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България подкрепи декларация против директивата на ЕС за емисиите и горивата

Депутатите от ГЕРБ-СДС поискаха от кабинета намаляване на акциза за бензина и дизела

Николай Киров Николай Киров

8 октомври 2026, 22:43
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Ш ест държави се обявиха срещу намерението на Европейския съюз да въведе от 1 януари 2028 г. схема за търговия с квоти за емисиите, която ще обхване и горивата. Подписаната в София декларация беше подкрепена от българското правителство, а участниците предупредиха, че новите правила могат да доведат до сериозно поскъпване на бензина и дизела, предаде NOVA.

Представители на петролни асоциации от шест държави се събраха днес в София, за да заявят позицията си срещу въвеждането на схемата. Според тях допълнителните разходи ще бъдат прехвърлени върху крайните потребители и ще повишат цената на горивата.

Новата директива на ЕС: Кога и с колко ще скочат цените на горивата и отоплението

Светослав Бенчев от Българската петролна и газова асоциация заяви, че очакваното поскъпване може да бъде между 20 евроцента и 1,40 евро на литър, ако схемата не бъде отложена след 1 януари 2028 г.

По думите му новият механизъм на практика ще действа като втори акциз. Той обясни, че макар задължението да се плаща от данъчните складове, разходът в крайна сметка ще бъде поет от крайния потребител.

Правителството подкрепи декларацията, като договорената позиция ще бъде защитавана от кабинета пред европейските институции.

С колко ще скочи цената на бензина до 2026 година

На този фон депутатите от ГЕРБ-СДС внесоха в Народното събрание предложение за допълнително намаляване на акциза върху бензина и дизела. Те настояват акцизът да бъде намален с до 22 евроцента на литър, а според изчисленията им това би могло да свали цената на бензина А95 с около 40 евроцента, а на дизела с около 43 евроцента.

Мярката обаче не получи подкрепа от управляващите в парламентарната комисия по икономика. Икономическият министър Александър Пулев посочи като предприета от кабинета стъпка отпадането на забраната за износ на дизел, като заяви, че това не е довело до дефицит на горива в страната.

Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA    
цени на горивата Европейски съюз акциз
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