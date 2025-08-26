Любопитно

Пророческите думи на Мелания Тръмп: Как първата дама предвиди бъдещето си още през 1999 г.

Изглежда, че Мелания е имала предчувствие и го е описала подробно

26 август 2025, 11:52
М ного преди да стане първа дама на САЩ, Мелания Кнаус – по-късно известна като Мелания Тръмп – прави изненадващо признание, което се оказва пророческо.

През 1999 г., само на 26 години и популярна най-вече като словенски супермодел, тя застава пред камерите на ABC News. На въпроса „Виждате ли се като първа дама?“ Мелания уверено отговаря: „Да.“

Тя дори описва визията си: „Ще бъда много традиционна, като Джаки Кенеди и Бети Форд. Ще се посветя на каузи като фондация Make-A-Wish. Ще го подкрепям. Ще изпълнявам много социални задължения.“

Embed from Getty Images

  • Мелания Тръмп през 1999 г. – модел, любов и първи прогнози

По това време младата Мелания Тръмп вече е във връзка с Доналд Тръмп – 53-годишния нюйоркски магнат в недвижимите имоти, известен със своя луксозен начин на живот. Двамата се запознават година по-рано по време на Седмицата на модата в Ню Йорк, а романът им бързо става публична тема.

Някои предполагат, че тя е привлечена от богатството му. Но Мелания категорично отхвърля това: „Хората, които говорят така, не ме познават. Не можеш да спиш, да прегръщаш или да говориш с красиви неща – с красив апартамент, красив самолет, красиви коли... Можеш да се почувстваш много празен.“

Embed from Getty Images

  • Прогнозата на Мелания за Доналд Тръмп като президент

Интервюто на Мелания за ABC разкрива не само личните ѝ чувства, но и политическата ѝ интуиция.

На въпроса дали е влюбена в Доналд, тя казва просто: „Да.“

Попитана за възможността за предбрачен договор, отговаря: „Да видим [какво ще се случи].“

И най-важното – говори за политическия потенциал на Тръмп: „Той е много умен. Знае как да прави бизнес. Той би бил страхотен лидер.“

Мелания изразява увереност, че Доналд Тръмп един ден ще се кандидатира за президент. През 2015 г., когато той обявява кампанията си, тя реагира спокойно пред People: „Това е дълъг път. Взимам го ден след ден. Съпругът ми има много хора, които го подкрепят. Ще видим.“

Embed from Getty Images

  • От словенски супермодел до първа дама на Америка

Историята на Мелания Тръмп младост и трансформация е впечатляваща:

  • 2002 г. – заживяват заедно в Trump Tower.
  • 2004 г. – Доналд ѝ предлага брак.
  • 2005 г. – двамата се женят на бляскава церемония в Mar-a-Lago, на която присъства и Хилари Клинтън.
  • 2006 г. – ражда се синът им Барън Тръмп.

През 2017 г. Доналд Тръмп става 45-ият президент на САЩ, а Мелания официално влиза в ролята, която е предсказала още в интервюто за ABC през 1999 г.

Самият Тръмп често подчертава колко добре тя се справя като първа дама: „Тя би била невероятен представител на нашата страна... Виждам я много ангажирана с проблемите на женското здраве. Тя е елегантен човек с голямо сърце.“

Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра
25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен
„Мамо, не плачи": Украински журналист е освободен след три години плен в Русия
ЕС с все по-малко санкционни възможности срещу Путин

Внимавайте с храната, стомашните вируси са активни в края на лятото

