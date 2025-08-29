Макрон: Путин ще e надхитрил Тръмп, ако не срещне Зеленски

Ф ренският президент Еманюел Макрон заяви, че руският лидер Владимир Путин ще е „надхитрил“ американския президент Доналд Тръмп, ако не се срещне с украинския президент Володимир Зеленски, предаде АФП.

Макрон изрази надежда такава среща да се състои, но предупреди, че ако руският лидер не спази крайния срок за договаряне на преговорите, „отново ще се види, че президентът Путин е надхитрил президента Тръмп“. Той допълни, че Франция ще настоява за нови „първични и вторични санкции“, за да окаже натиск върху Москва.

Германският канцлер Фридрих Мерц предупреди, че войната на Русия в Украйна може да продължи „още много месеци“, въпреки усилията, водени от САЩ, за нейното прекратяване, предаде АФП.

Макрон ядоса Москва: Вулгарни обиди срещу Русия и нейния народ

Говорейки заедно с френския президент Еманюел Макрон в град Тулон, Мерц заяви, че няма „илюзии“ относно възможността за бърз край на конфликта и обеща: „Няма да изоставим Украйна“.

Той добави, че не е изненадан от продължаващото протакане на Кремъл относно опитите на американския президент Доналд Тръмп да организира директни преговори между руския президент Владимир Путин и украинския му колега Володимир Зеленски.

ООН свика извънредно заседание след смъртоносната руска атака срещу Киев

„Това е част от стратегията на руския президент“, каза Мерц. „По-рано тази седмица ми стана ясно, че президентът Путин не желае среща със Зеленски и поставя условия, които са напълно неприемливи“.

Мерц подчерта, че запазването на единството на съюзниците на Украйна в т.нар. „коалиция на желаещите“ е „една от най-неотложните ни задачи“.

Франция и Германия ще предоставят допълнителна техника за въздушна отбрана на Украйна след „масивните“ руски въздушни удари през последните дни, съобщиха двата ключови членове на ЕС в съвместно изявление, предаде АФП.

„Въпреки интензивните международни дипломатически усилия, Русия не показва намерение да прекрати агресивната си война срещу Украйна,“ подчертават лидерите на двете страни.

Какви гаранции за сигурност са нужни на Украйна

Руски ракети и дронове удариха жилищни блокове в Киев при най-смъртоносния удар над столицата от месеци, при което загинаха най-малко 23 души, включително четири деца, а около 50 бяха ранени.

Двете страни добавиха, че Франция - единствената ядрена сила в ЕС и Германия ще открият „стратегически диалог“ по въпросите на ядрено сдържане предвид общите предизвикателства за сигурността.

Целта е развитието на „обща стратегическа култура“ и по-нататъшното свързване на целите и стратегиите за сигурност и отбрана, посочиха те. Ядреното сдържане остава „основен стълб“ на сигурността на НАТО.