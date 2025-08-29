Вучич поискал уволнението на медиен шеф, твърди запис. United Group: Не се поддаваме на политическо влияние. Александра Суботич остава на позицията си

Свят

Александър Вучич   
Източник: GettyImages

Една от най-големите мрежи за разследваща журналистика в света OCCRP и сръбската разследваща журналистическа мрежа KRIK разпространиха аудиозапис от разговор между генералния мениджър на United Group Стан Милър и директора на „Телеком Сърбия“ Владимир Лучич, предаде БГНЕС.

В записания разговор Лучич казва на Милър, че президентът на Сърбия е поискал да бъде сменена една от ключовите фигури в United Media — Александра Суботич. Тя ръководи независимите медии в Сърбия — телевизия N1, Nova S, както и новинарските издания „Данас“ и „Радар“.

„Разбирам, че президентът ви се е обадил и е много разстроен. Мога да го разбера, но трябва да намеря начин да го направя бързо и ефективно“, казва Стан Милър на Лучич, според изтеклия запис, разпространен от OCCRP. В него Милър, който пое управлението на United Group преди два месеца, казва, че проблемът е, че твърде много неща се случват твърде бързо на много фронтове, включително в Сърбия. И добавя: "Не мога да уволня Александра днес, както говорихме, нали? Трябва да направя тази компания много малка в Сърбия, ако разбирате какво имам предвид. Да я отделя… Това отнема време и за това се споразумяхме“, се чува още в аудиозаписа.

Лучич съобщава на Милър, че сръбският президент Александър Вучич вече е обсъдил уволнението на Суботич с човека, който е над него в корпоративната йерархия — Никос Статопулос. Той е президент на BC Partners - инвестиционният фонд, който е мажоритарен собственик на United Group. „И така, президентът помоли Никос бързо да смени само Александра Суботич, а не директорите на N1 или Nova S“, казва Лучич.

Суботич нарече недопустимо управител на конкурентна компания (Telekom Srbija) да обсъжда нейното уволнение с инвеститор, информира OCCRP. Тя заявява, че това показва опит на властта да подкопае свободата на медиите в Сърбия и че няма да позволи политически или икономически натиск върху редакционната политика на управляваните от нея медии.

Лучич отрича да е обсъждал уволнението на Суботич с Милър. „Ние не се намесваме в кадровите решения на други компании“, посочва Лучич за OCCRP и KRIK и заявява, че са обсъждали „технически и регулаторни въпроси, свързани с активи, който поехме (от United Group)“. Той заявява също, че не е вярно, че Вучич го е помолил да настоява пред новия генерален мениджър на United Group за смяната на Суботич: „Това твърдение е невярно и неоснователно. Не сме получили подобно искане, нито би било уместно.“

Кабинетът на президента на Сърбия също отрече това в отговор на въпросите на KRIK. Медийният съветник на Вучич, Сузана Василевич, заяви, че президентът „не се е намесвал в редакционната политика на медиите, нито се е интересувал от нея“. Междувременно президентът Вучич в телевизионно интервю за Pink заяви, че не е длъжен да отговаря на всички глупости: "Ако исках да затворя United Media, щях да го направя вече", казва сръбският държавен глава. Той заяви, че вижда президента на BC Partners Никос Статопулос веднъж на няколко години и че всички инвеститори са добре дошли в Сърбия.

Междувременно, собственикът на United Group — британският фонд BC Partners, заявява пред OCCRP и KRIK, че не се поддава на политически натиск в нито една страна, в която инвестира, и че редакционната независимост на United Media ще бъде запазена.

По-късно беше разпространено и становище на United Group по повод аудиозаписа.

United Group обръща внимание на публикуването на аудиозапис на телефонен разговор между нейния главен изпълнителен директор Стан Милър и главния изпълнителен директор на Телеком Сърбия, Владимир Лучич.

United Group потвърждава, че се е състоял разговор между двамата главни изпълнителни директори по бизнес теми.

По-рано тази година United Group продаде свои активи на Телеком Сърбия. В резултат на тази сделка беше установена регулярна комуникация между компаниите, което е обичайна бизнес практика. United Group отбелязва, че изнесеният в публичното пространство запис е непълен и не отразява целия разговор и контекста на тези обсъждания.

В нито един момент Телеком Сърбия, нито която и да е друга организация или лице, са упражнявали или са правили опити да упражнят натиск върху United Group във връзка с професионалните задължения на Александра Суботич.

United Group не се поддава на политическо влияние от какъвто и да е характер.

Александра Суботич не е член на редакционния екип на нито една новинарска структура на United Group, нито някога е била част от редакционния екип. Последните медийни публикации, в които се твърди, че г-жа Суботич е част от редакционния екип, са неверни. Г-жа Суботич работи в управленския екип на United Group и остава на своята позиция. Г-н Милър заявява в записа, че няма да прекратява договора на г-жа Суботич.

United Group е твърдо ангажирана с ясното и категорично разграничение между управленските и редакционните решения. В допълнение, компанията наскоро ангажира двама независими международни съветници за преглед на журналистическата й дейност и предприемане на допълнителни стъпки, за да се гарантира нейната независимост. United Group категорично отхвърля всякакви твърдения, че се стреми да подкопае независимостта на своите новинарски структури.

United Group осъжда незаконното записване на частни разговори, както в настоящия случай.

