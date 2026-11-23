В новия епизод на The Voice Cast посрещаме Георги Киров, по-известен като Dzasta– изпълнител, музикален продуцент и аудиоинженер, чието име стои зад редица популярни български проекти.

В откровен разговор той разкрива неподозирани подробности от музикалната индустрия, разказва за трудните решения, които са променили кариерата му, и споделя защо днес се чувства по-щастлив зад кулисите, отколкото под светлините на прожекторите.

От мечтата да бъде българският Eminem до човека зад хитовете: в началото на кариерата си Dzasta мечтае да бъде сред най-разпознаваемите рап изпълнители у нас. С времето обаче осъзнава, че непрекъснатото преследване на гледания, популярност и признание може да се превърне в пречка пред истинското творчество.

„Влюбих се толкова много в процеса, че там намерих всъщност истинската свобода и истинското себе си“, споделя той.

Днес Георги е сред хората, които стоят зад музиката на редица изпълнители, а само през последната година е работил по няколко албума, сред които дебютният проект на I.N.I, албумите на Секта и Тео.

Източник: The Voice Cast

Разговорът навлиза и в една от най-любопитните теми за музикалната индустрия – доколко съвременните технологии могат да компенсират липсата на вокални умения.

На въпроса дали често му се налага да обработва гласовете на изпълнители, които не пеят достатъчно добре, Dzasta отговаря изненадващо, че това представлява около 80% от работата му.

Според него обаче талантът не е единственият определящ фактор за успеха. Дисциплината, желанието и правилният екип могат да бъдат също толкова важни.

Музикалният продуцент повдига завесата и около финансовата страна на индустрията.

Сред най-необичайните истории, които Dzasta споделя, е способността му да сънува мелодии и музикални идеи.

Той разказва за преживяванията си с осъзнатото сънуване и разкрива, че песента „Накъде не смеят“ с Коце Дянков от албума му „Идол“ се е родила именно по този начин.

След като сънува мелодията, звученето и енергията на парчето, Георги се събужда и веднага започва да записва идеите си, за да не ги забрави. Само два часа по-късно вече има почти готова песен.

Dzasta разказва и за участието си в Sofia Songwriting Camp, където тази година около 60 творци работят в 15 студиа, създавайки нова музика в рамките на няколко дни.

Той споделя, че е успял да участва в създаването на пет песни за четири творчески дни, и разкрива защо най-важното правило в студиото е егото да остане отвън.

Какво още се крие зад създаването на любимите ни песни, защо успехът невинаги носи удовлетворение и как се открива истинското призвание?

Гледайте целия разговор с Dzasta в новия епизод на The Voice Cast с Мари-Никол в YouTube канала на The Voice!