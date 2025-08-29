Бързи тортили с тиквички и сирена - перфектни за закуска, обяд и вечеря

Т иквичките са едни от най-гъвкавите зеленчуци в кухнята – с тях можете да приготвите безброй вкусни ястия. Сред най-лесните и обичани е тази бърза тортила с тиквички и сирена. Тя е истински хит, защото е еднакво подходяща както за закуска, така и за обяд или вечеря.
Необходими продукти:
- 1 средно голяма глава лук
- 2 средни тиквички
- 200 г варена царевица
- 2 големи яйца
- 200 г настъргано сирене „Гауда“ или друго по ваш вкус
- 50 г настърган пармезан или „Грана Падано“
- 4 големи тортили
- сол и прясно смлян черен пипер
- зехтин за готвене
Начин на приготвяне:
- Нарежете ситно лука и го запържете в 2–3 с.л. зехтин.
- Добавете тиквичките – предварително измити и нарязани на малки кубчета или лентички. Ако са домашни и млади, можете да оставите кората. Подправете със сол и черен пипер и задушавайте за около 5 минути.
- В купа разбийте яйцата и ги изсипете при тиквичките и лука. Гответе, докато яйцата се стегнат, след което свалете от котлона.
- Прибавете царевицата и пармезана (или „Грана Падано“) и разбъркайте добре.
- Загрейте голям тиган с малко зехтин на среден огън. Върху чиния поставете една тортила, поръсете с настъргана „Гауда“, разпределете половината плънка, отново поръсете със сирене и покрийте с втора тортила.
- Внимателно прехвърлете в тигана и запечете по 2–3 минути от всяка страна, докато сиренето започне да се разтапя. Леко притискайте тортилите с шпатула, за да се слепят по-добре.
- Повторете процедурата с останалите тортили и плънка.
- Нарежете готовите тортили на триъгълници и сервирайте топли.