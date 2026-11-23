Полицейски служители охраняват района около фабриката за сладкарски изделия, в която през уикенда избухна пожар (22.11.2026 г.).

Най-малко 24 души са загинали при пожар във фабрика за сладкарски изделия в индонезийския окръг Серанг, на около 50 км от Джакарта.

Спасителните екипи продължават да издирват около 30 изчезнали души сред останките на сградата, като в операцията участват близо 600 служители.

Предварителните данни сочат, че пожарът вероятно е причинен от късо съединение в климатик, а властите проверяват спазването на правилата за безопасност.

Indonesian police said on November 22 that a fire that broke out at a candy factory in Banten province on November 21 night had not been fully extinguished, with 24 body bags recovered from the scene and about 30 people still unaccounted for. #Indonesia #fire https://t.co/8ON1VRSDsx — CCTV+ (@CCTV_Plus) November 23, 2026

Индонезийските власти потвърдиха смъртта на 24 души, загинали при пожара във фабриката за сладкарски изделия, който избухна в пламъци през уикенда, предаде Ройтерс.

Спасителните екипи продължават да се борят с нестабилните конструкции сред изгорелите руини в търсене на около 30 души, които все още се смятат за изчезнали.

Досега нямаше информация колко са загиналите, като властите съобщиха, че изпод руините са били извадени 24 чувала с тела, като точният брой на загиналите още не е ясен, а от полицията уточниха, че в един чувал може да се съдържат останки от повече от един човек.

Трима загинали и десетки изчезнали след пожар в захарна фабрика в Индонезия

Близо 600 души от различни служби за спешна помощ и правителствени агенции бяха мобилизирани за претърсване на фабриката, собственост на компанията за сладкарски изделия "Фонуа Агунг Мулия", намираща се на около 50 километра от Джакарта, в окръг Серанг.

Пожарът избухна в събота и на пожарникарите отне часове, за да го овладеят. Пламъците бяха окончателно потушени вчера сутринта, съобщи полицията.

Над 30 загинали в пожар във фабрика във Филипините

Саид Икбал, президентски съветник по трудовите въпроси, съобщи пред журналисти, че загиналите са 24, като подчерта, че в момента се прави оценка на спазването на протоколите за безопасност и че ще призове изпълнителния директор на фабриката. Предварителните доклади сочат, че пожарът вероятно е бил причинен от късо съединение в климатик, добави Саид.

Според информация на уебсайта ѝ фабриката е част от индонезийската компания "Юнайтед Фемили Фуд", основана през 1981 г. Тя произвежда стоки за индонезийския пазар, осигурява работа на около 5000 души и управлява дейността си чрез национална централа и четири международни офиса, обслужвайки пазар от над 250 милиона потребители.

От компанията не отговориха веднага на запитването за коментар.