на заможните хора, които виждат, че можем да останем автономни, но същевременно свързани. Има добър достъп до лодки за излизане в открито море“, каза тя.

В момента тя предлага на пазара крайбрежен комплекс на стойност 35 милиона долара, наречен Zephyr Cove, който разполага със собствена „ситуационна зала“ с контролни уреди за генератора, системата за сигурност и помпите на едно място, както и голяма конферентна маса без прозорци. 130-киловатовият генератор е разположен в отделна постройка и може да захранва целия дом.

Варни отбеляза, че настоящите собственици са го построили така, че да устоява на природните стихии, особено на урагани, и тя вижда много подобни сгради в района. „Имаме домове с паник стаи. Домове, които са бронирани и могат да се превърнат в паник стаи. Тези парцели са преосмислени и се застрояват с всички тези екстри, за да издържат на всякакви обстоятелства“, добави тя.

Брокерът Джуд Пиер от Keller Williams Elite Realtors сподели пред Newsweek, че получава огромен интерес към много уникален имот, който предлага в Лорънсвил, Ню Джърси.

Замъкът Long Acres на стойност 1,25 милиона долара разполага със собствен бункер от Втората световна война. Имението, разположено на парцел от близо един акър, има перископ от подводница, който излиза от бункера, въпреки че мнозина го бъркат с пилон за знаме. Перископът осигурява видимост до 10 мили (около 16 километра) във всички посоки. Пиер посочи, че основният въпрос, който потенциалните купувачи задават, е дали домът ще остане годен за обитаване, ако токът спре.

И не само брокерите на недвижими имоти отчитат търсене на подобни имоти; строителите на бункери също получават все повече запитвания от разтревожени собственици на жилища.

„Наблюдаваме ръст на запитванията, особено във връзка с инфраструктурни сривове, кибератаки и потенциални граждански вълнения. Интересното е, че разговорите вече не се въртят изключително около подготовката за някаква далечна катастрофа. Хората са все по-притеснени от това, което се случва много по-близо до дома“, заяви пред Newsweek Наоми Корби, съдружник и оперативен директор в Strategically Armored & Fortified Environments (SAFE).

Тя добави: „Не е нужно една кибератака да срине цяла държава, за да причини сериозни проблеми. Отнемете електричеството, комуникациите, банкирането или достъпа до гориво за няколко дни и дори най-модерният дом може да стане забележително примитивен“.