Дизелът няма да поевтинее скоро: Goldman Sachs очаква високи цени през цялата 2027 г.

Цените на дизела може да се наложи да останат високи през цялата 2027 г., тъй като ограничените рафинерийни мощности трудно ще смогнат на възстановяващото се потребление, докато правителства и компании попълват изчерпаните си запаси. Това прогнозира американската инвестиционна банка Goldman Sachs, цитирана от CNBC.

Прогнозата идва на фона на исторически рекорд – в САЩ цената на дизела за първи път надхвърли 6 долара за галон.

„Търсенето трябва да остане потиснато“

„Трябва да поддържаме цените на петролните продукти достатъчно високи, за да продължи определено ниво на свиване на търсенето и през следващата година“, заяви пред предаването Squawk Box Asia на CNBC в понеделник Никхил Бхандари, съръководител на отдела за изследвания на природните ресурси в Азиатско-тихоокеанския регион на Goldman Sachs.

Според банката високите цени на дизела са необходими, за да не бъдат претоварени и без това ограничените рафинерии от възстановяващото се търсене.

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Goldman прогнозира, че глобалните крак спредове при дизела и реактивното гориво – премията, която рафинираните продукти имат над суровия петрол – ще бъдат средно над 40 долара за барел през 2027 г. Това е повече от два пъти над обичайното им ниво от около 20 долара.

Прогнозата е направена въпреки очакванията на банката сортът Брент да се стабилизира около 80 долара за барел, тъй като потоците през Ормузкия проток постепенно се нормализират.

„Ако има някакво възстановяване на търсенето през следващата година, смятаме, че световната рафинерийна система ще трябва да работи при най-високото натоварване за последните две десетилетия“, посочи Бхандари.

Рафинерийните мощности намаляват

Възстановяването на търсенето може да се сблъска с напрегнатата рафинерийна мрежа, предупреждава Goldman Sachs. Банката очаква 2026 г. да бъде поредна година на отрицателен растеж на рафинерийния капацитет, като мощностите извън Китай се очаква да се свият с около 300 000 барела на ден.

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Според доклад на Goldman Sachs за т.нар. супер цикъл в рафинирането, публикуван на 21 септември, до края на 2026 г. запасите от петролни продукти може да паднат под най-ниските нива, отчитани от 2015 г. насам.

Междувременно около 2 млн. барела дневно рафинериен капацитет в Близкия изток остават извън експлоатация, а повредените руски съоръжения допълнително ограничават доставките на дизел, посочи Бхандари. По думите му рафинериите, които работят с повишени темпове, за да компенсират загубените мощности, ще трябва да преминат и през отлаганата техническа поддръжка, което временно ще намали производството им.

Възстановяването на износа на суров петрол от Персийския залив не се очаква да подобри съществено предлагането на горива, тъй като доставките на дизел, бензин и реактивно гориво остават ограничени.

Търсенето не е изчезнало, а е отложено

Баден Мур, анализатор на енергийните пазари в брокерската компания CLSA, коментира в имейл до CNBC, че скорошната слабост на пазара не означава непременно трайно загубено търсене.

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„Основното търсене на петролни продукти остава до голяма степен непокътнато“, посочи Мур. Според него купувачите са успели да балансират пазара чрез управление на запасите, използване на резервите, ограничаване на потреблението и оптимизиране на рафинериите. Анализаторът оценява, че попълването на глобалните запаси при едновременно задоволяване на текущото търсене може да отнеме до две години.

Аварийните резерви на Г-7 – временно облекчение

Коментарите идват, след като в петък страните от Г-7 се договориха да освободят 100 млн. барела суров петрол и горива в рамките на четири месеца, включително ускорено освобождаване на значителни количества дизел през първите 20 дни. Новината понижи европейските фючърси на газьола с 5,75%.

Експертите обаче не са оптимисти, че допълнителното предлагане ще удържи цените в дългосрочен план. Стратегическите резерви „може да ни купят една зима“, но не могат да решат проблема с дългосрочните доставки, заяви в понеделник главният изпълнителен директор на Saudi Aramco Амин Насър.

„Аварийните освобождавания решават само проблем с ликвидността, а не основния проблем със запасите“, коментира Мур от CLSA. По думите му те купуват време, но запасите се изразходват, вместо да се възстановяват – което превръща попълването им в дългосрочен източник на търсене.