„Мис Вселена 2025“ Фатима Бош от Мексико поздравява публиката след официалното представяне на короната за 75-ата годишнина на конкурса в търговския център Plaza Las Americas в Сан Хуан, Пуерто Рико

Н орвегия за втора поредна година се превърна в най-обсъжданата държава по време на тура за национални костюми на конкурса „Мис Вселена“. Представителката на скандинавската страна Абелоне Смедсруд излезе на сцената в Сан Хуан, Пуерто Рико, преобразена като гигантски трол от местния фолклор.

Кадрите от дефилето ѝ на 75-ото юбилейно издание на надпреварата бързо обиколиха социалните мрежи и събраха хиляди реакции заради нестандартното чувство за хумор и препратката към скандинавската митология. В шоуто с национални костюми се включиха общо 116 претендентки от цял свят.

Наследничка на сензацията със сьомгата

Изборът на визия продължава вече утвърдената линия на норвежкия екип да залага на ексцентрични, запомнящи се костюми вместо на класически етно рокли. Появата на Смедсруд веднага предизвика вълна от сравнения с изданието на „Мис Вселена“ през 2025 г. в Тайланд, когато тогавашната представителка на страната Леонора Люсглимт-Рьодланд се превърна в интернет сензация, дефилирайки като гигантска норвежка сьомга с блестящи люспи и перки.

Скандалът от миналата година и финалът в Пуерто Рико

Въпреки огромната популярност сред публиката, миналата година Люсглимт-Рьодланд не попадна сред финалистките в Топ 12. Дни след финала през ноември 2025 г., спечелен от представителката на Мексико Фатима Бош, тя обвини организаторите в липса на прозрачност с твърдението, че финалистките са били избрани две седмици преди шоуто на живо - обвинения, които от „Мис Вселена“ категорично отрекоха.

С носията на прапрабаба си: Българка спечели четири отличия на международен конкурс в Анталия

Големият финал на тазгодишния конкурс в Пуерто Рико е насрочен за 24 ноември, когато Фатима Бош ще предаде короната на новата „Мис Вселена“.