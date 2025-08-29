Свят

Петролен разлив в Черно море край Новоросийск

Възникнал е теч поради разкъсване на морската връзка на плаващия маркуч

29 август 2025, 21:17
Петролен разлив в Черно море край Новоросийск
Източник: AP/БТА

О коло 30 кубически метра петрол попаднаха в Черно море при разлив край руския град Новоросийск, предаде ТАСС, позовавайки се на данни на Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК) и Федерална служба за надзор на природните ресурси („Росприроднадзор“).

"Екологично бедствие" заплашва туристическия сезон в Русия

„Сутринта на 29 август, по време на товарни дейности на устройство за дистанционно акостиране №2 на (дъщерното дружество на КТК – бел.ред.) КТК-Р, е възникнал теч поради разкъсване на морската връзка на плаващия маркуч. Според компанията, около 30 кубически метра петрол са попаднали в морето“, се казва в съобщението на „Росприроднадзор“.

Откриха десетки морски бозайници мъртви в Черно море

Разливът в Черно море край Новоросийск е бил своевременно локализиран, като няма заплаха от разпространението му, заявяват руските власти.

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
Русия Черно море петролен разлив
Последвайте ни
Петролен разлив в Черно море край Новоросийск

Петролен разлив в Черно море край Новоросийск

Как земетресението във Вранча образува вулкан в Украйна

Как земетресението във Вранча образува вулкан в Украйна

Автомобил, движещ се назад, блъсна 4-годишно дете в Бургас

Автомобил, движещ се назад, блъсна 4-годишно дете в Бургас

Вучич поискал уволнението на медиен шеф, твърди запис. United Group: Не се поддаваме на политическо влияние. Александра Суботич остава на позицията си

Вучич поискал уволнението на медиен шеф, твърди запис. United Group: Не се поддаваме на политическо влияние. Александра Суботич остава на позицията си

До 6 заплати при пенсиониране: Кога работодателят ви ги дължи

До 6 заплати при пенсиониране: Кога работодателят ви ги дължи

pariteni.bg
Как да разберем дали котката ни има температура без термометър

Как да разберем дали котката ни има температура без термометър

dogsandcats.bg
<p>Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР</p>
Ексклузивно

Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

Преди 3 дни
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
Ексклузивно

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Преди 3 дни
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Ексклузивно

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Преди 3 дни
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Ексклузивно

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

Преди 3 дни

Виц на деня

– Госпожо, знаете ли защо ви спирам? – За да ми кажете, че съм прекрасна и че карам като професионалист?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Писмо с куршуми до сръбския вътрешен министър

Писмо с куршуми до сръбския вътрешен министър

Свят Преди 1 час

По данни на ведомството пратката е била засечена по време на рутинното сортиране на пощата

Човек загина при челен удар на пътя Русе-Бяла

Човек загина при челен удар на пътя Русе-Бяла

България Преди 1 час

Движението в района на произшествието е временно преустановено и в двете посоки

Пребиха жестоко човек в Сандански след спор за имот

Пребиха жестоко човек в Сандански след спор за имот

България Преди 3 часа

Пострадалият е получил средна телесна повреда, израняваща се в мозъчен кръвоизлив и счупване на черепната кухина

<p>Милиони деца в Русия учат да стрелят и хвърлят гранати</p>

Летни лагери за децата в Русия: Патрони и патриотизъм

Свят Преди 4 часа

Общо 4 милиона и половина са децата в Русия, които тази година са посетили един от 40-те хиляди летни лагера в страната

Германия призова гражданите си да напуснат Иран

Германия призова гражданите си да напуснат Иран

Свят Преди 4 часа

Великобритания, Франция и Германия задействаха вчера 30-дневния процес за връщане на санкциите

Бързи тортили с тиквички и сирена - перфектни за закуска, обяд и вечеря

Бързи тортили с тиквички и сирена - перфектни за закуска, обяд и вечеря

Любопитно Преди 4 часа

С тиквичките можете да приготвите безброй вкусни ястия

<p>Пред развод ли са Райън Рейнолдс и Блейк Лайвли?</p>

Райън Рейнолдс и Блейк Лайвли предизвикаха слухове за проблеми в брака си

Любопитно Преди 4 часа

Феновете им твърдят, че снимки на Лайвли вече липсват в профила на Рейнолдс

Израел откри тяло на заложник и останки от друг

Израел откри тяло на заложник и останки от друг

Свят Преди 5 часа

В Газа все още се намират 49 заложници, като около 20 от тях са смятани за живи

Булка на хоризонта: Селена Гомес отпразнува бурно моминското си парти в Кабо

Булка на хоризонта: Селена Гомес отпразнува бурно моминското си парти в Кабо

Любопитно Преди 5 часа

Певицата публикува снимки на слънчевия си уикенд в Мексико

Кметът Васил Терзиев с тежки обвинения към държавата

Кметът Васил Терзиев с тежки обвинения към държавата

България Преди 5 часа

Столична община има 156 одобрени проекта по закона за държавния бюджет

Есента на NOVA е богата на информация, емоции и вълнуващи разкази

Есента на NOVA е богата на информация, емоции и вълнуващи разкази

Любопитно Преди 5 часа

От септември утвърдените предавания на медията се завръщат с нови сезони

Посветиха тенис корт в чест на Григор Димитров в Лондон

Посветиха тенис корт в чест на Григор Димитров в Лондон

Любопитно Преди 5 часа

„Ръкостискането на Григор беше повече от миг – то беше послание“

Ема Стоун блести във Венеция с дръзка драма за отвличане и извънземни (СНИМКИ)

Ема Стоун блести във Венеция с дръзка драма за отвличане и извънземни (СНИМКИ)

Любопитно Преди 5 часа

„Бугония“ се превърна в едно от най-обсъжданите заглавия на тазгодишния филмов фестивал във Венеция

Бившият разузнавач Горан Симеонов: Химия между Путин и Тръмп няма без Китай

Бившият разузнавач Горан Симеонов: Химия между Путин и Тръмп няма без Китай

Любопитно Преди 6 часа

Симеонов анализира диалога между Вашингтон и Москва и очертава новите геополитически посоки в Арктика

Украйна удари руски петролопровод

Украйна удари руски петролопровод

Свят Преди 6 часа

Съобщено е за пожар в обекта

Първи случай на чикунгуня в Русия

Първи случай на чикунгуня в Русия

Свят Преди 6 часа

Заразеният е пристигнал в Москва от Шри Ланка

Всичко от днес

От мрежата

Важни документи, които всяко куче трябва да има

dogsandcats.bg

10-те най-стари породи кучета в света

dogsandcats.bg
1

Захлаждане в последния ден на август

sinoptik.bg
1

Пръскат за борова процесионка в Родопите

sinoptik.bg

Кристина Апългейт: Множествената склероза сломи и дъщеря ми

Edna.bg

Синът на принцесата на Норвегия пред съда за 32 престъпления

Edna.bg

ГАЛЕРИЯ: Ботев Враца - Черно море

Gong.bg

НА ЖИВО: Септември срешу Локо София - съставите

Gong.bg

Киселова: Предстои първият бюджет в евро, част от опозицията ще се противопостави

Nova.bg

Вучич поискал уволнението на медиен шеф, твърди запис. United Group: Не се поддаваме на политическо влияние. Александра Суботич остава на позицията си

Nova.bg