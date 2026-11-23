Х иляди хора бяха евакуирани от най-голямата зала във Великобритания, след като на концерт беше разпръснато „неизвестно вещество“.

Полицията обяви извънредна ситуация в зала Co-op Live в Манчестър малко след 22:00 часа след сигнали, че посетители на концерта на американския рапър Дон Толивър са пострадали от въздействието на вещество, пише SkyNews.

Кадри в социалните мрежи показват как хора кашлят и закриват устата си, докато напускат залата. Първоначално полицията предположи, че може да става дума за сълзотворен газ, но по-късно определи субстанцията като „неизвестно вещество“.

Manchester's Co-op Live evacuated after 'unknown substance' let off in crowd https://t.co/ifwSECkiqG — BBC News (UK) (@BBCNews) November 23, 2026

От Спешната медицинска помощ за Северозападна Англия съобщиха, че над 50 души, някои от които със симптоми на дразнене в очите и дихателните пътища, са били прегледани и обслужени на място. Службата е изпратила в залата специализиран екип за реакция в опасни зони и уточни, че като предпазна мярка в момента се извършва „деконтаминация“.

Един човек е откаран в болница.

„Всеки, който е присъствал на събитието тази вечер и впоследствие е забелязал странични ефекти или се е почувствал зле, трябва да потърси медицински съвет“, заявиха от спешната помощ.

More than 12,000 people were evacuated from U.S. rapper Don Toliver’s concert at the Co-op Live arena in Manchester, England, on Sunday night after an “unknown substance,” believed to be tear gas, was released toward the end of the show, according to reports. More than 50 people were assessed by medical staff for eye and breathing problems. One person was taken to the hospital, while others were treated at the scene, police said. — CBS News (@CBSNews) November 23, 2026

Полицията в Голям Манчестър съобщи, че над 12 000 зрители са били безопасно евакуирани от залата, която е най-голямата в страната.

„Обявяването на извънредна ситуация ни позволи да гарантираме, че службите за спешна помощ и партньорските агенции могат да работят заедно бързо и ефективно, за да координират безопасна реакция“, заяви помощник-главният констабъл Стеф Паркър.

„Сега ще започнем работа, за да установим напълно какво е било това вещество и как се е стигнало до този инцидент“, добави той.

Concert in Manchester evacuated after unknown substance released #AletihadNewsCenter #UK #Manchester #concert #trending https://t.co/F98oO0Z9BZ — Aletihad English (@AletihadEn) November 23, 2026

От Co-op Live съобщиха, че е възникнал „инцидент в публиката“ и че работят съвместно с полицията, за да „установят причината и да предприемат съответните действия“.

„След инцидент в публиката на снощното шоу работим в тясно сътрудничество с полицията, за да установим причината и да предприемем съответните действия“, написаха от Co-op Live в социалната мрежа X.

„Наш приоритет остава безопасността и сигурността на всички посетители на Co-op Live и ще предоставим повече информация, веднага щом получим актуални данни от полицията.“, добавиха те.

В четвъртък залата трябва да приеме концерта на американската певица Фийби Бриджърс, докато Дон Толивър заминава за Лондон за участия в O2 Arena и OVO Arena Wembley.