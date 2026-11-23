Златото поскъпва с 2,1% до 3604,79 долара за тройунция към 10:25 ч. българско време в понеделник, съобщава Ройтерс. Покачването идва след спад от около 9% през миналата седмица, когато в петък цената слезе до най-ниското си равнище от септември 2025 г.

Доларът отстъпва от най-високото си ниво от 19 месеца. По-слабата американска валута прави златото по-достъпно за купувачите, които плащат в други валути. Миналата седмица разпродажбата на технологични акции, свързани с изкуствения интелект, накара част от инвеститорите да продадат и злато, за да наберат пари в брой, посочва Ройтерс.

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Какво очакват пазарите от Фед

Инвеститорите продължават да очакват повишение на лихвата в САЩ с 0,25 процентни пункта през декември, но очакванията за по-голямо увеличение от 0,50 пункта отслабват. В сутрешната си сводка Ройтерс посочва, че инструментът FedWatch на CME отчита около 93,5% вероятност за повишение с четвърт пункт. Оценката се формира от цените на лихвените фючърси и се променя с търговията.

В интервю за CBS в неделя финансовият министър на САЩ Скот Бесент каза, че според мнозина Фед рискува да допусне грешка, ако затегне паричната политика прекомерно. Той посочи, че финансовите условия вече са се затегнали значително през последните месеци.

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Следващите данни, които пазарите следят, излизат на 25 ноември в 15:30 ч. българско време. Тогава Бюрото за икономически анализ на САЩ ще публикува октомврийския индекс на цените на личните потребителски разходи (PCE), предпочитания от Фед показател за инфлацията. През септември той отчете годишен ръст от 3,6%. Заседанието на Федералния резерв е на 8 и 9 декември.

Днешното покачване връща цената над 3600 долара. За сравнение, на 30 октомври златото се търгуваше в Лондон за 3937 долара за тройунция, когато златото и среброто поевтиняха до най-ниските си нива от около година.