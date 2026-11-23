- Най-малко 24 души са загинали при пожар във фабрика за сладкарски изделия в индонезийския окръг Серанг, на около 50 км от Джакарта.
- Спасителните екипи продължават да издирват около 30 изчезнали души сред останките на сградата, като в операцията участват близо 600 служители.
- Предварителните данни сочат, че пожарът вероятно е причинен от късо съединение в климатик, а властите проверяват спазването на правилата за безопасност.
Indonesian police said on November 22 that a fire that broke out at a candy factory in Banten province on November 21 night had not been fully extinguished, with 24 body bags recovered from the scene and about 30 people still unaccounted for. #Indonesia #fire https://t.co/8ON1VRSDsx— CCTV+ (@CCTV_Plus) November 23, 2026
Индонезийските власти потвърдиха смъртта на 24 души, загинали при пожара във фабриката за сладкарски изделия, който избухна в пламъци през уикенда, предаде Ройтерс.
Спасителните екипи продължават да се борят с нестабилните конструкции сред изгорелите руини в търсене на около 30 души, които все още се смятат за изчезнали.
Досега нямаше информация колко са загиналите, като властите съобщиха, че изпод руините са били извадени 24 чувала с тела, като точният брой на загиналите още не е ясен, а от полицията уточниха, че в един чувал може да се съдържат останки от повече от един човек.
Трима загинали и десетки изчезнали след пожар в захарна фабрика в Индонезия
Близо 600 души от различни служби за спешна помощ и правителствени агенции бяха мобилизирани за претърсване на фабриката, собственост на компанията за сладкарски изделия "Фонуа Агунг Мулия", намираща се на около 50 километра от Джакарта, в окръг Серанг.
Пожарът избухна в събота и на пожарникарите отне часове, за да го овладеят. Пламъците бяха окончателно потушени вчера сутринта, съобщи полицията.
Над 30 загинали в пожар във фабрика във Филипините
Саид Икбал, президентски съветник по трудовите въпроси, съобщи пред журналисти, че загиналите са 24, като подчерта, че в момента се прави оценка на спазването на протоколите за безопасност и че ще призове изпълнителния директор на фабриката. Предварителните доклади сочат, че пожарът вероятно е бил причинен от късо съединение в климатик, добави Саид.
Според информация на уебсайта ѝ фабриката е част от индонезийската компания "Юнайтед Фемили Фуд", основана през 1981 г. Тя произвежда стоки за индонезийския пазар, осигурява работа на около 5000 души и управлява дейността си чрез национална централа и четири международни офиса, обслужвайки пазар от над 250 милиона потребители.
От компанията не отговориха веднага на запитването за коментар.
Indonesia says 24 killed in factory blaze as rescuers search for dozens missing https://t.co/7wlPL0MFYF— Reuters (@Reuters) November 23, 2026