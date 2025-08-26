Свят

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Въздушното пространство ще бъде отворено единствено за полети за спешни и хуманитарни случаи

26 август 2025, 13:57
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Източник: iStock photos/Getty images

А социацията на авиодиспечерите в Гърция обяви, че нейните членове ще стачкуват в четвъртък между 9:30 ч. и 13:30 ч. в подкрепа на държавните служители в страната, които обявиха 24-часова национална стачка за същия ден.

Действията са в отговор на внасянето в парламента на законопроект за дисциплинарното право, съобщава в. „Катимерини“. 

Транспортна стачка блокира Гърция

Според съобщението на Асоциацията по време на прекъсването на работата ще се обслужват единствено полети, прелитащи през въздушното пространство на страната, правителствени полети, мисии на гръцките военновъздушни сили и полети за спешни или хуманитарни случаи. 

По-рано Синдикатът на държавните служители в Гърция (ADEDY) обяви, че свиква 24-часова национална стачка в четвъртък в отговор на внасянето в парламента за гласуване на нов законопроект за дисциплинарно право, който според Синдиката „криминализира социалната и политическата дейност“.

24-часова общонационална стачка блокира Гърция, има анулирани полети от София

Синдикатът също така призовава работниците в сектора да се съберат на протест този четвъртък в 10:00 ч. на площад „Синтагма“ в гръцката столица Атина.

Източник: Кристиан Стратев, БТА    
