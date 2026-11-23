В Хасковска област е задържан 68-годишен мъж за незаконен отстрел на сърна край село Горно поле, след като в имота му е открито месо от дивеч.

В Бургаска област 45-годишен мъж е обвинен за прострелването и убийството на две кучета от породата „Кане Корсо“ край язовир между селата Миролюбово и Изворище.

В постройката на обвиняемия са открити две нерегистрирани пушки и боеприпаси, а разследването по случая продължава.

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Два случая на посегателство срещу животни разследват полицията и прокуратурата в Хасковска и Бургаска област. В единия случай 68-годишен мъж е задържан за незаконен отстрел на сърна край село Горно поле, а в другия – 45-годишен бургазлия е обвинен за прострелването и убийството на две кучета от породата „Кане Корсо“. И при двата случая са извършени полицейски проверки, а разследванията продължават.

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Мъж е задържан за незаконен отстрел на сърна в землището на село Горно поле, община Маджарово, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Хасково. На 21 ноември в 17:26 часа в Районното управление на МВР в Харманли е получен сигнал за лице, забелязано да дере сърна край селото. При извършената проверка полицейските служители са установили 68-годишен жител на Хасково в обитаван от него имот в селото.

Пред служителите мъжът е заявил, че по-рано същия ден, докато се разхождал в гориста местност, е забелязал сърна и я е отстрелял със законно притежаваната си ловна пушка. В имота е открито трупно месо от дивеч, без кожа и глава. Мъжът е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство, допълниха от полицията.

Предходният случай на бракониерски лов в област Хасково бе едва преди няколко дни, когато в близост до възпрепятстващите съоръжения на българо-турската граница до тополовградското село Присадец бе открит труп на благороден елен със седем огнестрелни рани.

Мъж застреля три кучета с пушка

Междувременно стана ясно, че две кучета от породата "Кане Корсо" са били простреляни и убити в района на язовир между бургаските села Миролюбово и Изворище. Сигналът за инцидента е получен във Второ районно управление – Бургас, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

От полицията са открити телата на двете животни. При извършения оглед е установено, че кучетата са с огнестрелни рани. В хода на разследването е установено, че животните са били простреляни от 45-годишен криминално проявен бургазлия, който обитава постройка в района на язовира, допълниха от полицията.

В постройката са намерени и иззети две нерегистрирани пушки, 12-и калибър, както и боеприпаси за тях.

Мъжът е привлечен като обвиняем и е задържан с постановление на прокуратурата за срок до 72 часа. Работата по случая продължава.

Припомняме, че на 2 януари т.г. бе задържан 53-годишен мъж от Българово за прострелването и убийството на куче.

През юни 2025 г. бе задържан 46-годишен мъж заради смъртта на куче, влачено по пътното платно, завързано за лек автомобил в Българово.

През ноември същата година бе образувано досъдебно производство заради смъртта на куче, изхвърлено от шестия етаж на жилищна сграда в Несебър.

Темата за механизмите за реакция при сигнали за насилие над животни беше обсъдена на среща през май 2025 г. между ръководството на Областната дирекция на МВР – Бургас, началниците на районните управления в областта и представители на новоучредената в града нестопанска организация "Обединени за правата на животните".