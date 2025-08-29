Как земетресението във Вранча образува вулкан в Украйна

В Украйна има действащ вулкан, за който малцина знаят. Той се намира близо до село Старуня в Ивано-Франковска област.

Как и кога се е появил този вулкан в Украйна?

Вулканът Старун се е появил през 1977 г. след силно земетресение в Румънските Карпати край Вранча. Газ, глина и нефт внезапно започват да изригват от мястото.

Това създава осем постоянни и няколко десетки временни кратера, които периодично „дишат“ – бълбукат, съскат и изригват кал.

Диаметърът на най-големия отвор е само около 30 см, но по време на активност изригванията на кал достигат 2-3 метра височина.

Този вулкан е уникален, защото е единственият действащ в Украйна. Той геоложки паметник от национално значение, тъй като е най-малкият кален вулкан в Европа. Той "реагира" на далечни земетресения, дори на стотици и хиляди километри разстояние.

Смята се, че калта от вулкана има лечебни свойства.

Той се намира близо до Ивано-Франковск (на около 25 км). Освен самия вулкан, в Старун има и нещо друго интересно - през 1907 г. тук са открити останки от мамут и носорог, консервирани в озокерит. Така че мястото може да се нарече истински музей на природата на открито.

Какво трябва да знаят туристите? Входът към района е безплатен, но трябва да бъдете внимателни - кратерите са малки, но активни. Смелчаците понякога опитват „кални маски“, но лекарите съветват това да се прави с повишено внимание. Най-добре е да се пътува през лятото, тъй като пътят може да стане непроходим след дъжд.

Между другото, за единствения вулкан в Украйна преди се е смятал вулканът Карадаг (близо до Коктебел). От гледна точка на геологията той се счита за изгаснал. Но мнозина го наричат ​​„спящ“ или „потенциално активен“.

Този вулкан е образуван преди около 150 милиона години (през юрския период). За последно е изригвал преди около 1 милион години.

Вулканът Карадаг е единственият древен вулкан, запазен в Украйна и цяла Източна Европа.