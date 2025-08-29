Свят

Външният министър на ЕС: Путин просто се подиграва

Калас: В момента Украйна се нуждае от цялата възможна военна подкрепа

29 август 2025, 22:21
Външният министър на ЕС: Путин просто се подиграва
Източник: AP/БТА

В ърховната представителка на ЕС по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас осъди остро днес поредицата руски въздушни удари по Киев, довели до множество жертви, включително деца, и призова за налагане на по-строги санкции срещу Москва, предаде ДПА.

"Тези атаки показват, че Путин просто се подиграва с всякакви усилия за мир", заяви Калас при пристигането си за двудневната среща на министрите на отбраната и на външните работи на страните от ЕС в Копенхаген.

"Това, което трябва да направим, е да увеличим натиска върху Русия", призова тя и добави, че нови санкции срещу руския износ на енергия и финансовите услуги "ще им навредят най-много".

В допълнение към наказателните мерки срещу Русия, Калас призова страните от ЕС да продължат да предоставят оръжие на Киев.

"В момента Украйна се нуждае от цялата възможна военна подкрепа", подчерта Калас.

ЕС може да подкрепи Киев, като продължи да обучава украинските военни и да стимулира отбранителната промишленост на страната, в допълнение към ангажиментите на отделните държави членки, заяви Калас. Тя обаче прогнозира, че краят на войната "не е близо, ако погледнем какво прави Путин".

Много държави от Европейския съюз подкрепят идеята за обучение на украински военнослужещи, включително на територията на Украйна, след примирие с Русия, заяви Калас, цитирана от ДПА.

"Приветствам широката подкрепа за разширяване на мандата на Мисията на ЕС за военна помощ на Украйна. Това ще ни позволи да предоставяме обучение и съвети директно в Украйна след евентуално примирие", каза Калас в рамките на среща на министрите на отбраната от ЕС в Копенхаген.

Източник: БТА, Асен Георгиев    
Русия война Украйна ЕС Калас
