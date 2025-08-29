Макрон ядоса Москва: Вулгарни обиди срещу Русия и нейния народ

М осква критикува френския президент Еманюел Макрон за „вулгарни обиди“, след като той нарече руския лидер Владимир Путин „хищник“ и „чудовище“. Макрон предупреди европейските лидери да не се доверяват на Путин в интервю за LCI миналата седмица.

„За собственото си оцеляване той трябва да продължи да лапа… Това означава, че е хищник, чудовище пред нашите врати“, заяви Макрон. Изказването му последва историческата среща във Вашингтон с президента на САЩ Доналд Тръмп, украинския лидер Володимир Зеленски и европейски съюзници.

Руското външно министерство остро осъди думите на Макрон.

„Те преминават границата не само на разумното, но и на порядъчността, превръщайки се във вулгарни обиди срещу Русия и нейния народ“, каза говорителката на МВнР на Русия Мария Захарова по време на телевизионен брифинг.

Москва отдавна критикува френската подкрепа за Украйна и обвинява Париж в провокиране на конфликта. От началото на широкомащабната военна офанзива на Русия през февруари 2022 г., Франция е един от най-отявлените поддръжници на Киев, осигурявайки оръжие и финансова помощ.