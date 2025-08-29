Любопитно

Бързи тортили с тиквички и сирена - перфектни за закуска, обяд и вечеря

С тиквичките можете да приготвите безброй вкусни ястия

29 август 2025, 16:48
Бързи тортили с тиквички и сирена - перфектни за закуска, обяд и вечеря
Източник: iStock/Getty Images

Т иквичките са едни от най-гъвкавите зеленчуци в кухнята – с тях можете да приготвите безброй вкусни ястия. Сред най-лесните и обичани е тази бърза тортила с тиквички и сирена. Тя е истински хит, защото е еднакво подходяща както за закуска, така и за обяд или вечеря.

Необходими продукти:

  • 1 средно голяма глава лук
  • 2 средни тиквички
  • 200 г варена царевица
  • 2 големи яйца
  • 200 г настъргано сирене „Гауда“ или друго по ваш вкус
  • 50 г настърган пармезан или „Грана Падано“
  • 4 големи тортили
  • сол и прясно смлян черен пипер
  • зехтин за готвене

Начин на приготвяне:

  1. Нарежете ситно лука и го запържете в 2–3 с.л. зехтин.
  2. Добавете тиквичките – предварително измити и нарязани на малки кубчета или лентички. Ако са домашни и млади, можете да оставите кората. Подправете със сол и черен пипер и задушавайте за около 5 минути.
  3. В купа разбийте яйцата и ги изсипете при тиквичките и лука. Гответе, докато яйцата се стегнат, след което свалете от котлона.
  4. Прибавете царевицата и пармезана (или „Грана Падано“) и разбъркайте добре.
  5. Загрейте голям тиган с малко зехтин на среден огън. Върху чиния поставете една тортила, поръсете с настъргана „Гауда“, разпределете половината плънка, отново поръсете със сирене и покрийте с втора тортила.
  6. Внимателно прехвърлете в тигана и запечете по 2–3 минути от всяка страна, докато сиренето започне да се разтапя. Леко притискайте тортилите с шпатула, за да се слепят по-добре.
  7. Повторете процедурата с останалите тортили и плънка.
  8. Нарежете готовите тортили на триъгълници и сервирайте топли.
Източник: zadovoljna.dnevnik.hr    
Тиквички Тортила Сирена Бърза рецепта Закуска Обяд Вечеря Ястие със зеленчуци Рецепта
