10 нетипични симптома на диабет, които най-често се проявяват в краката

Ето признаците, на които е добре да се обърне внимание

27 август 2025, 09:33
К огато говорим за диабет, обикновено се сещаме за високи нива на кръвната захар, постоянна жажда или често уриниране. Това, което често остава незабелязано, е как заболяването започва да се проявява тихо именно в краката. Те носят тежестта на тялото и разчитат на добра циркулация и здрави нерви. Това са два фактора, които диабетът директно засяга.

Ето признаците, на които е добре да се обърне внимание:

  1. Усещане за "иглички"

Мравучкането в краката често се дължи на продължително стоене в една поза. При диабет обаче постоянните или често повтарящи се изтръпвания може да подсказват за увреждане на нервите (периферна невропатия), особено ако се засилват нощем.

Източник: iStock/Getty Images
  1. Парене в прасците

Усещането за парене обикновено се свързва с умора или прекомерно ходене. При диабет то може да означава, че увредените нерви не предават правилно сигналите. Често се засилва в покой и причинява т.нар. "огнени" крака нощем.

Източник: istockphoto
  1. Внезапна загуба на окосмяване по краката

Косопадът по краката невинаги е следствие от възраст или кожни проблеми. Нарушеното кръвообращение при диабет може да лиши космените фоликули от кислород и хранителни вещества, което води до оредяване или петна без косми.

Източник: Thinkstock
  1. Потъмняване на кожата около глезените

Тъмни петна в тази област често се смятат за замърсяване или загар, но могат да бъдат признак на диабетна дермопатия или начални съдови увреждания. Причината е в разрушаването на малките кръвоносни съдове от високата кръвна захар.

Източник: istockphoto
  1. Нощни крампи

Спазмите нощем се свързват с липса на минерали или дехидратация. При диабет те могат да се дължат на нарушено кръвообращение или нервна дисфункция. Мускулите не получават достатъчно кръв и кислород, което причинява болезнени схващания.

Източник: iStock
  1. Лъскава и опъната кожа по пищялите

Кожата може да изглежда лъскава поради задържане на течности (оток). Това е сигнал, че циркулацията и лимфният дренаж са нарушени, което е често срещан проблем при диабет.

  1. Бавно зарастване на рани

Дори малки порязвания по краката може да заздравяват необичайно дълго. Високата кръвна захар отслабва имунната защита и уврежда кръвоносните съдове, което забавя възстановителните процеси.

Източник: iStock/Getty Images
  1. Рязка промяна в температурата на стъпалата

Студени или прекалено топли крака невинаги са резултат от сезонни промени. При диабет необичайният студ може да се дължи на стеснени кръвоносни съдове, а затоплянето на възпалени нерви.

Източник: iStock

Тази статия има информативен характер и не замества консултацията със специалист. При поява на някой от тези симптоми е препоръчително да се потърси лекар за точна диагноза и навременно лечение.

Източник: timesofindia    
