Kaizen e японски термин, който означава „постоянно усъвършенстване“. Водени от този принцип, дизайнерите на Toyota актуализираха европейския си бестселър. Такъв е Toyota Yaris Cross, който през 2025 г. бе реализиран в тираж от 200 000 бройки в Европа, което го направи най-продаваният модел на марката. До септември тази година моделът продължава да е най-продаваният от Toyota на континента с реализирани 155 000 продажби, цифри, заради които насочваме обектива си към Yaris Cross.

Дизайнът отпред веднага улавя променената радиаторна решетка в цвета на купето, отличаваща се с дизайн „пчелна пита“ по подобие на батко си RAV4. Обновените LED фарове придават по-изразителен вид на предницата и включват вградени дневни светлини.

Отстрани впечатление правят издутите колесни арки, под които се монтират джанти между 16 и 18 цола, като базовото ниво се предлага със стоманени джанти, докато от второ нагоре (до пето, което е GR Sport) те са алуминиеви. В този случай автомобилът е изпълнение Elegance, което ще рече, че джантите са 18-ки.

Източник: CarMarket.bg

В този сегмент цветовите персонализации са много важни, затова Toyota предлага предостатъчен избор. Имаме 8 цвята, от които два перлени – бял и червен, както и четири металика. Има обаче и седем двуцветни изпълнение – три металика и три перли. Цената на металиците и перлите е съответно 490 и 690 евро, докато за двуцветно изпълнение се доплаща 850 евро. Новост тук са цветовете Precious Bronze, който се предлага само в двуцветна комбинация и който виждате на снимките, както и Storm Grey.

По традиция Toyota държи и на наличието на широк набор от аксесоари. В този случай има четири размера покривни кутии, има държачи за велосипеди, теглич с окабеляване и др. Има и комплект зимни гуми с джанти, на които се дава 15% отстъпка.

Източник: CarMarket.bg

Иначе автомобилът е дълъг 4,1 метра, като разстоянието между двете оси е 2560 мм. В зависимост от задвижването и изпълнението, пътният просвет варира от 160 до 150 мм при GR Sport, но при всички случаи доста по-голям от този на хечбека. Имаме и пластмасови колесни арки, чиято роля е чисто визуална. Спирачните дискове отпред са вентилирани.

Отзад промените са почти незабележими. Светлинните блокове са съединени по средата, но тази ивица не е осветена. Иначе виждаме надписа Hybrid, което ще рече, че друго задвижване освен хибридното липсва. Зад петата врата се крие товарно отделение от почти 400 литра при версията с предно предаване, докато изпълнението с два задвижващи моста предлага обем на багажника до 320 литра.

Източник: CarMarket.bg

Стана ясно, че клиентите могат да избират между версии с предно и 4х4 задвижване. И в двата случая в основата му е 1,5-литров, 3-цилиндров двигател, като системната мощност е съответно 116 и 130 к.с. Във втория случай може да се избира между предно и 4х4, докато по-маломощната версия е само с един задвижващ мост, предният.

В нашия случай имаме 130 к.с. и 185 Нм, които на пътя се изразяват в много дълго време за ускорение до 100 км/ч – малко над 11 секунди, но за сметка на това средният разход е 5,1 л/100 км за най-“натовареното“ оборудване и 4х4 задвижване.

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Голямата новост в интериора са новите седалки със спортен профил, които идват от средното ниво на оборудване нагоре. Те дават по-голям комфорт и по-добра странична опора. При горното ниво – Elegance – имаме тапицерия с частична еко кожа и много приятна на допир централна част, както и контрастни шевове.

Източник: CarMarket.bg

Материалът по арматурното табло, за разлика от вратите, е мек на допир. На централната конзола имаме класически бутони за подгрев на седалките, а над тях е и най-приятният елемент в интериора, поне според мен: панелът с физически бутони за контрол на климатика. Над него е разположен и 10,5-инчовият централен дисплей, който в базовото ниво е 9 инча. Приборното табло също е дигитално и с диаметър 12,3 инча, но пък си имаме физически бутони на волана, които много ми допадат. Менюто на екрана e много базово, което може да не се хареса на по-технологично ориентираните хора, но тъй като аз наблягам на физическите бутони се подразбира, че не съм от тях. За мен е важно, че в горната лента на дисплея има икона, която позволява да изключите звука на предупреждението за превишена скорост, нещо, което Toyota откриха наскоро и започнаха да го разгръщат в гамата.

Имаме безжична интеграция на смартфони чрез Apple CarPlay и Android Auto, както и безжична зарядна станция, но без обдухване, така че телефонът се нагрява и затова предпочитам зареждането му да е с кабел. Toyota Safety Sense е пакетът за безопасност, който се грижи за вашата сигурност във всички модели на марката. Тъй като с безопасността не може да се правят компромиси, всички активни и пасивни системи за сигурност се предлагат стандартно от базовото ниво на оборудване.

Източник: CarMarket.bg

За дължина 4,1 м бих казах, че мястото в областта на краката е доста добро. Няма да се смачкате, поне не ако сте до към 1,80 м, за по-високи хора не съм сигурен. Отново имаме твърди пластмаси по вратите, джобовете в тях могат да поберат максимум 1,0-литрова бутилка. Иначе облегалките се делят в съотношение 40:20:40, като средната секция става подлакътник с две поставки за чаши, но и отваря тунел към багажника, така че да улесни превоза на дълги товари, по-специално ски.

Източник: CarMarket.bg

Управлението на Yaris Cross се усеща много приятно. Причината за това не е, защото имаме някаква драматична спортна настройка, макар GR-Sport да има специфична конфигурация на окачването. Не, тук причината се крие в двете ключови предимства на платформата GA-B – ниския център на тежестта и висока структурна твърдост на каросерията. Към тях добавям и ниското тегло – от 1190 до 1340 кг, съответно за най-ниското и най-високото възможно тегло, и резултатът е усещане на прецизност и добра обратна връзка. Това са характеристики, типични за хечбека Yaris, пренесени и в по-високия му събрат.

И макар кормилното усещане и връзка да е много добра, този автомобил определено не е създаден за динамично шофиране. Да, теглото е ниско и човек би предположил, че има динамика в тази кола, но най-ниското възможно ускорение е на версията GR-Sport, което е 10,7 секунди до 100 км/ч. Това говори само за себе си. Затова е изненада, че моделът има режим Sport, защото лично аз не го включих нито веднъж.

Източник: CarMarket.bg

Normal и Eco са далеч по-подходящи, защото самият характер на автомобила предполага да шофирате плавно и без напрежение, защото в противен случай 3-цилиндровият двигател се напряга повече, а това напряга и мен. Toyota е специалист в хибридното задвижване, това е от 5-то поколение, което ще рече, че тук спокойно може да гоните нисък разход. Според конфигурацията на автомобила, средният разход варира от 4,5 до 5,1 л/100 км, който е постижим и в реални условия.

Като минус мога да изтъкна факта, че купето не е добре обезшумено. Имаме шум откъм колелата, както и паразитен шум от предните А-колони. Тук има широко поле за подобрение.

Източник: CarMarket.bg

Цените на Yaris Cross започват от 25 990 евро за изпълнението със 116 к.с. Версията с предно предаване и 130 к.с. стартира от 33 490 евро, докато най-ниската цена за 130 к.с. с 4х4 е 32 990 евро. Високи ли са, ниски ли са, всеки сам си преценя. Фактът, че това е най-продаваният модел на Toyota в Европа говори сам за себе си. Не бива да се пропуска и фактът, че Toyota по традиция предлага своята прословута 10-годишна гаранция Toyota Relax, както и 3-годишна безплатна пътна помощ Eurocare в рамките на Европейския съюз.

Източник: CarMarket.bg

Технически характеристики

Toyota Yaris Cross Hybrid 130 4WD

Размери

Дължина, мм: 4180

Широчина, мм: 1765

Височина, мм: 1595

Междуосие, мм: 2560

Тегло, кг: 1290-1320

Задвижване

Двигател, тип: 3-цилиндров, турбо

Работен обем, куб. см: 1490

Макс. системна мощност, к.с.: 130

Макс. въртящ момент, Нм: 120

Динамика

Макс. скорост, км/ч: 170

Ускорение 0-100 км/ч, сек: 11,3

Среден разход на гориво, л/100 км: 5,1

Вредни емисии СО2, г/км: 115

Цена на тествания модел, евро с ДДС: 35 990 (ниво Elegance)

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