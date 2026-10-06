Парите ни

Дизелът няма да поевтинее скоро: Goldman Sachs очаква високи цени през цялата 2027 г.

Според банката скъпото гориво е „необходимо“, за да не бъдат претоварени рафинериите

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

6 октомври 2026, 16:51
Дизелът няма да поевтинее скоро: Goldman Sachs очаква високи цени през цялата 2027 г.

Цените на дизела може да се наложи да останат високи през цялата 2027 г., тъй като ограничените рафинерийни мощности трудно ще смогнат на възстановяващото се потребление, докато правителства и компании попълват изчерпаните си запаси. Това прогнозира американската инвестиционна банка Goldman Sachs, цитирана от CNBC.

Прогнозата идва на фона на исторически рекорд – в САЩ цената на дизела за първи път надхвърли 6 долара за галон.

„Търсенето трябва да остане потиснато“

„Трябва да поддържаме цените на петролните продукти достатъчно високи, за да продължи определено ниво на свиване на търсенето и през следващата година“, заяви пред предаването Squawk Box Asia на CNBC в понеделник Никхил Бхандари, съръководител на отдела за изследвания на природните ресурси в Азиатско-тихоокеанския регион на Goldman Sachs.

Според банката високите цени на дизела са необходими, за да не бъдат претоварени и без това ограничените рафинерии от възстановяващото се търсене.

Пикът в цените на горивата е зад гърба ни

Двойно по-високи маржове при по-евтин петрол

Goldman прогнозира, че глобалните крак спредове при дизела и реактивното гориво – премията, която рафинираните продукти имат над суровия петрол – ще бъдат средно над 40 долара за барел през 2027 г. Това е повече от два пъти над обичайното им ниво от около 20 долара.

Прогнозата е направена въпреки очакванията на банката сортът Брент да се стабилизира около 80 долара за барел, тъй като потоците през Ормузкия проток постепенно се нормализират.

„Ако има някакво възстановяване на търсенето през следващата година, смятаме, че световната рафинерийна система ще трябва да работи при най-високото натоварване за последните две десетилетия“, посочи Бхандари.

Рафинерийните мощности намаляват

Възстановяването на търсенето може да се сблъска с напрегнатата рафинерийна мрежа, предупреждава Goldman Sachs. Банката очаква 2026 г. да бъде поредна година на отрицателен растеж на рафинерийния капацитет, като мощностите извън Китай се очаква да се свият с около 300 000 барела на ден.

Тръмп притиска Европа за дизела, плаши със забрана на износ

Според доклад на Goldman Sachs за т.нар. супер цикъл в рафинирането, публикуван на 21 септември, до края на 2026 г. запасите от петролни продукти може да паднат под най-ниските нива, отчитани от 2015 г. насам.

Междувременно около 2 млн. барела дневно рафинериен капацитет в Близкия изток остават извън експлоатация, а повредените руски съоръжения допълнително ограничават доставките на дизел, посочи Бхандари. По думите му рафинериите, които работят с повишени темпове, за да компенсират загубените мощности, ще трябва да преминат и през отлаганата техническа поддръжка, което временно ще намали производството им.

Възстановяването на износа на суров петрол от Персийския залив не се очаква да подобри съществено предлагането на горива, тъй като доставките на дизел, бензин и реактивно гориво остават ограничени.

Търсенето не е изчезнало, а е отложено

Баден Мур, анализатор на енергийните пазари в брокерската компания CLSA, коментира в имейл до CNBC, че скорошната слабост на пазара не означава непременно трайно загубено търсене.

Светослав Бенчев: Горивата ще поскъпват плавно, без ценови шок

„Основното търсене на петролни продукти остава до голяма степен непокътнато“, посочи Мур. Според него купувачите са успели да балансират пазара чрез управление на запасите, използване на резервите, ограничаване на потреблението и оптимизиране на рафинериите. Анализаторът оценява, че попълването на глобалните запаси при едновременно задоволяване на текущото търсене може да отнеме до две години.

Аварийните резерви на Г-7 – временно облекчение

Коментарите идват, след като в петък страните от Г-7 се договориха да освободят 100 млн. барела суров петрол и горива в рамките на четири месеца, включително ускорено освобождаване на значителни количества дизел през първите 20 дни. Новината понижи европейските фючърси на газьола с 5,75%.

Експертите обаче не са оптимисти, че допълнителното предлагане ще удържи цените в дългосрочен план. Стратегическите резерви „може да ни купят една зима“, но не могат да решат проблема с дългосрочните доставки, заяви в понеделник главният изпълнителен директор на Saudi Aramco Амин Насър.

„Аварийните освобождавания решават само проблем с ликвидността, а не основния проблем със запасите“, коментира Мур от CLSA. По думите му те купуват време, но запасите се изразходват, вместо да се възстановяват – което превръща попълването им в дългосрочен източник на търсене.

Редактор: Маргарита Костадинова
цени на горивата дизел рафинерии търсене на горива петролни запаси Goldman Sachs суров петрол рафинериен капацитет икономическа прогноза енергиен пазар
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Илияна Йотова свиква КСНС заради заплахите за морската сигурност на България

Илияна Йотова свиква КСНС заради заплахите за морската сигурност на България

Ким Кардашиян разкри изненадващия брой бавачки, които се грижат за четирите ѝ деца

Ким Кардашиян разкри изненадващия брой бавачки, които се грижат за четирите ѝ деца

Тежък инцидент край Несебър, човек е в критично състояние

Тежък инцидент край Несебър, човек е в критично състояние

Секс, дрога и Катрин Зита-Джоунс: Майкъл Дъглас разкри най-тъмните си тайни в нови мемоари

Секс, дрога и Катрин Зита-Джоунс: Майкъл Дъглас разкри най-тъмните си тайни в нови мемоари

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Разчитаме ли прекалено много на Google Maps и останалите приложения за навигация

Разчитаме ли прекалено много на Google Maps и останалите приложения за навигация

carmarket.bg
Защо Симеон Сакскобургготски не присъства на церемонията за цар Самуил
Ексклузивно

Защо Симеон Сакскобургготски не присъства на церемонията за цар Самуил

Преди 2 дни
Нетаняху покани в Израел пилота, спасил полет от Дубай след екшън във въздуха
Ексклузивно

Нетаняху покани в Израел пилота, спасил полет от Дубай след екшън във въздуха

Преди 2 дни
Ексклузивно

"Символ на българската идентичност“: Политически реакции за връщането на тленните останки на цар Самуил

Преди 2 дни
Убийства на войници и война между извънземни: Шок с разкрития за НЛО от бивш разузнавач
Ексклузивно

Убийства на войници и война между извънземни: Шок с разкрития за НЛО от бивш разузнавач

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

От „Имаме го“ до „Живей на едро“: как МЕТРО България променя търговията на едро

От „Имаме го“ до „Живей на едро“: как МЕТРО България променя търговията на едро

Любопитно Преди 9 минути

Пет години след като постави подкрепата за независимия бизнес в центъра на своя модел, компанията отчита 11,4% средногодишен ръст на продажбите и увеличен пазарен дял

Топ 7 навика, с които сами увреждаме мозъка си

Топ 7 навика, с които сами увреждаме мозъка си

Любопитно Преди 59 минути

Хората са обсебени от това да изглеждат по-млади, но какво ще кажете за запазването на остър ум? За мнозина мозъкът не е приоритет, докато нещо не се обърка. Но тогава вече може да сте изпуснали възможността да изпреварите проблема

Жена загина при инцидент на пътя край Злокучене

Жена загина при инцидент на пътя край Злокучене

България Преди 1 час

Установено е, че автомобилът е управляван от 20-годишна жена от Злокучене

Двама мъже, душили с колан таксиметров шофьор, бяха осъдени

Двама мъже, душили с колан таксиметров шофьор, бяха осъдени

България Преди 1 час

Присъдите подлежат на обжалване пред Софийския градски съд

<p>&bdquo;Семейна Зарница&ldquo;: Руски деца хвърлят гранати и боравят с автомати</p>

Семейните военни игри на Путин вече са в разгара си

Свят Преди 1 час

Подкрепяното от Кремъл състезание събира родители и деца във военни униформи и включва стрелба, тактически упражнения, дронове и първа помощ

Промоция има, стока няма: КЗП глоби три вериги с 95 000 евро

Промоция има, стока няма: КЗП глоби три вериги с 95 000 евро

Парите ни Преди 1 час

Две от веригите са обявили намаления на масло и захар, които липсват в магазините, а третата е посочила грешен произход на зеленчуци

Пазарлъкът се върна: Над половината жилища се продават с отстъпка

Пазарлъкът се върна: Над половината жилища се продават с отстъпка

Парите ни Преди 1 час

В Пловдив 60% от сделките са сключени по-евтино от първоначалната оферта, във Варна – 59%

Унгария разсекретява десетки хиляди комунистически досиета

Унгария разсекретява десетки хиляди комунистически досиета

Свят Преди 2 часа

Публикуването им вероятно би уличило действащи политици

Ебола прекрачи границата: Първа жертва в Кения

Ебола прекрачи границата: Първа жертва в Кения

Свят Преди 2 часа

Здравният министър Аден Дуале съобщи, че пациентът, който се разболял преди месец и е бил лекуван в няколко болници в ДР Конго, е починал броени дни след пристигането си в Найроби

<p>Разпад на Канада? Сепаратистите се върнаха на власт в Квебек</p>

Сепаратистите триумфират в Квебек, но остават без мнозинство

Свят Преди 2 часа

Квебекската партия се връща на власт, но без необходимите 64 места за мнозинство в 127-местния парламент

Съдбоносен сблъсък за двама от Обречените в “Игри на волята”

Съдбоносен сблъсък за двама от Обречените в “Игри на волята”

Любопитно Преди 2 часа

Един от изгнаниците влиза в голямата игра, а друг отпада още тази вечер

„Махни си ръцете от сина ми!“: Майкъл Дъглас разкри за пиянски скандал с Джулия Робъртс

„Махни си ръцете от сина ми!“: Майкъл Дъглас разкри за пиянски скандал с Джулия Робъртс

Любопитно Преди 2 часа

В новите си мемоари актьорът Майкъл Дъглас прави откровени разкрития за пиянски инцидент с Джулия Робъртс, при който я е заплашил заради 13-годишния си син, както и за аферата си с Катлийн Търнър по време на снимките на „Романс за камъка“

„Мисля, че руснаците ни пуснаха подводна бомба“: Първи думи на спасените моряци след удара край Бяла

„Мисля, че руснаците ни пуснаха подводна бомба“: Първи думи на спасените моряци след удара край Бяла

България Преди 2 часа

Моряците от поразения в българската Изключителна икономическа зона кораб ABLE разкриха, че са били нападнати от морски дронове без никакво предупреждение, а двама от ранените вече са във Варна

Европейски лидери изразиха солидарност с България след атаките в Черно море

Европейски лидери изразиха солидарност с България след атаките в Черно море

Свят Преди 2 часа

Шпионски скандал в Германия: Арестуваха бивш шеф на разузнаването

Шпионски скандал в Германия: Арестуваха бивш шеф на разузнаването

Свят Преди 3 часа

Бившият шеф на германското разузнаване Аугуст Ханинг е арестуван по подозрение в шпионаж, държавна измяна и придобиване на класифицирана информация в полза на чужда сила

Дебне дългова спирала: Фискалният съвет иска затягане на колана

Дебне дългова спирала: Фискалният съвет иска затягане на колана

Парите ни Преди 3 часа

Съветът предупреждава за възможна рецесия след 2028 г.

Всичко от днес

От мрежата

Как да спрем котката да дъвче електрически кабели

dogsandcats.bg

Осиновяването на куче: От емоция до осъзнат избор

dogsandcats.bg
1

По стъпките на древните карийци

sinoptik.bg
1

Учени и природозащитници спасяват Чаирските езера

sinoptik.bg

Националната кампания „Пресичам безопасно с TEDI“ стартира от Пазарджик

Edna.bg

„Реших го!“: Александър Сано се качи на автобус след четвърт век

Edna.bg

Илияна Йотова свиква КСНС за морската сигурност и критичната инфраструктура

Nova.bg

Прокуратурата: Лекари от УМБАЛ „Св. Георги“ взели кръв от здрав човек, за да изпишат пациент с лоши показатели и да се освободи място

Nova.bg