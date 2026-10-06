Парите ни

Пикът в цените на горивата е зад гърба ни

По-сериозно поевтиняване идва до два-три месеца

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

6 октомври 2026, 10:27
Пикът в цените на горивата е зад гърба ни
Източник: istock

Най-високите цени на горивата, отчетени преди две седмици, вече са зад нас, а оттук нататък посоката е към плавно поевтиняване. Това прогнозира Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива пред БНР.

„Нефт има“, категоричен е той. По думите му рафинериите в момента пренастройват производствените си мощности според нуждите на пазара. Хаджидимитров очаква пазарът да се регулира в рамките на два-три месеца, след което цените ще бъдат по-ниски.

Експерт: Възможно е горивата да поевтинеят до няколко месеца

Ормузкият проток – главната причина за успокоението

Основният фактор за обръщането на тенденцията са увеличените доставки през Ормузкия проток, обясни той. От седмица са възстановени близо 90% от възможностите на протока за преминаване на нефт и нефтопродукти.

По думите му играчите на пазара следят ситуацията в протока ежедневно и много внимателно преценяват накъде ще поемат цените.

Какви цени да очакваме на бензиностанцията

Всички фактори, които формират цената, сочат плавно намаляване, смята Хаджидимитров. Очакването му е нивата да се задържат около и малко под 1,90 евро за литър дизел и доста под 1,65 евро за литър бензин.

Ще поевтинеят ли горивата след спада на петрола

Сегашните цени ще се запазят поне още около месец, прогнозира той. Според него едва ли нещо ще се промени дотолкова, че в следващите две-три седмици да видим цени под 1,80 евро.

Няма да има недостиг, но маржовете са на ръбата

Хаджидимитров подчерта, че нефт има достатъчно и той не очаква нито недостиг, нито тежка зима. Според него нещата не вървят нито зле, нито добре, но ситуацията се успокоява. Това дава на бранша известно облекчение и възможност да планира следващите си стъпки.

Търговците се надяват цените да тръгнат леко надолу, за да се отвори простор за нормален марж от 5–6%. В момента той е едва 2–3%, което по думите му затруднява оцеляването на фирмите в сектора.

Посланието му към потребителите и бизнеса е да бъдат спокойни: пикът на високите цени е преминат и едва ли ще се върне.

Редактор: Маргарита Костадинова
Източник: БНР    
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