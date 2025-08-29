Бързи тортили с тиквички и сирена - перфектни за закуска, обяд и вечеря

Т иквичките са едни от най-гъвкавите зеленчуци в кухнята – с тях можете да приготвите безброй вкусни ястия. Сред най-лесните и обичани е тази бърза тортила с тиквички и сирена. Тя е истински хит, защото е еднакво подходяща както за закуска, така и за обяд или вечеря.

Необходими продукти:

1 средно голяма глава лук

2 средни тиквички

200 г варена царевица

2 големи яйца

200 г настъргано сирене „Гауда“ или друго по ваш вкус

50 г настърган пармезан или „Грана Падано“

4 големи тортили

сол и прясно смлян черен пипер

зехтин за готвене

Начин на приготвяне: