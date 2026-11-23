Около 150 души са евакуирани от хотел „Алпин“ в румънския курорт Пояна Брашов заради пожар, обхванал площ от около 2000 кв. м.

Огънят е тръгнал от тераса на апартамент на висок етаж и е обхванал мансардата, покрива и последните три етажа на сградата.

Пожарът е овладян, няма жертви и всички гости и служители са в безопасност, а причината за инцидента все още се изяснява.

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Сто и петдесет души бяха евакуирани снощи от хотел в румънския планински курорт Пояна Брашов заради пожар, който обхвана площ от около 2000 кв.м., предаде агенция Аджерпрес.

Ръководството на хотела съобщи към полунощ, че пожарът е бил овладян, а гостите и персоналът са в безопасност.

„Положението е под контрол. Няма жертви, а всички гости и членовете на персонала са в безопасност. (…) Благодарение на бързата и професионална намеса на екипите на Инспектората за извънредни ситуации в Брашов, пожарът бе овладят, а екипите за намеса продължават необходимите действия за отстраняване на всички рискове (…)“, написа във Фейсбук ръководството на хотел „Алпин“.

Огънят е избухнал на тераса на апартамент на висок етаж и бързо е обхванал мансардата, покрива и последните три етажа на сградата.

На мястото бяха изпратени 11 пожарни коли, два екипа на Спешната мобилна помощ (SMURD), три линейки на Окръжната служба за медицинска помощ и друга специализирана техника за намеса.

Причината за избухването на пожара все още е неизвестна.

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Как да се предпазим от пожари?

Превенцията е най-ефективният начин за ограничаване на пожарите. Основните препоръки на експертите включват няколко важни правила.

На първо място е избягването на открит огън в природата, освен на специално обозначени и контролирани места. Дори тогава огънят не трябва да се оставя без надзор. Важно е също да не се изхвърлят фасове и други запалими отпадъци в тревни площи, гори и крайпътни зони.

В периоди на висока пожарна опасност често се въвеждат забрани за палене на огън и почистване на земеделски земи чрез изгаряне. Спазването на тези ограничения е ключово. При работа с техника в сухи райони е необходимо повишено внимание – проверка на машините, наличие на пожарогасители и избягване на работа в най-горещите часове на деня.

Какво да правим, ако пожар наближава къщата ни?

При приближаващ пожар най-важното е да се реагира бързо и без паника. Времето за реакция често е ограничено, особено при силен вятър. Първата и най-важна стъпка е незабавно подаване на сигнал на телефон 112 и следване на указанията на службите.

Ако все пак има време за подготовка, трябва да се предприемат няколко действия:

► затваряне на всички прозорци и врати;

► изключване на електричеството и газта, ако това може да се направи безопасно;

► прибиране или отстраняване на леснозапалими предмети около къщата;

► подготовка на документи, лекарства и най-необходимите вещи;

Важно е да се създаде т.нар. „защитна зона“ около дома, ако живеете в къща - премахване на сухи клони, листа и други материали, които могат да се запалят лесно.

При непосредствена опасност евакуацията е задължителна. Не бива да се чака последният момент, тъй като пожарът може да промени посоката си внезапно.

Когато става дума за пожар, всяка минута и всяко действие имат значение. Превенцията и бързата реакция остават най-сигурната защита срещу огъня.