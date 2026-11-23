Град Ню Йорк публикува нови 84 000 секретни файла за качеството на въздуха и здравето след атентатите от 11 септември, с което разсекретените документи достигат над 440 000 страници, но това остава под 5% от целия архив.

Разсекретяването е резултат от съдебно споразумение с администрацията на кмета Мамдани, предприето на фона на данни, че от онкологични и други заболявания след атаките са починали повече спасители, отколкото при самите терористични удари през 2001 г.

Публикуваните досиета разкриват както вътрешни опасения на общината от десетки хиляди съдебни дела заради токсините, така и присъда на градския екодепартамент за замърсяване на питейната вода с живак седмици преди трагедията.

Град Ню Йорк публикува пореден огромен масив от секретни документи, свързани с качеството на въздуха и здравето след атентатите от 11 септември, като част от съдебното си споразумение с граждански активисти.

Последната публикация включва 84 000 файла и е третата партида, направена публична от септември насам по силата на споразумението между организацията „9/11 Health Watch“ и администрацията на кмета Мамдани, с което общият брой на разсекретените документи вече надхвърля 440 000 страници, пише The New York Post.

Но този обем до момента е само върхът на айсберга, заяви Бенджамин Чеват, изпълнителен директор на „9/11 Health Watch“, като изчисли, че досега са публикувани по-малко от 5% от документите. През следващите месеци ще бъдат публикувани допълнителни документи.

„Градът изпълнява своята част от споразумението“, каза Чеват, чиято организация заведе съдебни дела за разкриване на архивите след години на укриване и спънки при предишните кметове.

Жителите на Ню Йорк имат достъп до градския портал с документи за 11 септември на адрес nyc.gov/sept11docs.

Мамдани беше първият кмет, който се съгласи да публикува архивите като част от съдебното споразумение. „След ужасяващите терористични атаки от 11 септември и опустошителните последици за здравето, които последваха, жителите на Ню Йорк от всички пет района поискаха прозрачност от своето управление, но срещнаха мълчание“, заяви Мамдани в скорошно изявление.

„Стартирахме първия публичен портал на града, за да направим тези записи достъпни за хората, които чакаха отговори с десетилетия. Повече от 11 милиона посещения и 440 000 страници по-късно, нашата работа не е приключила. Ще продължим да публикуваме документи, докато оцелелите, екипите за спешно реагиране и семействата не получат информацията и яснотата, които заслужават“, категоричен е градоначалникът.

Продължаващото публикуване представлява трудно извоювана победа за здравните активисти, които биха тревога за токсините във въздуха след срутването на кулите на Световния търговски център в Долен Манхатън.

Проучванията показват, че от онкологични и други заболявания, свързани с 11 септември, са починали повече спасители и служители от екипите за спешно реагиране, отколкото са загиналите 2997 души по време на самите терористични атаки през 2001 г.

„Тази трета порция документи представлява още една стъпка към изпълнението на ангажимента на града да предостави на нюйоркчани неподправен поглед върху реакцията на общината след 11 септември“, заяви в изявление главният юрисконсулт на града Стивън Банкс.

„Активно премахваме десетилетия на общинска бюрокрация и забавяния, за да направим тези архиви публично достъпни – информация, която екипите за спешно реагиране, оцелелите и семействата на жертвите са чакали 25 години, за да видят“, добави той.

Може би най-скандалният документ е публикуваната така наречена „бележка на Хардинг“ – писмо от октомври 2001 г., написано от адвокати на града до Боб Хардинг, тогавашен заместник-кмет по икономическото развитие при кмета Руди Джулиани, в което се признава, че градът може да бъде изправен пред десетки хиляди съдебни дела от хора, изложени на токсини седмици след атаките.

Но масивът от разсекретени записи разкри и други сензации, несвързани директно с атентатите.

Например, предишна партида документи разкри, че градският Департамент за опазване на околната среда (DEP), агенцията, натоварена със защитата на въздуха и водата на жителите, е бил осъден за федерални екологични престъпления само седмици преди 11 септември.

Документите показват, че департаментът се е признал за виновен по две екологични престъпления, включително тежко престъпление, и първоначално е получил пробация през август 2001 г. при тогавашния кмет Джулиани.

Длъжностните лица са признали, че са изхвърляли замърсена с живак вода в приток на водоем в северната част на щата Ню Йорк, който е снабдявал града с питейна вода, в нарушение на Закона за чистата вода. Нарушението е извършено през 1998 г.

Департаментът също така се е признал за виновен в нарушаване на Закона за контрол на токсичните вещества заради неразрешено използване на машини, замърсени с полихлорирани бифенили (PCB), във водоснабдително съоръжение, което е управлявал в окръг Уестчестър.

На 11 септември 2001 г. терористичната групировка „Ал Кайда“ отвлича четири пътнически самолета в САЩ. Два от тях са врязани в Кулите близнаци на Световния търговски център в Ню Йорк, трети удря сградата на Пентагона край Вашингтон, а четвъртият се разбива в поле в Пенсилвания след намесата на пътниците. Атаките отнемат живота на близо 3000 души и предизвикват най-мащабната спасителна операция в американската история.

Срутването на небостъргачите в Долен Манхатън освобождава гигантски облак от токсичен прах и дим, съдържащ азбест, тежки метали, стъклени влакна и канцерогенни химикали, който тлее над района в продължение на месеци. Въпреки уверенията на тогавашните федерални и градски власти, че въздухът е безопасен, десетки хиляди пожарникари, полицаи, строителни работници и местни жители развиват тежки респираторни заболявания и агресивни форми на рак. В годините след трагедията броят на починалите от болести, свързани с токсините на „Кота нула“, надхвърля броя на загиналите в деня на самите атентати, което превръща достъпа до пълната истина и медицинската документация в дългогодишна битка за прозрачност и справедливост.